వెనెజువెలాలో స్వేచ్ఛా గంట మోగింది: నోబెల్ గ్రహీత మచాడో
అమెరికా సంయుక్త ఆపరేషన్లో వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు దంపతులు అరెస్టు- స్వేచ్ఛా గంట మోగిందంటూ ప్రతిపక్ష నేత మారియా కొరీనా మచాడో సంచలన ప్రకటన- ఎడ్ముండో గోన్సాలెజ్ను చట్టబద్ధ అధ్యక్షుడిగా గుర్తించాలని సైన్యానికి పిలుపు
Published : January 4, 2026 at 7:47 AM IST
Maria Machado On Maduro Capture : వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలాస్ మదురోను అమెరికా బంధించడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు, అనిశ్చితిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వెనుజువెలా ప్రతిపక్ష నేత, నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత మారియా కొరీనా మచాడో సంచలన ప్రకటన చేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన ఆమె, వెనుజువెలావాసులారా స్వేచ్ఛ గంట మోగిందంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఇది స్వేచ్ఛ కోసం సమయమంటూ భావోద్వేగ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
మదురోపై అంతర్జాతీయ న్యాయం అమలవుతోందని, వెనుజువెలా ప్రజలపై, ఇతర దేశాల పౌరులపై జరిగిన ఘోర నేరాలకు ఆయన ఇప్పుడు జవాబుదారుడవుతారని మచాడో పేర్కొన్నారు. మదురో చర్చల ద్వారా పరిష్కారాన్ని అంగీకరించకుండా మొండిగా వ్యవహరించారని విమర్శించిన మచాడో, అమెరికా ప్రభుత్వం తన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చుతూ చట్టాన్ని అమలు చేసిందని తెలిపారు.
'మన పిల్లలను మళ్లీ స్వదేశానికి తీసుకొస్తాం'
"ఇప్పటినుంచి ప్రజాస్వామ్యమే కాదు, జాతీయ సార్వభౌమత్వమే వెనుజువెలాలో పాలన చేస్తుంది. రాజకీయ ఖైదీలకు విముక్తి కల్పిస్తాం. దేశాన్ని తిరిగి నిర్మిస్తాం. విదేశాలకు వలస వెళ్లిన మన పిల్లలను మళ్లీ స్వదేశానికి తీసుకొస్తాం" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇన్నేళ్లుగా వెనుజువెలాలో ప్రజాస్వామ్యం కోసం సాగిన పోరాటం ఇప్పుడు కీలక మలుపు తిరిగిందని మచాడో వ్యాఖ్యానించారు.
"మేము ఎన్నో సంవత్సరాలు పోరాడాం. అన్నింటినీ త్యాగం చేశాం. అది వృథా కాలేదు. జరగాల్సింది ఇప్పుడు జరుగుతోంది. ఇది ప్రజల క్షణం" అంటూ ఆమె పేర్కొన్నారు. జూలై 28న ప్రజాస్వామ్యం కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన వారందరికీ ఇది విజయ ఘడియ అని ఆమె అన్నారు. అలాగే, ఎడ్ముండో గోన్సాలెజ్ ఉర్రుటియాను వెనుజువెలా చట్టబద్ధ అధ్యక్షుడిగా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని మచాడో డిమాండ్ చేశారు.
ఐక్యత, అప్రమత్తత చాలా ముఖ్యం!
ఆయనే తక్షణమే తన రాజ్యాంగ బాధ్యతలను స్వీకరించాలని, జాతీయ సాయుధ దళాల కమాండర్-ఇన్-చీఫ్గా ఆయన్ను సైన్యం గుర్తించాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. దేశంలోని ప్రజలకు ప్రత్యేక సందేశం ఇచ్చిన మచాడో, త్వరలో తమ అధికారిక ఛానళ్ల ద్వారా ఇచ్చే సూచనలకు సిద్ధంగా ఉండాలని కోరారు. అదే సమయంలో విదేశాల్లో ఉన్న వెనుజువెలా వాసులు అంతర్జాతీయ మద్దతును సమీకరించాలని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వాలు, ప్రజలను కొత్త వెనిజులా నిర్మాణంలో భాగస్వాములను చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. "ఐక్యత, అప్రమత్తత చాలా ముఖ్యం. వెనిజువెలా తప్పకుండా స్వేచ్ఛను పొందుతుంది" అంటూ ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు, వెనిజువెలా అధ్యక్షుడు మదురోను వెంటనే విడుదల చేయాలని వెనిజువెలా ఉపాధ్యక్షురాలు అమెరికాను డిమాండ్ చేశారు. మదురోనే దేశానికి చట్టబద్ధమైన, ప్రజల చేత ఎన్నుకున్న నాయకుడని ఆమె స్పష్టం చేశారు. శనివారం కారకాస్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన ఆమె, మదురో అరెస్ట్ను వెనిజువెలా సార్వభౌమత్వంపై ప్రత్యక్ష దాడిగా అభివర్ణించారు.
ఇటీవల జరిగిన పరిణామాల్లో భాగంగా, నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్ను అమెరికా సైన్యం, గూఢచారి సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్లో అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. కారకాస్లోని సైనిక స్థావరంలో ఉన్న వారి నివాసం నుంచి రాత్రి వేళ మడూరో దంపతులను అదుపులోకి తీసుకుని న్యూయార్క్కు తరలించారు. అక్కడ వారికి న్యాయశాఖ నమోదు చేసిన కేసులపై విచారణ జరగనుంది.
అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసిన అభియోగ పత్రం ప్రకారం, మదురో, సిలియా ఫ్లోరెస్పై డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్, నార్కో-టెర్రరిజం కుట్రలకు పాల్పడ్డారనే తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కేసులు న్యూయార్క్ సదర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో నమోదు అయ్యాయి. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఈ అరెస్ట్ను సమర్థిస్తూ, అమెరికా సైన్యం అసాధ్యాన్ని సాధించిందంటూ వ్యాఖ్యానించడం అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.