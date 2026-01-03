వెనెజువెలాపై అమెరికా మెరుపు దాడులు- ఎమర్జెన్సీ విధించిన మదురో - కరాకస్లో ఏడు చోట్ల భారీ పేలుళ్లు
యుద్ధ విమానాల గర్జనతో వణికిపోయిన రాజధాని - తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో ఏడు చోట్ల పేలుళ్లు
Published : January 3, 2026 at 2:18 PM IST
US Strikes Rock Caracas, Venezuela: వెనెజువెలా రాజధాని కరాకస్లో భారీ పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో ఏడు చోట్ల పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఓ విమానం తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతున్నట్లు శబ్దాలూ వినిపించాయని స్థానికులు తెలిపారు. పేలుళ్ల నేపథ్యంలో ప్రజలు భయంతో వీధుల్లోకి పరుగులు తీశారు. వెనెజువెలాలో డ్రగ్స్ సరఫరాను అడ్డుకునేందుకు భూతల దాడులు సైతం చేసేందుకు సిద్ధమని అమెరికా హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఈ దాడులు జరిగాయి. మిలిటరీ సౌకర్యాలు సహా పలుచోట్ల అమెరికానే ఈ దాడులు జరిపినట్టు అధికారిక వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా విషయంలో కొంతకాలంగా వెనెజువెలాను అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా దాడులతో అప్రమత్తమైన మదురో ప్రభుత్వం దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
డ్రగ్స్ను తరలిస్తున్న పడవలపై అమెరికా దాడులు ముమ్మరం చేసింది. డ్రగ్స్ సరఫరాకు వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో సహకరిస్తున్నారని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. డ్రగ్స్ సరఫరాను అడ్డుకునేందుకు వెనెజువెలాలో భూతల దాడులు సైతం చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇటీవల హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే తాజా పేలుళ్లు చోటుచేసుకున్నాయి. మరోవైపు అమెరికా ఆరోపణలను మదురో ఖండించారు. డ్రగ్స్ ముఠాలతో తనకు సంబంధం లేదని, మాదకద్రవ్యాల అడ్డుకట్టకు అమెరికాతో చర్చించేందుకు సిద్ధమని పేర్కొన్నారు. అయితే వెనెజువెలాలోని అపారమైన చమురు నిల్వలను దక్కించుకోవడమే అమెరికా లక్ష్యమని ఆరోపించారు.