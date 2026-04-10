అమెరికాతో ఆటలు ఆడవద్దు: ఇరాన్​కు జేడీ వాన్స్​ హెచ్చరిక

ఇరాన్‌తో ఉద్రిక్తతలు ​- శాంతి చర్చల కోసం ఇస్లామాబాద్​ బయలుదేరిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు

JD Vance (Associate Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 10, 2026 at 7:48 PM IST

Vance Warns Iran Not To Play US : ఇరాన్​ ప్రభుత్వం తమతో ఆటలు ఆడకూడదని యూఎస్​ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్​ హెచ్చరించారు. టెహ్రాన్​ చిత్తశుద్ధితో, నిజాయితీగా చర్చలకు ముందుకు వస్తే, తాము కూడా కచ్చితంగా స్నేహ హస్తం అందిస్తామన్నారు. అలాకాకుండా తమతో ఇరాన్‌ ఆటలు ఆడాలని చూస్తే మాత్రం పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. తమ చర్చల బృందం నుంచి వారికి ఏమాత్రం సానుకూల స్పందన లభించదని తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్​ ఇప్పటి వరకు తమ ప్రతినిధి బృందం వివరాలను ఇంకా గోప్యంగా ఉంచిన నేపథ్యంలో, శుక్రవారం ఇస్లామాబాద్​ బయలుదేరుతూ వాన్స్​ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరగనున్న చర్చలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

"మేము ఇరాన్​తో శాంతి చర్చల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాము. ఇవి సానుకూలంగా ఉంటాయని నేను భావిస్తున్నాను. ఏం జరుగుతుందో మనం చూద్దాం. అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్పినట్లుగా, ఇరాన్ చిత్తశుద్ధితో చర్చలు జరపడానికి వస్తే, మేము కచ్చితంగా మా స్నేహ హస్తాన్ని చాచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఒకవేళ వారు మాతో నాటకాలు ఆడాలని చూస్తే మాత్రం, మా చర్చల బృందం నుంచి వారికి ఎలాంటి సానుకూల స్పందన లభించదు. మేము సానుకూల వాతావరణంలో చర్చలు జరపడానికి ప్రయత్నిస్తాము. అమెరికా అధ్యక్షుడు మాకు చాలా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు, ముందుముందు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం."
- జేడీ వాన్స్​, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు

ఆరు వారాల క్రితం మొదలైన ఈ యుద్ధానికి పరిష్కారం కనుగొనాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, తనకు అత్యంత సన్నిహితుడైన జేడీ వాన్స్​కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. టెహ్రాన్​​ శాంతి చర్చలకు అంగీకరించకపోతే, 'ఇరాన్​ నాగరికత'ను తుడిచిపెట్టాస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో, పరిస్థితి చక్కదిద్దే పనిని జేడీ వాన్స్ స్వీకరించారు. వాస్తవానికి ఇరాన్​తో అమెరికా ఘర్షణ విషయంలో వాన్స్ మొదటి నుంచి అంత ఆసక్తిగా లేరు. కానీ ఇప్పుడు ఆయన ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి కోసం రంగంలోకి దిగారు. విదేశీ సైనిక జోక్యాలను, ముగింపు లేని యుద్ధాలను వ్యతిరేకించే వాన్స్, పాకిస్థాన్​ రాజధాని ఇస్లామాబాద్​లో ఇరాన్​తో చర్చలు జరపడానికి శుక్రవారం తన బృందంతో కలిసి బయలుదేరారు.

ఇరాన్​ ప్రతినిధి బృందం వస్తుందా?
శాంతి చర్చల కోసం 10 మంది సభ్యులతో కూడిన ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం ఇస్లామాబాద్‌కు వస్తుందని పాకిస్థాన్‌లోని టెహ్రాన్​ రాయబారి రెజా అమీర్ ఎక్స్ వేదికగా తెలియజేశారు. అయితే లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు జరపడంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. దాడులను ఖండిస్తూ కొద్దిసేపటికే ఇరాన్ రాయబారి తన ప్రకటనను సామాజిక మాధ్యమాల నుంచి తొలగించారు. మరోవైపు శాంతి చర్చలు జరగనున్న వేళ పశ్చిమాసియాలో మరోసారి అలజడి రేగుతోంది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఇరాన్, దాని మద్దతు ఉన్న గ్రూపులు డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడుతున్నాయని కువైట్ తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపించింది. అయితే, పర్షియన్ గల్ఫ్ దేశాలపై తాము దాడులకు పాల్పడ్డలేదని ఇరాన్‌ ఖండించింది.

లెబనాన్​తో ఇజ్రాయెల్ చర్చలు!
మరోవైపు లెబనాన్‌తో నేరుగా చర్చలు జరిపేందుకు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే వారం వాషింగ్టన్‌లో ఈ చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. లెబనాన్ అధికారులు ఇజ్రాయెల్‌కు ఉచిత రాయితీలు ఇవ్వొద్దని హెజ్‌బొల్లా అధినేత నయీమ్ ఖాసీమ్ హెచ్చరించారు. ఇజ్రాయెల్ దళాలతో పోరాడుతున్న తమ ఫైటర్లను ఆయన ప్రశంసించారు. ఇజ్రాయెల్ పెద్దగా సాధించిందేమీ లేదని, గతేడాది నాటి పరిస్థితులకు తిరిగి వెళ్లే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు ఇజ్రాయెల్‌తో చర్చల విషయంలో లెబనాన్ ప్రజల్లో కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు చర్చలతో శాంతి వస్తుందని ఆశిస్తుండగా, మరికొందరు ఇజ్రాయెల్ ఉద్దేశాలపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముందుగా కాల్పుల విరమణ జరగాలని ఆ తర్వాతే చర్చలు ఉండాలని లెబనాన్ వాసులు కోరుతున్నారు. ఇజ్రాయెల్‌ దాడులతో లెబనాన్‌లో పరిస్థితులు దయనీయంగా మారాయి. సుమారు 8.74 లక్షల మంది తీవ్రమైన ఆహార కొరతను ఎదుర్కొంటున్నారని ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ తెలిపింది. ఇజ్రాయెల్ బాంబు దాడులతో సరిహద్దు గ్రామాల్లోని ప్రజలకు అత్యవసర సాయం అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

పాక్​లో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు
పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ వాతావరణానికి ముగింపు పలికే దిశగా జరగనున్న ఈ కీలక చర్చల కోసం పాక్ ప్రభుత్వం భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ ఏర్పాట్లను పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి మోసిన్ నఖ్వీ స్వయంగా సమీక్షించారు. 10,000 మందికి పైగా భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు. వీఐపీలు ఉండే 'రెడ్ జోన్' ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా మూసివేశారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేందుకు హోం మంత్రిత్వ శాఖలో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇస్లామాబాద్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పోలీసులు భారీ స్థాయిలో కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. నగరంలోకి ప్రవేశించే, బయటకు వెళ్లే మార్గాల్లో ప్రత్యేక చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి అణువణువూ తనిఖీ చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక స్క్వాడ్స్, పెట్రోలింగ్ యూనిట్లతో నగరమంతటా నిఘా ముమ్మరం చేశారు.

