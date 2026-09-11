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ట్రంప్ వారసుడు ఎవరు? వాన్స్, రూబియో, డిసాంటిస్?- 2028 అధ్యక్ష రేసుపై అప్పుడే మొదలైన చర్చ!

ట్రంప్ తర్వాత అమెరికా ప్రెసిడెంట్ రేసులో జేడీ వాన్స్, మార్కో రూబియో, డిసాంటిస్- 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల కంటే నవంబరు మధ్యంతర ఎన్నికలే ముఖ్యం- రిపబ్లికన్ సభలో ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించిన ట్రంప్

Trump Successor 2028 Race
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 7:47 PM IST

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Trump Successor 2028 Race : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాలన మరో రెండేళ్లలో ముగియనుంది. దీంతో రిపబ్లికన్ పార్టీలో ఆయన తర్వాత ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తారనే అంశంపై విస్తృతంగా చర్చలు మొదలయ్యాయి. అయితే 2028లో జరగనున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలకు మరో రెండేళ్ల సమయం ఉన్నా, ఇప్పుడు 2026 నవంబరులో మధ్యంతర ఎన్నికల వేళ పలువురు నేతల పేర్లు తెరపైకి వస్తున్నాయి. యూఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ ప్రస్తుతానికి అందరికంటే ముందంజలో ఉన్నప్పటికీ, పార్టీలో మరికొందరు నేతల పేర్లు కూడా గట్టిగానే వినిపిస్తున్నాయి. వీరిలో విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో సహా ఫ్లోరిడా గవర్నర్ రాన్ డిసాంటిస్, టెక్సాస్ సెనేటర్ టెడ్ క్రూజ్ ఉన్నారు.

మధ్యంతర ఎన్నికలకు ముందు సెప్టెంబర్ 9, 10 తేదీల్లో డల్లాస్ 'అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ సెంటర్' లో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఎన్నికల సభను నిర్వహించింది. ఈ రిపబ్లికన్ మిడ్‌టర్మ్ కన్వెన్షన్‌లో జేడీ వాన్స్ ప్రసంగిస్తుండగా కొందరు కార్యకర్తలు 'JD 48' (అమెరికా 48వ అధ్యక్షుడు అని సూచిస్తూ) అంటూ నినాదాలు చేశారు. మరికొందరు JD, JD అంటూ అరిచారు. దీనికి చిరునవ్వుతోనే స్పందించిన జేడీ వాన్స్ 'ఈ నవంబరులో మధ్యంతర ఎన్నికలపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం' అన్నారు. రిపబ్లికన్ పార్టీకి ట్రంప్ తర్వాత జేడీ వాన్సే ప్రస్తుతానికి సరైన వారసుడిగా పేరున్నప్పటికీ, కచ్చితంగా ఆయనే ఉంటారని చెప్పే పరిస్థితులు లేవు. ఈ రిపబ్లికన్ సభకు హాజరైన వారిలో దాదాపు 20 మందికిపైగా ప్రతినిధుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయగా, 2028 అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా ఎవరు ఉంటారనే దానిపై ఏకాభిప్రాయం రాలేదు. వాన్స్‌కు పోటీగా రూబియో, డిసాంటిస్, టెడ్ క్రూజ్ ఉన్నారని, ప్రతినిధులు వీరి పేర్లను తమ విష్ లిస్టులో చేర్చారు.

పాలనా విధానాలు అమెరికాకు రోడ్‌మ్యాప్‌లా
డల్లాస్‌కు చెందిన ఐటీ మేనేజర్ రోషెల్ బ్రూక్స్ తన ఛాయిస్‌గా అమెరికా తదుపరి అధ్యక్షుడిగా ఫ్లోరిడా గవర్నర్ రాన్ డిసాంటిస్‌ను ఎంచుకున్నారు. ఫ్లోరిడాలో డిసాంటిస్ అమలు చేసిన పాలనా విధానాలు అమెరికాకు రోడ్‌మ్యాప్‌లా పనిచేస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. హ్యూస్టన్‌కు చెందిన రిటైర్డ్ ఉద్యోగి పెగ్గీ స్టాంటన్ విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోకు మద్దతు పలికారు. అంతర్జాతీయ సవాళ్లు, కమ్యూనిజం వంటి అంశాలపై మంచి పట్టు ఉందని, తెలివైన వ్యక్తి అని, అమెరికాకు గొప్ప అధ్యక్షుడుగా నిలుస్తారని అన్నారు. కొందరు రిపబ్లికన్లు మాత్రం వాన్స్, రూబియో ఇద్దరు గట్టిపోటీదారులని, తాము దీనిపై స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే వాన్స్ గురువారం ఉదయం కూడా పెన్సిల్వేనియా, విస్కాన్సిన్, మిచిగాన్, ఓహియోకు చెందిన సుమారు 450 మంది ప్రతినిధులతో ప్రత్యేక సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సమయంలోనూ 48, 48 అంటూ నినాదాలు వినిపించాయి. ఇదే సమయంలో కొందరు టెక్సాస్ సెనేటర్ టెడ్ క్రూజ్ పేరునూ కూడా సూచించారు. వీరందరిలో 2028 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి ఎవరనేది తెలియాలంటే కొద్ది రోజులు వేచి చూడక తప్పదు.

మిడ్‌టర్మ్ ఎన్నికలపైనే ట్రంప్ దృష్టి!
ఇదిలా ఉండగా డల్లాస్ కన్వెన్షన్‌లో ట్రంప్ నవంబర్ మధ్యంతర ఎన్నికలపైనే దృష్టి సారించారు. తదుపరి రిపబ్లికన్ అధ్యక్ష అభ్యర్థిత్వం గురించి ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వని ఆయన కాంగ్రెస్‌లో రిపబ్లికన్ల మెజార్టీని కాపాడుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఓటు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇదే సమయంలో ఓటర్లను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా, రిపబ్లికన్ సభలో ట్రంప్ తన పాలనను సమర్థించుకున్నారు. అమెరికాను రక్షించాలని రెండేళ్ల కిందట ప్రజలు తమకు భారీ మెజార్టీ ఇచ్చారని, 19 నెలల కాలంలోనే తాను ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. వాస్తవానికి చెప్పిన దాని కంటే ఎక్కువే చేసుంటానని భావిస్తున్నట్లు వివరించారు.

జో బైడెన్, డెమొక్రాట్లు కలిసి అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత దారుణమైన ద్రవ్యోల్బణాన్ని సృష్టించారని ట్రంప్ మండిపడ్డారు. అమెరికా నగరాల్ని హత్యలు, మరణాలు, పేదరికం, విధ్వంసాలకు నిలయంగా మార్చారన్నారు. ప్రపంచ దేశాల ముందు అమెరికాను నవ్వుల పాలు చేశారని విమర్శించారు. తమ పాలనలో మాత్రం స్వర్ణ యుగం తీసుకొచ్చామని ట్రంప్ చెప్పారు. 'చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పన్నుల్ని భారీగా తగ్గించాం. నిబంధనలను మరింత సరళీకరించాం. సైన్యానికి భారీగా నిధులు కేటాయించాం. ఫలితంగా అమెరికాను ప్రపంచంలోనే ఎనర్జీ, మిలిటరీ సూపర్‌పవర్‌గా మార్చాం. ప్రస్తుతం మనమే ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమంతంగా ఉన్నాం' అన్నారు.

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