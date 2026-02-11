ETV Bharat / international

ట్రేడ్​ డీల్ వేళ PoK, అక్సాయ్‌ చిన్​తో భారత్​ మ్యాప్- పోస్టును తొలగించిన అమెరికా

పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌, అక్సాయ్‌చిన్‌ను భారత్‌ భూభాగంలో చూపుతూ గత వారం పోస్టు ట్రేడ్‌ డీల్‌ వేళ యూఎస్‌టీఆర్‌ పోస్టు- తాజాగా ఆ పోస్టు తొలగింపు

US Delete India Map Post
US Delete India Map Post (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 8:54 AM IST

1 Min Read
US Delete India Map Post : పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌, అక్సాయ్‌చిన్‌ను భారత్‌ భూభాగంలో చూపుతూ పెట్టిన పోస్ట్​ను అమెరికా తొలగించింది. భారత్​-అమెరికా మధ్య మధ్యంతరం వాణిజ్యం ఒప్పందం కుదిరిన వేళ ఈ​ మ్యాప్​ను యూఎస్ వాణిజ్య మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి కార్యాలయం (యూఎస్​టీఆర్) తన అధికారిక ఎక్స్​ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. తాజాగా ఆ పోస్ట్​ను డిలీట్ చేసింది.

గత వారం భారత్-అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన వివరాలు ప్రకటించినప్పుడు, అందుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని యూఎస్​టీఆర్ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది. అదే పోస్టులో భారత్​ మ్యాప్​ను కూడా జత చేసింది. ఆ మ్యాప్​లో పీవోకే, అక్సాయ్‌ చిన్‌లను భారత్‌లో అంతర్భాగంగా అమెరికా చూపించింది పాకిస్థాన్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ను (పీవోకేను) పాక్, అక్సాయ్‌ చిన్‌ను చైనా తమ భూభాగాలుగా పేర్కొంటున్నాయి. ఈ మ్యాప్‌ ఉన్న పోస్టును యూఎస్​టీఆర్ తన ఎక్స్​ హ్యాండిల్​ నుంచి తొలగించింది. ఎందుకు అనేది అధికారికంగా కారణాన్ని ప్రకటించలేదు.

