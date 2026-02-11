ట్రేడ్ డీల్ వేళ PoK, అక్సాయ్ చిన్తో భారత్ మ్యాప్- పోస్టును తొలగించిన అమెరికా
Published : February 11, 2026 at 8:54 AM IST
US Delete India Map Post : పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్, అక్సాయ్చిన్ను భారత్ భూభాగంలో చూపుతూ పెట్టిన పోస్ట్ను అమెరికా తొలగించింది. భారత్-అమెరికా మధ్య మధ్యంతరం వాణిజ్యం ఒప్పందం కుదిరిన వేళ ఈ మ్యాప్ను యూఎస్ వాణిజ్య మంత్రిత్వశాఖ ప్రతినిధి కార్యాలయం (యూఎస్టీఆర్) తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. తాజాగా ఆ పోస్ట్ను డిలీట్ చేసింది.
గత వారం భారత్-అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన వివరాలు ప్రకటించినప్పుడు, అందుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని యూఎస్టీఆర్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. అదే పోస్టులో భారత్ మ్యాప్ను కూడా జత చేసింది. ఆ మ్యాప్లో పీవోకే, అక్సాయ్ చిన్లను భారత్లో అంతర్భాగంగా అమెరికా చూపించింది పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ను (పీవోకేను) పాక్, అక్సాయ్ చిన్ను చైనా తమ భూభాగాలుగా పేర్కొంటున్నాయి. ఈ మ్యాప్ ఉన్న పోస్టును యూఎస్టీఆర్ తన ఎక్స్ హ్యాండిల్ నుంచి తొలగించింది. ఎందుకు అనేది అధికారికంగా కారణాన్ని ప్రకటించలేదు.