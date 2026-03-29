పశ్చిమాసియాకు మరో అమెరికా యుద్ధనౌక- 3500 మంది సిబ్బందితో USS ట్రిపోలి ప్రవేశం
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు- మరో యుద్ధ నౌక పంపించిన అమెరికా
Published : March 29, 2026 at 8:25 AM IST
US Troops West Asia : పశ్చిమాసియాలో అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ పరస్పర దాడులు మొదలై నెల రోజులు దాటినీ యుద్ధ జ్వాలలు చల్లారడం లేదు. అమెరికా చర్చల ప్రయత్నాలకు భిన్నంగా పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత విస్తరిస్తోంది. తాజాగా అమెరికాకు చెందిన మరో యుద్ధనౌక పశ్చిమాసియాకు చేరుకుంది. దీనితో పాటు సుమారు 3,500 మంది మెరైన్లు కూడా చేరినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు యూఎస్ స్టేట్స్ సెంటర్ల కమాండ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
'అమెరికా నౌకాదళానికి చెందిన అధునాతన ఉభయచర యుద్ధనౌక యూఎస్ఎస్ ట్రిపోలి (ఎల్హెచ్ఏ -7) పశ్చిమాసియాకు చేరుకుంది. ఈ నౌక జపాన్లోని తన స్థావరం నుంచి బయలుదేరి, అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ పరిధి ప్రాంతంలోకి మార్చి 27 చేరింది. అమెరికా అమెరికా-క్లాస్(ఏఏఎస్) అంఫిబియస్ అసాల్ట్ షిప్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్కి సమాన పరిమాణంలో ఉంటుంది. హెలికాప్టర్లు, MV-22 Osprey, F-35B యుద్ధవిమానాలు మోహరించే సామర్థ్యం ఉంది. 31వ మెరైన్ ఎక్స్పెడిషనరీ యూనిట్కు ప్రధాన నౌక' అని సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
ఇప్పటికే ఉన్న అణు శక్తి నౌకలతో కలయిక
గత 20 ఏళ్లలో పశ్చిమాసియలో అమెరికా ఇంత భారీ మొత్తంలో బలగాలను మోహరించడం ఇదే తొలిసారి అని సమాచారం. ట్రిపోనిని అత్యవసరంగా పశ్చిమాసియాకు తరలించాలని రెండు వారాల క్రితమే ఆదేశాలు జారీ అయ్యినట్లు సమాచారం. దీనిపై ఎఫ్-31 ఫైటర్ జెట్లతో సహా అనేక యుద్ధ విమాాలను మోహరించవచ్చు. ఈ యుద్ధనౌకతో పాటు యూఎస్ఎస్ బాక్సర్తో పాటు శాన్డియోగా నుంచి వచ్చిన ఇతర నావికా దళ యూనిట్లు, అదనపు బలగాలు కూడా ఈ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాయి. ఇక ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతంలో మోహరించిన అణు శక్తి విమాన వాహక నౌకలు యూఎస్ఎస్ నిమిట్జ్, ఫోర్డ్ సరసన ట్రిపోలి కూడా చేరింది. ఇవి కలిసి అమెరికా సైనిక ఉనికిని బలపరుస్తున్నాయి. ఈ నౌక ప్రవేశంతో ప్రాంతంలో అమెరికా సైనిక శక్తి మరింత పెరిగింది.
పశ్చిమాసియా దిశగా మరో నౌక
అమెరికా మరో విమాన వాహక నౌక అయిన యూఎస్ఎస్ హెచ్ డ్యూ బుష్ క్యారియర్ కూడా పశ్చమాసియా దిశగా ప్రయాణిస్తోంది. దీంతో ప్రాంతంలో మొత్తం మూడు విమాన వాహక నౌకలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విమాన వాహక నౌక అయిన యూఎస్ఎస్ గెరాల్డ్ ఆర్, ఫోర్డ్ ప్రస్తుతం స్ప్లిట్ పోర్టులో నిలిచి ఉంది. సరఫరా, మరమ్మతుల కోసం అక్కడికి చేరింది. అగ్ని ప్రమాదం, ప్లంబింగ్ సమస్యల కారణంగా యుద్ధ సేవల నుంచి తాత్కాలికంగా తప్పుకుందని న్యూయార్క్ పోస్ట్ తెలిపింది. పూర్తిగా సేవలకు రావడానికి సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
ఇరాన్పై అమెరికా భూతల దాడులకు సిద్దమవుతుందని కొన్ని రోజులు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పశ్చిమాసియాలో యూఎస్ బలగాలను మరింత మోహరించడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. దీంతో దీంతో ఇరాన్లో యూఎస్ ఏ క్షణాన భూతల దాడులకు దిగుతుందోనన్న ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఒకవైపు సైనిక చర్యలు పెరుగుతుండగా, మరోవైపు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలు పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టంగా మారుస్తున్నాయి.
ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ పేరుతో ఇరాన్పై అమెరికా దాడులకు దిగింది. ఫిబ్రవరి 28 నుంచి దాడులను కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 11,000కి పైగా యుద్ధ విమాన దాడులు, 150కి పైగా ఇరాన్ నౌకలు ధ్వంసం లేదా దెబ్బతిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్స్ప్ కేంద్రాలు, ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు, క్షిపణి కేంద్రాలు, నౌకాదళ స్థావరాలు లక్ష్యాలుగా చేసుకుని దాడులు చేస్తోంది.