JD Vance Divorce Rumors
US Second lady Usha Vance (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 10:14 AM IST

JD Vance Divorce Rumors : అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, సతీమణి ఉషా వాన్స్ విడాకులు తీసుకోనున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇటీవల ఉషా వాన్స్ ఓ కార్యక్రమానికి హాజరు కాగా, ఆమె చేతికి వెడ్డింగ్ రింగ్​పై లేకపోవడంతో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాజాగా ఆ రూమర్లకు చెక్​ పెట్టారు. ఓ కార్యక్రమంలో ఆమె వెడ్డింగ్‌ రింగ్‌తో కన్పించారు.

బుధవారం కెంటుకీలోని అమెరికా సైనికులతో కలిసి ఉపాధ్యక్షుడి కుటుంబం థాంక్స్‌ గివింగ్‌ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకున్నారు. అమెరికా దళాలకు జేడీ, ఉషాలతో పాటు వారి పిల్లలు కలిసి భోజనం వడ్డించారు. వారితో అనేక విషయాలు మచ్చటించారు. ఈ క్రమంలో ఉషా వాన్స్‌ చేతికి వెడ్డింగ్‌ రింగ్‌ కన్పించింది. దీంతో జేడీ వాన్స్‌ దంపతులు విడిపోనున్నారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారానికి చెక్‌ పెట్టినట్లైంది. అంతేకాకుండా ఉషా వాన్స్ ప్రతినిధి కూడా ఈ పుకార్లను ఖండిస్తూ, క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'ముగ్గురు పిల్లల తల్లి అయిన ఉషాకు ఇంట్లో చాలా పనులు ఉంటాయి. ఈ సమయంలో ఉంగరాన్ని తీసేశారునుకుంటా' అని ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల నార్త్‌ కరోలినాలో జరిగిన మెరైన్‌ కోర్‌ కేంద్రాన్ని అమెరికా మొదటి మహిళ మెలానియాతో కలిసి ఉషా వాన్స్ సందర్శించారు. ఆ సమయంలో ఉషా చేతికి వెడ్డింగ్‌ రింగ్‌ లేదు. దీంతో వాన్స్ దంపతులు విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అప్పటికే ఉషా మతం మారుతుందని ఆశిస్తున్నానంటూ జేడీ వాన్స్‌ వ్యాఖ్యానించడంతో పాటు చార్లీ కిర్క్‌ సతీమణి ఎరికా కిర్క్‌తో కలిసి ఆయన వేదిక పంచుకొన్న వేళ జరిగిన పరిణామాలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఈ క్రమంలో ఉషా వాన్స్ వెడ్డింగ్‌ రింగ్‌ లేకుండా కనిపించడంతో నెట్టింట పెద్దఎత్తున చర్చ జరిగింది.

'ఉషా వాన్స్​కు మతం మారే ఆలోచన లేదు'
ఇక ఉషా వాన్స్ మతం మారడం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలపై తర్వాత జేడీ వాన్స్ స్పందించారు. ఉషా వాన్స్‌ క్రిస్టియన్‌ కాదని, మతం మారే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. సోషల్‌ మీడియాలో వస్తోన్న కామెంట్లకు ఎక్స్ వేదికగా జేడీ వాన్స్ వివరణ ఇచ్చారు. తన మతాంతర వివాహం గురించి ప్రశ్నలు వస్తున్నాయని అన్నారు. ప్రజాప్రతినిధి కావడంతో వీటి గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తిగా ఉండటం సహజమే అని పేర్కొన్నారు. వీటిపై మాట్లాడకుండా తప్పించుకోలేను. తన మత విశ్వాసాలను గౌరవిస్తానని చెప్పారు. అలాగే సతీమణి ఉషా కూడా చాలా ఏళ్ల క్రితమే ఇందుకు అంగీకరించిందని తెలిపారు. ఉషాకు మతం మారే ఆలోచన లేదని అన్నారు. కానీ, ఇతర మతాంతర వివాహాలు, బంధాల్లో మాదిరిగానే, ఏదో ఒక రోజు తన దృష్టితో ఆలోచిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఏదేమైనా ఆమెను ప్రేమిస్తూ, ఆమెకు అండగా ఉంటూనే ఉంటని అన్నారు. ఉషా తన భార్య అయినందున అన్ని విషయాలపై ఆమెతో మాట్లాడతానని జేడీ వాన్స్‌ పేర్కొన్నారు.

