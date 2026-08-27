నేపాల్ వరదలకు భూకంపం కారణం కాదు- హిమానీనదం కూలిపోవడమే: అమెరికా సర్వే
తొలుత 4.4 తీవ్రతతో భూకంపంగా గుర్తింపు- అదనపు విశ్లేషణలో అసలు కారణం హిమానీనదం కూలిపోవడమేనని నిర్ధరణ- 133 మంది భారతీయులతో సహా 750 మందికిపైగా గల్లంతు
Published : August 27, 2026 at 11:20 AM IST
USGS On Nepal Floods : హిమాలయ దేశం నేపాల్ను ఆకస్మిక వరదలు, బురద ప్రవాహాలు అతలాకుతలం చేశాయి. భోటే కోషి నది ఉప్పొంగడంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా వరద నీరు చేరింది. వందల కుటుంబాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. ఈ ఘటనకు భూకంపమే కారణమని తొలుత భావించినప్పటికీ, అది నిజం కాదని అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే (యూఎస్జీఎస్) స్పష్టం చేసింది. నేపాల్లో సంభవించిన ప్రకంపనలకు, ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆకస్మిక వరదలకు అసలు కారణం "హిమానీనదం కూలిపోవడం, దాని వెంట శిథిలాల ప్రవాహం" అని తాజా విశ్లేషణలో తేల్చింది.
తొలుత భూకంపంగా గుర్తింపు
బుధవారం టిబెట్ ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన ఈ ప్రకృతి విపత్తు, నేపాల్లోని రసువా, ధాడింగ్ జిల్లాల్లో తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. భోటే కోషి నది ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగడంతో వరద నీటితో పాటు భారీగా బురద, శిథిలాలు దిగువ ప్రాంతాలకు కొట్టుకొచ్చాయి. దీంతో ఇళ్లు, రహదారులు, ఇతర మౌలిక వసతులు దెబ్బతిన్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గల్లంతయ్యారు. ఈ ఘటనకు ముందు నమోదైన ప్రకంపనలను 4.4 తీవ్రతతో కూడిన భూకంపంగా అధికారులు నివేదించారు. దీంతో భూకంపం కారణంగానే కొండచరియలు, వరదలు సంభవించాయని తొలుత భావించారు. అయితే ఈ విషయంపై యూఎస్జీఎస్ మరింత లోతైన విశ్లేషణ చేపట్టింది.
హిమానీనదం కూలడంతోనే ప్రకంపనలు
సమీపంలోని భూకంప కేంద్రాల నుంచి నమోదైన సమాచారంతో పాటు దీర్ఘకాలిక భూకంప తరంగాలు, ఉపగ్రహ చిత్రాలను యూఎస్జీఎస్ నిపుణులు పరిశీలించారు. ఈ విశ్లేషణలో అసలు భూకంపం సంభవించలేదని తేలింది. హిమానీనదం కూలిపోవడం, దాని కారణంగా భారీగా శిథిలాలు కిందికి ప్రవహించడం వల్లే భూమిలో ప్రకంపనలు నమోదైనట్లు నిర్ధారించారు.
"ఈ ఘటనను మొదట 4.4 తీవ్రత గల భూకంపంగా నివేదించారు. అయితే సమీపంలోని భూకంప కేంద్రాలు, దీర్ఘకాలిక భూకంప తరంగాలు, ఉపగ్రహ చిత్రాలపై అదనపు విశ్లేషణ చేసిన తర్వాత, ఇది హిమానీనదం కూలిపోవడం, శిథిలాల ప్రవాహం వల్ల సంభవించినట్లు నిర్ధారించాం. ఎలాంటి భూకంపం జరగలేదు" అని యూఎస్జీఎస్ తెలిపింది. తాజా విశ్లేషణలో ఈ ప్రకంపనల తీవ్రతను 4.4 నుంచి 5.2గా సవరించింది.
5,200 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి జారిన మంచు
కెనడాలోని కాల్గరీ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన జియోమార్ఫాలజీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డేనియల్ షుగర్ కూడా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించారు. సుమారు 5,200 మీటర్ల ఎత్తులో కొండ అంచు నుంచి హిమానీనదం జారిపడటం వల్లే ఆకస్మిక వరదలు సంభవించి ఉండొచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు. విపత్తుకు ముందు, ఆ తర్వాత తీసిన ఉపగ్రహ చిత్రాలను ఆయన పరిశీలించారు. రెండు చిత్రాలను పోల్చినప్పుడు, కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలో సమీపంలోని హిమానీనదాలు గణనీయంగా మంచును కోల్పోయినట్లు కనిపించిందని తెలిపారు.
మంచు కరగడంతో పెరిగిన ప్రమాదం
వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా మంచు వేగంగా కరిగి ఉండొచ్చని డేనియల్ వివరించారు. హిమానీనదంలోని మంచు కరగడంతో పెద్ద మొత్తంలో నీరు దానిలోకి చేరి ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ నీరు హిమానీనదం అడుగు భాగానికి చేరడం వల్ల అక్కడి ఉపరితలం జారేలా మారి ఉండొచ్చని చెప్పారు. ఫలితంగా హిమానీనదం తన స్థానాన్ని కోల్పోయి కొండ అంచు నుంచి కిందికి జారిపోయి ఉంటుందని అంచనా వేశారు. హిమానీనదం ఒక్కసారిగా కూలిపోవడంతో భారీగా మంచు, రాళ్లు, మట్టి, ఇతర శిథిలాలు దిగువకు దూసుకెళ్లాయి. ఈ శిథిలాల ప్రవాహం నదిలోకి చేరడంతో నీటి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరిగి ఆకస్మిక వరదకు దారితీసినట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
భారీ ప్రాణనష్టం
ఈ విపత్తు నేపాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ ఘటనలో 162 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు సమాచారం. మరో 750 మందికిపైగా గల్లంతయ్యారు. వీరిలో 133 మంది భారతీయులు కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. గల్లంతైన వారి కోసం అధికారులు గాలింపు, సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.
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