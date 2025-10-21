ETV Bharat / international

విదేశీ విద్యార్థులకు భారీ ఊరట- వారికి మాత్రమే H-1B వీసా లక్ష డాలర్లు ఫీజు

అమెరికాలో చదువుతున్న విదేశీ విద్యార్థులకు భారీ ఊరట- ఫీజు విషయంపై కీలక ప్రకటన చేసిన అమెరికా సిటిజన్‌షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్‌

H1b Visa Fee Exemption
H1b Visa Fee Exemption (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 9:43 AM IST

H1b Visa Fee Exemption : హెచ్-1బీ ఫీజు అంశంలో అమెరికాలో చదువుతున్న విదేశీ విద్యార్థులకు భారీ ఊరట లభించింది . అమెరికా బయటి నుంచి వచ్చే కొత్త దరఖాస్తులకు మాత్రమే హెచ్ -1 బీ ఫీజు లక్ష డాలర్లు చెల్లించాలని యూఎస్‌ సిటిజన్ షిప్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ (USCIS) స్పష్టం చేసింది. అమెరికాలో ఉన్న విదేశీ విద్యార్థులకు హెచ్-1బీలో సవరణలు, పొడిగింపులు లేదా స్టేటస్‌ మార్పుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడంలో మినహాయింపు ఇస్తూ యూఎస్​సీఐఎస్ నవీకరించిన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో అమెరికాలో ఇప్పటికే ఉంటున్న భారత విద్యార్థులకు భారీ ఉపశమనం దక్కనుంది.

యూఎస్​సీఐఎస్ చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, అమెరికాలో చదువుకొని, ఉద్యోగాల కోసం హెచ్‌-1బీ వీసా దరఖాస్తు చేసుకొనే విదేశీ విద్యార్థులు లక్ష డాలర్లు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే, బయట దేశాల నుంచి వచ్చే దరఖాస్తుదారులు మాత్రం ఈ మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని యూఎస్​సీఐఎస్ స్పష్టం చేసింది. దీనిప్రకారం అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనుకునే విదేశీయులు ముందుగా కొన్నేళ్లు అక్కడ చదవాల్సి ఉంటుంది. సెప్టెంబరు 21న హెచ్‌1బీ వీసాపై ప్రకటన వెలువడిన తర్వాత దాఖలైన దరఖాస్తులకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుందని తెలిపింది.

హెచ్‌-1బీ ఫీజు చెల్లింపుల కోసం ఆన్‌లైన్‌ సేవలు ప్రారంభించినట్లు యూఎస్​సీఐఎస్ వెల్లడించింది. ఎఫ్‌-1 విద్యార్థి వీసా హోల్డర్లు హెచ్‌-1బీకి మారాలనుకునే వారితో పాటు, ఇప్పటికే చెల్లుబాటు అయ్యే హోదాతో అమెరికాలో ఉన్నవారికి ఈ లక్ష డాలర్ల ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. ఎల్‌-1 వీసాతో ఉన్న ఉద్యోగులకు కూడా ఇది వర్తించనుంది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయంతో అమెరికాలో ఉంటున్న లక్షలాది మంది భారత విద్యార్థులకు భారీ ఊరట దక్కనుంది. అమెరికా బయటి నుంచి వచ్చే కొత్త H-1B దరఖాస్తులపై మాత్రమే రుసుం ఉంటుదని ట్రంప్ ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ పలు పరిశ్రమలు లేదా వృత్తులకు దీని నుంచి మినహాయింపు ఉంటుందా అనే విషయమై అస్పష్టత నెలకొంది.

హెచ్​-1బీ వీసా కార్యక్రమం 1990లో ప్రారంభమైంది. దీనిని అమెరికాలో కొరత ఉన్న రంగాల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు, నిపుణులైన విదేశీ నిపుణులను నియమించుకోవడానికి తీసుకువచ్చారు. అయితే, హెచ్‌-1బీ వీసా ఫీజు ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల మధ్యే ఉండేది. కానీ ట్రంప్ సర్కార్ ఇప్పుడు ఏకంగా దానిని రూ.88 లక్షలకు పెంచింది. దీంతో ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ఆ తర్వాత దీనిపై స్పందించిన అమెరికా కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇప్పటికే హెచ్​-1బీ వీసాలు కలిగి ఉన్న వారికి వర్తించదని తెలిపింది. కొత్త హెచ్​-1బీ వీసా దరఖాస్తులకు మాత్రమే వార్షిక రుసుము లక్ష డాలర్లు ఉంటుందని వైట్​హౌస్​ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే ఉన్న వీసా హోల్డర్లకు లేదా పునరుద్ధరణలకు ఈ ఫీజు పెంపు ఉండబోదని తెలిపింది. ప్రస్తుతం హెచ్​-1బీ వీసాలు ఉన్నవారు భారత్‌ లేదా విదేశాలను సందర్శించేవారు అమెరికాకు ఆందోళనతో తిరిగి రావాల్సిన పనిలేదని చెప్పింది. తాజాగా అమెరికా నుంచి కాకుండా బయట దేశాల నుంచి వచ్చే దరఖాస్తుదారులు మాత్రం ఈ మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని యూఎస్​సీఐఎస్ స్పష్టం చేసింది

TAGGED:

H1B VISA RULES 2025
H1B VISA GUIDELINES
H1B VISA FEE EXEMPTION
H1B VISA RULES 2025

