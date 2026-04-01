H-1B వీసా లాటరీ ప్రక్రియ పూర్తి- ఇకపై వాటి ఆధారంగానే ఎంపిక!

సాధారణ, ఉన్నత డిగ్రీల ఎంపిక లాటరీలను కూడా పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడి- ఎక్కువ వేతనం, అధిక నైపుణ్యం ఉన్న అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 1, 2026 at 1:33 PM IST

H1b Visa Lottery 2027 : 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన 85,000 H-1B వీసా లాటరీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు అగ్రరాజ్యం ప్రకటించింది. అలాగే సాధారణ, ఉన్నత డిగ్రీల ఎంపిక లాటరీలను కూడా పూర్తి చేసినట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు అమెరికా పౌరసత్వం, వలస సేవల సంస్థ (యూఎస్‌సీఐఎస్) వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఎంపికైన లబ్ధిదారుల వివరాలను వారి స్పాన్సరకు తెలియజేశామని వివరించింది. సాధారణ కోటా కింద 65,000, అటు అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదివిన వారి కోసం కేటాయించిన మాస్టర్స్ కోటా కింద 20,000 వీసాల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తయిందని అధికారులు తెలిపారు.

'I-129' ఫారమ్‌ను ఉపయోగించాలని USCIS స్పష్టం
హెచ్​ 1 బీ వీసాకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 90 రోజుల పాటు తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చని చెప్పింది. అయితే, దరఖాస్తుదారులు కొత్తగా విడుదల చేసిన 'I-129' ఫారమ్‌ను మాత్రమే ఉపయోగించాలని USCIS స్పష్టం చేసింది. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో సమర్పించిన పాస్‌పోర్ట్ వివరాలు, వేతన స్థాయి ఆధారాలు, స్థాయి వివరాలు దరఖాస్తులో సరిపోయేలా చూసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

ఎక్కువ వేతనం, అధిక నైపుణ్యం ఉన్న అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యం
కాగా, గతంలో ఉన్న లాటరీ పద్ధతి స్థానంలో ఎక్కువ వేతనం, అధిక నైపుణ్యం ఉన్న అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే విధానాన్ని అమలు చేసినట్లు గుర్తు చేసింది. తక్కువ జీతం లేదా ఎంట్రీ లెవల్‌ ఉద్యోగులకు వీసా ఎంపిక ప్రక్రియలో తక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 27 నుంచి ఈ కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. దీనివల్ల నైపుణ్యం ఉన్న వారికి మేలు జరగడమే కాకుండా, వీసా దుర్వినియోగం తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

80 శాతానికి పైగా భారతీయులు, చైనీయులే
హెచ్​-1బీ వీసా కార్యక్రమాన్ని 1990లో ప్రారంభించారు. దీనిని అమెరికాలో కొరత ఉన్న రంగాల్లో ఉన్నత విద్యావంతులు, నిపుణులైన విదేశీ నిపుణులను నియమించుకోవడానికి వీలుగా ప్రవేశపెట్టారు. హెచ్-1బీ వీసా పొందుతున్న వారిలో 80 శాతానికి పైగా భారతీయులు, చైనీయులే ఉంటున్నారు. ఈ వీసా కార్యక్రమం కింద అనేక భారత కంపెనీలు ప్రయోజనం పొందుతూ, వేలాది మంది నిపుణులను అమెరికాకు పంపిస్తున్నాయి.

హెచ్‌-1బీ వీసాల్లో 63 శాతం ఎంట్రీ లెవల్‌ ఉద్యోగులే
కాగా, వాస్తవానికి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు కలిగిన ప్రతిభావంతుల కోసం హెచ్‌-1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్‌ను తీసుకొచ్చారు. కానీ, అందుకు భిన్నంగా కొన్ని కంపెనీలు ఈ వీసాను దుర్వినియోగం చేసి తక్కువ వేతనం తీసుకునే ఉద్యోగులను విదేశాల నుంచి నియమించుకుంటున్నాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జారీ అయిన హెచ్‌-1బీ వీసాల్లో 63 శాతం ఎంట్రీ లెవల్‌ ఉద్యోగులే ఉన్నట్లు కార్మికశాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అమెరికాలో స్థానిక ఉద్యోగులతో పోలిస్తే హెచ్‌-1బీ వీసాదారులు సగటున 10,191 డాలర్లు తక్కువగా వార్షిక వేతనం అందుకుంటున్నారు. కంప్యూటర్‌ ఆధారిత వృత్తుల్లో ఈ వ్యత్యాసం మరింత ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే అగ్రరాజ్యం ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకుంది.

దేశీయ నియామకాలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా రుసుం పెంపు
ఇటీవల చేపట్టిన మార్పుల్లో రుసుము అంశం కూడా ఉంది. దీని ప్రకారం యజమానులు అమెరికా వెలుపల నుంచి కార్మికులకు స్పాన్సర్ చేసినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో 1,00,000 డాలర్ల ఛార్జీ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అయితే, హెచ్‌-1బీ వీసా ఫీజు గతేడాది వరకు దాదాపు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.6 లక్షల మధ్యే ఉండేది. కానీ ట్రంప్ సర్కార్ ఏకంగా దానిని రూ.88 లక్షలకు పెంచింది. విదేశీ నియామకాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, దేశీయ నియామకాలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు.

