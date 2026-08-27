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భాగవత్‌ అమెరికా పర్యటనపై వివాదం- వీసా రద్దు చేయాలన్న USCIRF

ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ అమెరికా పర్యటనపై USCIRF అభ్యంతరం- మోహన్ భాగవత్ వీసా రద్దు చేయాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి సూచన- మతపరమైన స్వేచ్ఛ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినవారిపై లక్ష్యిత ఆంక్షలు విధించాలని విజ్ఞప్తి

USCIRF On Mohan Bhagawat Visa
మోహన్ భాగవత్ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 3:19 PM IST

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USCIRF On Mohan Bhagawat Visa : ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ అమెరికా పర్యటనపై మరోసారి వివాదం మొదలైంది. భాగవత్ వీసాను రద్దు చేయాలని అమెరికా ప్రభుత్వానికి యూఎస్ కమిషన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలీజియస్ ఫ్రీడం (USCIRF) సూచించింది. అమెరికా కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేసిన మత స్వేచ్ఛపై సలహా సంస్థ అయిన USCIRF, ట్రంప్ యంత్రాంగం ఆ అంశాన్ని పరిశీలించాలని కోరింది. భాగవత్ అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా మతపరమైన స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన అంశాలపై ఆ సంస్థ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ ప్రస్తుతం న్యూయార్క్​లో ఉన్నారు. ఈ నెల 29వ తేదీన న్యూయార్క్​లోని మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్​లో ఉన్న ఇన్ఫోసిస్ థియేటర్​లో జరిగే యూనివర్సల్ వన్​నెస్ సెలబ్రేషన్స్ కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగించనున్నారు. వివిధ మతాలు, సంస్కృతులకు చెందిన ప్రజలు పాల్గొనే కార్యక్రమంగా నిర్వాహకులు దీనిని పేర్కొన్నారు. భిన్నమైన నేపథ్యాల నుంచి వచ్చే ప్రజలతో భాగవత్ ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడనున్నారు.

అయితే తాజాగా భాగవత్ అమెరికా పర్యటనపై USCIRF తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఆర్ఎస్ఎస్​కు చెందిన కొన్ని అనుబంధ సంస్థల సభ్యులు మతపరమైన మైనారిటీలపై హింసాత్మక దాడులకు పాల్పడ్డారని ఆ సంస్థ ఆరోపించింది. భారత్​లో మత స్వేచ్ఛకు సంబంధఇంచిన పరిస్థితులపై గతంలో కూడా USCIRF పలు విమర్శలు చేసింది. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ మోహన్ భాగవత్ పర్యటనపై అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని స్పందించాలని కోరింది.

వీసా రద్దు చేయాలని సూచన
USCIRF చైర్మన్ అసిఫ్ మహ్మూత్ ఈ వ్యవహారంపై స్పందిస్తూ, మత స్వేచ్ఛ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులపై లక్ష్యిత ఆంక్షలు విధించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. అందులో భాగంగా మోహన్ భాగవత్​కు జారీ చేసిన వీసాను రద్దు చేసే అంశాన్ని కూడా అమెరికా ప్రభుత్వం పరిశీలించాలని సూచించారు. మతపరమైన మైనారిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారత ప్రభుత్వం దేశ సరిహద్దులు దాటి చర్యలకు పాల్పడుతోందని కూడా USCIRF ఆరోపించింది. దీన్ని ట్రాన్స్​నేషనల్ రిప్రెషన్​గా అభివర్ణించింది. అయితే ఆ ఆరోపణలపై భారత్ గతంలోనే తీవ్రంగా స్పందించింది.

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