అప్పుడు RSSపై ఆంక్షలకు పిలుపు- ఇప్పుడు మోహన్ భాగవత్తో చర్చలకు సిద్ధమన్న USCIRF
ఆర్ఎస్ఎస్పై గతంలో అసిఫ్ మహమూద్ పిలుపు- ఇప్పుడు మోహన్ భగవత్తో నేరుగా చర్చించేందుకు సిద్ధమని ప్రకటన
Published : August 29, 2026 at 1:39 PM IST
USCIRF on RSS Chief : రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ అమెరికా పర్యటన నేపథ్యంలో అక్కడి రాజకీయ, సామాజిక వర్గాల్లో చర్చ కొనసాగుతోంది. తాజాగా అమెరికా అంతర్జాతీయ మత స్వేచ్ఛ కమిషన్ (యూఎస్సీఐఆర్ఎఫ్) అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ మహమూద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం ఆర్ఎస్ఎస్పై ఆంక్షలు విధించాలని, మోహన్ భాగవత్కు జారీ చేసిన వీసాను ఉపసంహరించుకోవాలని అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని కోరిన మహమూద్, ఇప్పుడు భాగవత్తో నేరుగా చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు
మోహన్ భాగవత్తో సమావేశమయ్యే అవకాశం వస్తే తాను సానుకూలంగా స్పందిస్తానని ఆసిఫ్ మహమూద్ తెలిపారు. చర్చలకు ఏర్పాట్లు జరిగితే కూర్చొని మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. తమ అభిప్రాయాలను మార్చే విధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ తరఫున కొన్ని హామీలు, భరోసాలు ఇవ్వొచ్చని, అలాంటివి తమ వైఖరిలో మార్పునకు దారితీయవచ్చని పేర్కొన్నారు. మత స్వేచ్ఛ, మానవ హక్కులకు సంబంధించిన అంశాలపై తమ ఆందోళనలను వివరించడమే తమ ఉద్దేశమని అసిఫ్ మహమూద్ తెలిపారు. భారత్పై తనకు గౌరవం ఉందని, అయితే ఆర్ఎస్ఎస్ వంటి సంస్థలు ద్వేషాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాయని తమ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని ఆధారంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇది మత స్వేచ్ఛతో పాటు ప్రాథమిక మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనకు దారితీస్తోందని ఆరోపించారు.
#WATCH | Los Angeles | On open dialogue with RSS Chief Mohan Bhagwat, USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) Commissioner Dr Asif Mahmood says, "I would definitely be open to sit down if there is an opportunity. If arrangements can be made, we will… pic.twitter.com/HZy1BfSc0r— ANI (@ANI) August 29, 2026
పాక్, చైనాపైనా విమర్శలు
ఇదే సందర్భంగా పాకిస్థాన్, చైనాలో మతపరమైన మైనారిటీల పరిస్థితిపైనా ఆసిఫ్ మహమూద్ మాట్లాడారు. పాకిస్థాన్లో హిందూ బాలికల బలవంతపు మతమార్పిడిపై తాను పలుమార్లు గొంతెత్తినట్లు చెప్పారు. క్రైస్తవులు, సిక్కులు, అహ్మదీయ ముస్లింలు కూడా అక్కడ ఒత్తిళ్లు, వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. చైనా, పాకిస్థాన్లను 'కంట్రీస్ ఆఫ్ పర్టిక్యులర్ కన్సర్న్'గా గుర్తించాలని యూఎస్సీఐఆర్ఎఫ్ చాలాకాలంగా సిఫారసు చేస్తోందని మహమూద్ తెలిపారు.
#WATCH | On Asim Munir's visit to White House, USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) Commissioner Dr Asif Mahmood says, " in pakistan, we have raised this issue (suppression of minorities) many times, repeatedly, on record. i have challenged them… pic.twitter.com/DmxKqHsJ5o— ANI (@ANI) August 29, 2026
అయితే భాగవత్ అమెరికా చేరుకున్న మరుసటి రోజే ఆసిఫ్ మహమూద్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్లో మత స్వేచ్ఛ పరిస్థితులు దిగజారుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ, మతపరమైన మైనారిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని హింస, రెచ్చగొట్టే చర్యలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్ఎస్ఎస్ సభ్యులు, మత స్వేచ్ఛ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నారని భావించే భారత అధికారులపై ఆంక్షలను పరిశీలించాలని అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. భాగవత్ వీసాను రద్దు చేసి, భవిష్యత్తులో అమెరికాలోకి ప్రవేశించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా సూచించారు. ఈ వ్యాఖ్యలను భారత విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. యూఎస్సీఐఆర్ఎఫ్ పక్షపాత ధోరణితో వ్యవహరిస్తోందని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ విమర్శించారు. భారత్పై ఆ సంస్థ గతంలోనూ తప్పుడు, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేసిందని, ఇలాంటి సంస్థల వ్యాఖ్యలను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. యూఎస్సీఐఆర్ఎఫ్కు సొంత అజెండాలు ఉన్నాయని, విశ్వసనీయత లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
భాగవత్ అమెరికా పర్యటన
ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా అమెరికా చేరుకున్నారు. సంస్థ శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా అమెరికా, కెనడా, బ్రిటన్లో ఆయన పర్యటిస్తున్నారు. ఆగస్టు 29న న్యూయార్క్లోని మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్లో ఉన్న ఇన్ఫోసిస్ థియేటర్లో నిర్వహించనున్న యూనివర్సల్ వన్నెస్ సెలబ్రేషన్స్ కార్యక్రమంలో భాగవత్ ప్రసంగించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం బహుళ మతాలు, సంస్కృతులకు చెందిన ప్రజలతో నిర్వహించే సమావేశమని ఆర్ఎస్ఎస్ తెలిపింది. విభిన్న నేపథ్యాలకు చెందిన ప్రజలతో భాగవత్ పరస్పర చర్చలు జరపనున్నారని ఆర్ఎస్ అఖిల భారత ప్రచార ప్రముఖ్ సునీల్ అంబేకర్ వెల్లడించారు. పరస్పర గౌరవం, స్వేచ్ఛాయుత సంభాషణే కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశమని చెప్పారు. అమెరికన్ హిందూస్ ఫర్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ డైలాగ్ (ఎహెడ్) ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది.
అయితే, భాగవత్ కార్యక్రమంపై న్యూయార్క్ మేయర్ జొహ్రాన్ మమ్దానీ కూడా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. మినహాయింపు ధోరణితో కూడిన భావజాల ఉద్యమం పెరగడం ఆందోళనకరమని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ప్రైవేటుగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకునే చట్టపరమైన అధికారం నగర పాలక సంస్థలకు ఉండకపోవచ్చని పేర్కొన్నారు.