బలపడిన చైనా- పాక్ సైనిక సంబంధాలు- భారత్కు రెండు వైపుల నుంచి ముప్పు : అమెరికా కాంగ్రెస్ కమిషన్
USCC Report On India Pakistan: భారత్ ఆర్థికంగా, వ్యూహాత్మకంగా బలపడటాన్ని చైనా ఒక సవాలుగా భావిస్తోందని అమెరికా కాంగ్రెస్ కమిషన్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది.
Published : November 21, 2026 at 3:36 PM IST
బలపడిన చైనా– పాకిస్థాన్ సైనిక సంబంధాల వల్ల భారత్కు రెండు వైపుల నుంచి ముప్పు పెరుగుతోందని అమెరికా కాంగ్రెస్ కమిషన్ (USCC) తన నివేదికలో పేర్కొంది. అదే సమయంలో హిందూ మహాసముద్రంలో భారత్– అమెరికా మధ్య మరింత లోతైన సముద్ర భద్రతా సహకారం అవసరమని అభిప్రాయపడింది. పాకిస్థాన్కు చైనా ఇస్తున్న సైనిక, భద్రతా మద్దతు వల్ల భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఉద్రిక్తత తలెత్తితే భారత్కు రెండు వైపుల నుంచి సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. 2025 మేలో జరిగిన భారత్– పాకిస్థాన్ ఘర్షణల (ఆపరేషన్ సిందూర్) నేపథ్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, చైనా నేరుగా యుద్ధంలో పాల్గొనకుండానే పాక్కు ఏ విధంగా అండగా నిలవగలదో స్పష్టమైందని తెలిపింది. ఇది భవిష్యత్తులో పాకిస్థాన్తో తలెత్తే ఘర్షణలపై భారత్ ప్రణాళికలను మరింత సంక్లిష్టం చేస్తుందని అభిప్రాయపడింది.