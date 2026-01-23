'WHO నుంచి మేం నిష్క్రమించాం'- కరోనాకు లింక్ పెడుతూ అమెరికా కీలక ప్రకటన
కరోనా మహమ్మారిని నిర్వహించడంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ విఫలమవ్వడం వల్లే వైదొలిగామని ప్రకటించిన అమెరికా
US Membership WHO (Etv Bharat)
Published : January 23, 2026 at 9:36 AM IST
US Membership WHO : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) నుంచి తమ దేశం వైదొలిగే ప్రక్రియ పూర్తయిందని అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. చైనాలోని వూహాన్లో ఉద్భవించిన కరోనా మహమ్మారిని నిర్వహించడంలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ విఫలమవ్వడం వల్లే ఆ సంస్థ నుంచి వైదొలిగామని వెల్లడించింది. కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి అత్యవసర చర్యలను డబ్ల్యూహెచ్ఓ చేపట్టలేదని పేర్కొంది. కొన్ని దేశాల అక్రమ రాజకీయ ప్రభావం నుంచి బయటికొచ్చి స్వతంత్రంగా పనిచేయడంలోనూ ఆ సంస్థ విఫలమైందని అమెరికా సర్కారు ఆరోపించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం అమెరికా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి రాబర్ట్ ఎఫ్ కెనడీ జూనియర్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశారు.