ETV Bharat / international

'WHO నుంచి మేం నిష్క్రమించాం'- కరోనాకు లింక్ పెడుతూ అమెరికా కీలక ప్రకటన

కరోనా మహమ్మారిని నిర్వహించడంలో డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ విఫలమవ్వడం వల్లే వైదొలిగామని ప్రకటించిన అమెరికా

US Membership WHO
US Membership WHO (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 9:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US Membership WHO : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) నుంచి తమ దేశం వైదొలిగే ప్రక్రియ పూర్తయిందని అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. చైనాలోని వూహాన్‌లో ఉద్భవించిన కరోనా మహమ్మారిని నిర్వహించడంలో డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ విఫలమవ్వడం వల్లే ఆ సంస్థ నుంచి వైదొలిగామని వెల్లడించింది. కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి అత్యవసర చర్యలను డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ చేపట్టలేదని పేర్కొంది. కొన్ని దేశాల అక్రమ రాజకీయ ప్రభావం నుంచి బయటికొచ్చి స్వతంత్రంగా పనిచేయడంలోనూ ఆ సంస్థ విఫలమైందని అమెరికా సర్కారు ఆరోపించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం అమెరికా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి రాబర్ట్ ఎఫ్ కెనడీ జూనియర్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశారు.

TAGGED:

US MEMBERSHIP WHO
US MEMBERSHIP WHO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.