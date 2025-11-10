ETV Bharat / international

Trump On US Shutdown : అమెరికా చరిత్రలోనే సుదీర్ఘ ప్రభుత్వ షట్‌డౌన్‌‌ను ఆపే దిశగా అడుగులు పడ్డాయి. ప్రభుత్వ శాఖలు, సంక్షేమ పథకాలకు నిధులను విడుదల చేసే తీర్మానంపై తొలిసారిగా సెనేట్‌లో నిర్వహించిన టెస్ట్ ఓటింగ్‌లో అనుకూలంగా 60 ఓట్లు పడ్డాయి. వ్యతిరేకంగా 40 మంది సెనేటర్లు ఓట్లు వేశారు. టెక్సాస్‌ సెనెటర్‌ జాన్‌ కార్నిన్‌ చివరి నిమిషంలో తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. ఓటింగ్‌ సందర్భంగా కొద్ది మంది డెమొక్రాట్ల నుంచి రిపబ్లికన్లకు మద్దతు లభించింది. అయితే అమెరికన్లకు అందించే ఆరోగ్య సంరక్షణ రాయితీల విషయంలో రాజీకి వారు సిద్ధపడలేదు. మొత్తం మీద గత 40 రోజులుగా స్తంభించిన అమెరికా ప్రభుత్వ పాలనను తిరిగి గాడిన పెట్టే వైపుగా కసరత్తు మొదలైంది. 'అఫర్డబుల్ కేర్ యాక్ట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్స్'కు సంబంధించిన బిల్లుపైనా తదుపరిగా ఓటింగ్‌ను నిర్వహించాలని సెనేట్ నిర్ణయించింది. ఇంకొన్ని రోజుల్లోనే సెనేట్‌లో ఈ తీర్మానంపై తుది దశ ఓటింగ్ జరగనుంది. ఒకవేళ డెమొక్రాట్లు అభ్యంతరం తెలిపినా, వ్యతిరేకించినా ఈ ప్రక్రియకు అవాంతరం కలగొచ్చు.

