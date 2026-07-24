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నౌకలు, కార్గోలకు జరిగే ఏ నష్టానికైనా ఇరాన్ డబ్బుతోనే పరిహారం చెల్లిస్తాం : డొనాల్డ్ ట్రంప్

అంతకంతకూ ముదురుతున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం- నౌకలు, కార్గోలకు జరిగిన నష్టానికి పరిహారం చెల్లించడానికి ఇరాన్ డబ్బునే వాడుతామని ట్రంప్ వెల్లడి- ఇదే న్యాయమైన చర్య అని వ్యాఖ్యలు

Donald Trump On Iran Attacks
Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 9:58 AM IST

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Donald Trump On Iran Attacks : యూఎస్, ఇరాన్‌ల మధ్య సంఘర్షణ తీవ్రతరమవుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇకనుంచి నౌకలు, కార్గోలకు జరిగే ఏ నష్టానికి పరిహారం చెల్లించడానికి అమెరికా తన అధీనంలో ఉన్న ఇరాన్ డబ్బును ఉపయోగిస్తుందని ప్రకటించారు. ఇదొక న్యాయమైన, నిష్పాక్షికమైన చర్య అని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్రూత్ సోషల్‌లో ట్రంప్ పోస్ట్ పెట్టారు.

TAGGED:

WEST ASIA WAR SITUATION
TRUMP ON IRAN NUCLEAR PROGRAM
ABBAS ARAGHCHI ON US
TRUMP ON IRAN WAR
DONALD TRUMP ON IRAN ATTACKS

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