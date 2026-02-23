ఫిబ్రవరి 24 నుంచి టారిఫ్ హాల్ట్- ట్రంప్ అధిక సుంకాల వసూలును ఆపనున్న అమెరికా
అమెరికా సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు మంగళవారం నుంచి అమల్లోకి
Published : February 23, 2026 at 1:32 PM IST
US Tariff Pause Date : ప్రపంచ దేశాలపై ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సుంకాల బాదుడు చట్టవ్యతిరేకమంటూ అమెరికా సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు మంగళవారం నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ విధించిన అధిక సుంకాల వసూలు ఫిబ్రవరి 24న ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి ఆగిపోనున్నాయి. ఈమేరకు అమెరికా కస్టమ్స్, సరిహద్దు భద్రతా విభాగం సోమవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎకనామిక్ పవర్స్ యాక్ట్ (ఐఈఈపీఏ)- 1977 ప్రకారం ట్రంప్ పెంచిన సుంకాల వసూలును ఇక ఆపేస్తామని తెలిపింది. దిగుమతి సుంకాలను పెంచుతూ గతంలో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ జారీచేసిన మార్గదర్శకాలన్నీ డియాక్టివేట్ అవుతాయని వెల్లడించింది.
సుంకాల బాదుడును ఆపమంటూ గత శుక్రవారమే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ ఆదేశాలు వెలువడిన మూడు రోజుల తర్వాత తీర్పు అమలుదిశగా ట్రంప్ సర్కారు ప్రకటన చేసింది. ఈ వ్యవధిలో (ఫిబ్రవరి 20 - 23 వరకు) అమెరికాకు వస్తు,సేవలను ఎగుమతి చేసిన ప్రపంచ దేశాల నుంచి పాత లెక్క ప్రకారమే అధిక సుంకాలను వసూలు చేశారు. ఈ మూడు రోజుల్లో అదనంగా వసూలు చేసిన సుంకాన్ని ఆయా దేశాలకు రీఫండ్ చేస్తారా, చేయరా అనే దానిపై అమెరికా కస్టమ్స్ విభాగం ఎలాంటి క్లారిటీనీ ఇవ్వలేదు. ఐఈఈపీఏ-1977 ప్రకారం ప్రపంచ దేశాలపై ట్రంప్ విధించిన సుంకాలకు మాత్రమే ఈ సడలింపు వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. సెక్షన్ 232 జాతీయ భద్రతా అధికారాలు, సెక్షన్ 301 అన్ ఫెయిర్ ట్రేడ్ స్టాచ్యూట్స్ ప్రకారం ట్రంప్ పెంచిన సుంకాలకు ఈ సడలింపు వర్తించదని తేల్చి చెప్పింది.