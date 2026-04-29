ట్రంప్ ఫొటోతో అమెరికా పాస్పోర్టులు- 250వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు గుర్తుగా
ట్రంప్ ముఖచిత్రం ఉన్న అమెరికా పాస్పోర్టులు- త్వరలో విడుదల- ధ్రువీకరించిన అమెరికా విదేశాంగ శాఖ
Published : April 29, 2026 at 9:18 AM IST
US Passports Trump Picture : అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య వేడుకల సందర్భంగా ప్రత్యేక పాస్పోర్ట్లను విడుదల చేసేందుకు అగ్రరాజ్యం సిద్ధమైంది. ఈ ప్రత్యేక పాస్పోర్ట్లపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫొటో ఉండటం విశేషం. దీంతో జీవించి ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడి చిత్రం పాస్పోర్ట్లో చోటు దక్కడం ఇదే తొలిసారి కానుంది. అయితే, ఈ పాస్పోర్ట్ రూపకల్పనపై గత కొన్ని నెలలుగా చర్చలు సాగుతున్నట్లు సమాచారం. సోమవారం తుది ఆమోదం లభించడంతో జులై 4కు ముందు వాషింగ్టన్ డీసీ పాస్పోర్ట్ కార్యాలయంలో 25 వేల నుంచి 30 వేల వరకు పాస్పోర్ట్లు అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు గుర్తుగా ప్రత్యేక డిజైన్
అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు గుర్తుగా ప్రత్యేక డిజైన్తో ఈ పాస్పోర్ట్లను రూపొందిస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి టామీ పిగాట్ ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. అయితే, భద్రతా ప్రమాణాల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని, ప్రస్తుతం ఉన్న అమెరికా పాస్పోర్ట్ల మాదిరిగానే అత్యాధునిక భద్రతా లక్షణాలు కొనసాగుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే, ఈ పాస్పోర్టులకు ఎలాంటి అదనపు రుసుము ఉండదని విదేశాంగ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
మరోవైపు, ఈ పాస్పోర్టులు విడుదల చేయనున్న విషయాన్ని వైట్హౌస్ కూడా ఎక్స్ వేదికగా ధ్రువీకరించింది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను కూడా అది పంచుకుంది. ఈ ప్రత్యేక పాస్పోర్ట్లో లోపలి పేజీలో ట్రంప్ చిత్రం, ఆయన సంతకం బంగారు రంగులో ముద్రించబడి ఉంది. అలాగే కవర్ విషయానికొస్తే, సాధారణ రూపకల్పనకు భిన్నంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అనే పదాలు పైభాగంలో, అలాగే, Passport అనే పదం దిగువ భాగంలో బంగారు అక్షరాలతో కనిపించనున్నాయి. ఇక, పాస్పోర్ట్ వెనుక భాగంలో 250 సంఖ్యతో కూడిన అమెరికా జెండా గుర్తు కూడా ఉంటుంది.
అమెరికా పాస్పోర్టులపై చరిత్రలోని ముఖ్య ఘట్టాలు ముద్రణ
ఇదిలా ఉండగా, అధికారంలో ఉన్న నాయకుల ఫొటోలతో పాస్పోర్టులు రూపొందించడం చాలా అరుదు. చాలా వరకు దేశాలు చారిత్రక దృశ్యాలు, ప్రకృతి చిత్రాలను ముద్రించేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తిని చూపుతాయి. కానీ, ప్రస్తుతం యూఎస్ పాస్పోర్టులపై చరిత్రలోని ముఖ్య ఘట్టాలు, స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ వంటి చారిత్రక ప్రదేశాలు ముద్రించి ఉండటం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ చిత్రంతో పరిమితి సంఖ్యలో పలు పాస్పోర్టులను రూపొందించాలనుకోవడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం అమెరికా పాస్పోర్ట్లలో మౌంట్ రష్మోర్ చిత్రంతో పాటు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షులు జార్జ్ వాషింగ్టన్, అబ్రహం లింకన్, థామస్ జెఫర్సన్, చిత్రాలు కనిపిస్తాయి.
కాగా, 250 స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు గుర్తుగా ట్రంప్ ముఖచిత్రంతో స్మారక నాణెం రూపొందించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు కూడా ఇటీవల వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఆ తర్వాత ట్రంప్ సంతకం ఉన్న కరెన్సీ నోట్లను విడుదల చేయనున్నట్లు ట్రెజరీశాఖ పేర్కొంది. దీంతో ఆ దేశ కరెన్సీ నోట్లపై సంతకం చేయబోయే తొలి అధ్యక్షుడిగా ట్రంప్ రికార్డు సృష్టించనున్నారు.
మరోవైపు, ట్రంప్ పేరు, గుర్తింపును మరింత ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడానికి ఆయన బృందం పలు చర్యలు చేపడుతోందని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇప్పటికే అమెరికా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పీస్ భవనం, కెన్నెడీ సెంటర్ వంటి ప్రదేశాలకు ట్రంప్ పేరు అనుసంధానించే ప్రయత్నాలు జరిగినట్లు వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే, కొత్త వైట్హౌస్ బాల్రూమ్, భారీ ఆర్చ్ నిర్మాణ ప్రతిపాదనలు కూడా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
