క్రిస్మస్​కు ముందే వెనుజువెలాపై దాడికి అమెరికా​ ప్లాన్​- కానీ ఎందుకు ఆలస్యమైంది?

పర్వతాలు, మహాసముద్రాలు అడ్డుగా ఉండడం- మేఘాలు తక్కువ ఎత్తులో ఉండడమే కారణమా? జాయింట్ చీఫ్స్​ ఛైర్మన్ ఏం చెప్పారంటే?

Why US Strike Delayed On Venuzuela
Why US Strike Delayed On Venuzuela (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 8:40 PM IST

Why US Strike Delayed On Venuzuela : వెనెజువెలాపై క్రిస్మస్​కు ముందే దాడి చేయాలని అమెరికా దళాలు భావించాయి. ఇందుకోసం నెలల తరబడి పకడ్బందీగా ప్రణాళిక వేసి, రిహార్సల్స్ కూడా చేశాయి. కానీ ​అనుకున్న విధంగా దాడి చేయలేకపోయాయి. తమ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ అనుమతి కోసం ఎదురు చూడాల్సి వచ్చింది. ఇంతకీ దాడి ఆలస్యం కావడానికి కారణమేమిటి?

"వాస్తవానికి వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను బంధించేందుకు చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ అబ్సొల్యూట్​ రిజాల్వ్​' క్రిస్మస్​ రోజే జరగాల్సి ఉంది. కానీ ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల అది 2026 జనవరి 3కు వాయిదా పడింది. ముఖ్యంగా మేఘాలు తక్కువ ఎత్తులో ఉండడం, పర్వత ప్రాంతాలు, సముద్రపు అడ్డంకులు కూడా ఉండడంతో ఆపరేషన్ చేపట్టడం రిస్క్ అని యూఎస్ దళాలు భావించాయి. ట్రంప్ కూడా దాడి సమయంలో వాతావరణం కచ్చితంగా బాగుంటేనే ముందుకు వెళ్లండని స్పష్టం చేశారు. దీనికి తోడు క్రిస్మస్ రోజున అమెరికా నైజీరియాపై వైమానిక దాడులు చేసింది. దీని వల్ల కూడా వెనెజువెలా ఆపరేషన్ ఆలస్యం అయ్యింది. దాడి చేసినప్పుడు వెనెజువెలా పౌరులకు హాని కలగకుండా (సివిలియన్​ హార్మ్​) మెరుపు దాడి చేయాలని, ఇందుకు సరైన సమయం కోసం జాయింట్ చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ వెయిట్ చేసింది. కేవలం మూడు గంటల్లోనే ఈ ఆపరేషన్ పూర్తయ్యింది. ఆ దేశాధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను, ఆయన భార్యను అమెరికాకు తీసుకొచ్చారు" అని జనరల్ డాన్ కెయిన్​, జాయింట్​ చీఫ్స్ ఛైర్మన్​ ఆదివారం తెలిపారు.

వెనెజువెలా సార్వభౌమత్వంపై అమెరికా దాడి!
ఈ విధంగా వెనెజువెలాలోని కారకాస్‌లో అమెరికా స్పెషల్‌ కమాండోలు చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ ఆధునిక సైనికచరిత్రలో గుర్తుండిపోతుంది. ఎందుకంటే, ఆగస్టులోనే అమెరికాకు చెందిన సెంట్రల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ఏజెన్సీ 'సీఐఏ'కు చెందిన గూఢచారుల బృందం కారకస్‌లో ప్రవేశించింది. అగ్రరాజ్యం వేగులు మదురో కదలికలపై నిఘావేశారు. అదే సమయంలో ఓ స్టెల్త్‌ డ్రోన్‌దళం కూడా సంచరిస్తూ మదురో తిరిగే ప్రదేశాలకు సంబంధించిన మ్యాప్‌లను తయారుచేసింది. వెనెజువెలాలో అమెరికా దౌత్యకార్యాలయం లేనందున సీఐఏ గూఢచారులు ఈ మిషన్‌ను సవాల్‌గా తీసుకున్నారు. అయినప్పటికీ ఆధునిక ప్రపంచచరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన ఆపరేషన్‌ నిర్వహించిన అమెరికా ప్రపంచదేశాలు నివ్వెర్రపోయేలా చేసింది. అయితే అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం, ఇది వెనెజువెలా సారభౌమత్వంపై దాడి చేయడమేనని చెప్పకతప్పుదు.

పక్కా ప్లానింగ్​
అమెరికా డెల్టా ఫోర్స్‌ కమెండోలు ఈ ఆపరేషన్‌ కోసం కొన్నినెలలు సాధనచేశారు. మదురో పెంపుడు జంతువులతోపాటు ఆయన ధరించే దుస్తుల సమాచారం సేకరించారు. కెంటకీలోని స్పెషల్‌ ఆపరేషన్స్‌ కమాండ్‌లో మదురో ఇంటి నమూనాను సృష్టించారు. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని స్టీల్‌ డోర్లను బలంగా బద్ధలు కొట్టడాన్ని సాధన చేశారు. అయితే అమెరికాతో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు మదురో మార్చి మార్చి 8 ప్రదేశాల్లో తిరుగుతున్నట్లు అమెరికా నిఘావర్గాలు గుర్తించాయి. డెల్టా ఫోర్స్‌ కమెండోలు గుర్తించిన కాంపౌండ్‌లో మదురో ఉన్నట్లు ధ్రువీకరణ ఈ ఆపరేషన్‌కు కీలకంగా మారింది. అప్పటి వరకు అమెరికా స్పెషల్‌ ఆపరేషన్‌ విమానాలు, సాయుధ డ్రోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్‌ వార్‌ఫేర్‌ విమానాలు, సెర్చ్‌, రెస్క్యూ హెలికాప్టర్లు, ఫైటర్‌జెట్లు, ఇతర దళాలను వెనెజువెలా తీరానికి భారీఎత్తున తరలించింది. అయితే ఈ ఆపరేషన్‌ చీకట్లోనే నిర్వహించినట్లు వెల్లడించింది.

చాలా సీక్రెట్​గా
వెనెజువెలా అధ్యక్షుడిపైనే గురిపెట్టిన విషయం బయటకు రాకుండా అమెరికా జాగ్రతపడింది. తొలుత సముద్రంలో డ్రగ్స్‌ బోట్ల పేరుతో వరుస దాడులు చేసి 115 మందిని మట్టుబెట్టింది. గతవారం వెనెజువెలాలోని ఓ పోర్టుపై సీఐఏ డ్రోన్‌ దాడి చేసింది. ఈ క్రమంలో మదురో అమెరికాతో ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకున్నా అది విఫలమైంది. దీంతో ఆపరేషన్‌ తప్పనిసరి అనే విషయం తేలిపోయింది. కారకాస్‌లో అమెరికా చేపట్టిన ఆపరేషన్‌కు 2025 డిసెంబర్‌లోనే ట్రంప్‌ అనుమతి ఇచ్చారు. అయితే ఎప్పుడు దాడి చేయాలనే నిర్ణయం పెంటగాన్‌, స్పెషల్‌ ఆపరేషన్స్‌ ప్లానర్స్‌కు వదిలేశారు. ఈ ఆపరేషన్‌ నూతన సంవత్సరం, క్రిస్మస్‌ సెలవుల సమయంలో జరపాలని తొలుత భావించారు. ఆ సమయంలో సైనిక, ప్రభుత్వ సిబ్బంది సెలవుల్లో ఉండటం కలిసొస్తుందని భావించారు. కానీ వాతావరణం అనుకూలించక వాయిదాపడింది. శుక్రవారం రాత్రి 10.46నిమిషాలకు ట్రంప్‌ తుది ఆదేశాలు ఇవ్వటంతో డెల్టా ఫోర్స్‌ కమెండోలు కార్యరంగంలోకి దిగి ఆపరేషన్‌ విజయవంతం చేశాయి. వెనెజువెలా అధ్యక్షుడిని తరలించేందుకు 160వ స్పెషల్‌ ఆపరేషన్స్‌ ఏవియేషన్‌ రెజిమెంట్‌కు చెందిన యూనిట్‌ కారకస్‌ బయల్దేరింది. కేవలం హైరిస్క్‌ ఆపరేషన్ల కోసమే నైట్‌ స్టాకర్స్‌ను అమెరికా ఉపయోగిస్తుంది.

డెల్టా ఫోర్స్‌ కమాండోలు తొలుత పేలుడు పదార్థాలను ఉపయోగించి మదురో ఉన్న కాంపౌండ్‌లోకి చొరబడ్డారు. తర్వాత ఆయన గదిలోకి ప్రవేశించారు. దాడిని పసిగట్టిన మదురో భార్యతో కలిసి స్టీల్‌రూమ్‌లోకి వెళ్లేందుకు యత్నించి విఫలమైనట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడి పరిస్థితులపై పట్టుసాధించిన డెల్టాఫోర్స్‌ కమాండోలు మదురోను అదుపులోకి తీసుకొన్నాయి. ఆ స్టీల్‌ గది డోర్‌ భారీగా ఉండటంతో దాన్ని మూయడం మదురోకు సాధ్యం కాలేదని ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. ఆ కాంపౌండ్‌లోకి ప్రవేశించిన 5నిమిషాల్లోనే డెల్టా ఫోర్స్‌ కమెండోలు మదురోను బంధించినట్లు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

