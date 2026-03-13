అమెరికా అబ్రహం లింకన్ నౌకపై దాడి- బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో ఢీకొట్టామని ఇరాన్ ప్రకటన
అమెరికా విమాన వాహకనౌక అబ్రహం లింకన్పై దాడి- తమ బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఈ యుద్ధ విమానాన్ని ఢీకొట్టాయని ఇరాన్ వెల్లడి- ఇరాన్ ప్రకటనను ఖండిచిన అమెరికా
Published : March 13, 2026 at 11:42 AM IST
Abraham Lincoln Warship Attack : అమెరికా విమాన వాహకనౌక అబ్రహం లింకన్పై దాడి చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. తమ బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఈ యుద్ధ విమానాన్ని ఢీకొట్టాయని వివరించింది. దీంతో అది పనిచేయడం లేదని, గల్ఫ్ జలాల నుంచి వెనక్కి తగ్గిందని చెప్పింది. అయితే ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రకటనను అమెరికా తోసిపుచ్చింది. ఇరాన్పై అమెరికా చేస్తోన్న ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీకి ఈ నౌక మద్దతు ఇస్తూనే ఉందంటూ ఇరాన్ ప్రకటనలను ఖండించింది. ఈమేరకు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ‘ఎక్స్’ వేదికగా పోస్టు పెట్టింది.
అమెరికా మీడియా కథనాల ప్రకారం
అబ్రహం లింకన్కు అతి సమీపంలో ఓ ఇరాన్ పడవ వచ్చింది. దానిని గుర్తించిన అమెరికా దళాలు వెంటనే కాల్పులు జరిపాయి. అయితే ఈ ఘటనలో అమెరికా నౌక దెబ్బతిన్నదా, లేదా అని మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఇక, ఇరాన్తో యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు అమెరికా సేనలు దీనిని దక్షిణ చైనా సముద్రం నుంచి పశ్చిమాసియాకు తరలించాయి. ఇందులో ఎనిమిది స్క్వాడ్రన్ల యుద్ధ విమానాలు ఉంటాయి.