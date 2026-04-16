ఇరాన్పై ఆర్థిక ముట్టడి మరింత గట్టిగా- కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైన అమెరికా- స్కాట్ బెసెంట్ ప్రకటన
చైనా బ్యాంకులపై సెకండరీ సాంక్షన్స్ హెచ్చరిక- ఇరాన్ ఆయిల్ లావాదేవీలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ నిలిపివేత- హర్మూజ్ ఉద్రిక్తతలతో చైనా కొనుగోళ్లకు బ్రేక్- ఇరాన్ నౌకాశ్రయాలపై అమెరికా నౌకాదళం పూర్తి నియంత్రణ
Published : April 16, 2026 at 7:17 AM IST
US On Iran : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా ఇరాన్పై ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతోంది. అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ, ఇరాన్కు మద్దతు ఇస్తున్న దేశాలు, ముఖ్యంగా చైనా ఆర్థిక సంస్థలు తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా ప్రభుత్వం చైనా బ్యాంకులకు ఇప్పటికే లేఖలు పంపినట్లు వెల్లడించిన బెసెంట్, 'మీ ఖాతాల ద్వారా ఇరాన్ డబ్బు ప్రవాహం జరుగుతున్నట్లు నిరూపిస్తే, సెకండరీ సాంక్షన్స్ విధించడానికి వెనుకాడం' అని హెచ్చరించారు.
చైనా కొనుగోళ్లు తాత్కాలికంగా నిలిచే అవకాశం
చైనా గతంలో ఇరాన్ నుంచి 90 శాతం పైగా ఆయిల్ కొనుగోలు చేసిందని, ఇది చైనా మొత్తం ఎనర్జీ అవసరాల్లో దాదాపు 8 శాతం వరకూ ఉంటుందని తెలిపారు. ఇప్పటికే హర్మూజ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు, సముద్ర మార్గాల్లో అంతరాయాల కారణంగా చైనా ఇరాన్ ఆయిల్ కొనుగోళ్లు తాత్కాలికంగా నిలిచే అవకాశం ఉందని అమెరికా అంచనా వేస్తోంది. ఈ పరిణామం గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్లపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశముంది.
ఇదిలా ఉంటే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్తో తనకు నేరుగా లేఖల మార్పిడి జరిగిందని, ఇరాన్కు ఆయుధాలు సరఫరా చేయబోమని చైనా హామీ ఇచ్చిందని ట్రంప్ తెలిపారు. అంతేకాకుండా, హర్మూజ్ సముద్ర మార్గం తెరిచి ఉంచడంలో చైనా సహకారం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
ఇకపై పొడిగించబోమని ట్రెజరీ ప్రకటన
ఇక ఆర్థిక పరంగా ఇరాన్పై మరింత కట్టుదిట్టమైన చర్యలకు అమెరికా శ్రీకారం చుట్టింది. రష్యా, ఇరాన్ ఆయిల్ లావాదేవీలకు అనుమతించిన తాత్కాలిక లైసెన్స్ను ఇకపై పొడిగించబోమని ట్రెజరీ ప్రకటించింది. మార్చి 11కి ముందు సముద్రంలో ఉన్న ఆయిల్ సరుకులకు మాత్రమే ఈ సడలింపు వర్తించిందని, ప్రస్తుతం ఆ గడువు ముగిసిందని అధికారులు తెలిపారు.
అమెరికా ట్రెజరీకి చెందిన ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ ఆఫీశ్ తాజాగా ఇరాన్ అక్రమ ఆయిల్ రవాణా నెట్వర్క్పై కొత్త ఆంక్షలు విధించింది. దాదాపు రెండు డజన్ల వ్యక్తులు, కంపెనీలు, నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ చర్యలు తీసుకుంది. ఈ నెట్వర్క్కు ఇరాన్ ప్రముఖుడు మహ్మద్ హొస్సేన్ షామ్ఖానీ సంబంధం ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఇరాన్ అక్రమ చమురు రవాణా, ఉగ్రవాద మద్దతు నెట్వర్క్లను పూర్తిగా అడ్డుకునేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు కొనసాగుతాయని బెసెంట్ తెలిపారు. 'ఇరాన్ కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇస్తున్న ఆర్థిక సంస్థలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవసరమైతే సెకండరీ సాంక్షన్స్ను పూర్తిగా వినియోగిస్తాం' అని హెచ్చరించారు.
10 నౌకలను వెనక్కి తిప్పినట్లు
మరోవైపు, సముద్ర మార్గాల్లో కూడా అమెరికా తన ప్రభావాన్ని పెంచుతోంది. అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకారం, ఇరాన్ నౌకాశ్రయాలపై పూర్తి స్థాయి సముద్ర ముట్టడి అమల్లో ఉంది. ఈ చర్యలలో భాగంగా యూఎస్ఎస్ స్ప్రూపన్స్ అనే యుద్ధ నౌక ఒక ఇరాన్ జెండా గల కార్గో నౌకను వెనక్కి పంపింది. బందర్ అబ్బాస్ నుంచి బయలుదేరిన ఆ నౌక అమెరికా ముట్టడిని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయగా, వెంటనే చర్యలు తీసుకుని దాన్ని తిరిగి ఇరాన్ వైపు మళ్లించినట్లు సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం 10 నౌకలను వెనక్కి తిప్పినట్లు, ఒక్క నౌక కూడా ముట్టడిని దాటలేదని పేర్కొంది.
ఇరాన్ పోర్టులకు వెళ్లే, అక్కడి నుంచి బయలుదేరే సముద్ర రవాణా పూర్తిగా నిలిపివేయడమే ఈ ముట్టడి ప్రధాన లక్ష్యం. అయితే ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన నౌకలకు హోర్ముజ్ మార్గంలో స్వేచ్ఛా రవాణా కొనసాగుతుందని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. మొత్తంగా, ఆర్థిక ఆంక్షలు, సముద్ర ముట్టడి, దౌత్య ఒత్తిళ్లతో అమెరికా ఇరాన్ను పూర్తిగా ఒంటరిచేయాలనే వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పరిణామాలు గ్లోబల్ ఆయిల్ సరఫరా, అంతర్జాతీయ సంబంధాలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.