ఇరాన్‌ను ముక్కలు చేసేందుకు అమెరికా కుట్ర- చమురు సంపద కోసమే ఈ యుద్ధం : ఇరాన్

వెనెజువెలాలాగే ఇరాన్‌ చమురు‌నూ కబ్జా చేసేందుకు అమెరికా కుట్ర- ఇరాన్ సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలిగించే యత్నం- మా దేశాన్ని కాపాడుకునేందుకు పోరాడుతూనే ఉంటాం- ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘయీ

US Wants To Split Iran
US Wants To Split Iran (Associate Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 8:47 PM IST

US Wants To Split Iran : అమెరికాపై ఇరాన్ సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. తమ దేశాన్ని ముక్కలు చేయాలని అమెరికా కుట్ర పన్నిందని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘయీ ఆరోపించారు. ఇరాన్‌‌కు చెందిన అపార చమురు సంపదపై నియంత్రణ కోసమే అమెరికా ఈ యుద్ధం చేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌ను బలహీనపర్చి, దేశ సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలిగించడమే లక్ష్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ పనిచేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ఆ రెండు దేశాలు కలిసి దాడులు చేయడానికి ముందు కూడా, చాలా విడతల దౌత్య చర్చల్లో ఇరాన్ పాల్గొందని ఇస్మాయిల్ బఘయీ గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు తమ సైనిక చర్యను సమర్ధించుకునేలా ప్రకటనలు చేస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఇస్మాయిల్ బఘయీ ఈ కామెంట్స్ చేశారు.

వెనెజువెలాలాగే ఇరాన్‌ చమురు‌నూ కబ్జా చేసే కుట్ర
"ఇరాన్ సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలిగించాలని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ భావిస్తున్నాయి. మా దేశ ప్రజలను ఓడించాలని ఆ రెండు దేశాలు అనుకుంటున్నాయి. మానవత్వానికి విఘాతం కలిగించేలా అవి ప్రవర్తిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు. మేం మరింత వివరించాల్సిన అవసరమే లేదు. వెనెజువెలాలాగే ఇరాన్‌లోని అపారమైన చమురు సంపదపైనా అక్రమంగా నియంత్రణ పొందాలని అమెరికా భావిస్తోంది. వెనెజువెలా (17.17 శాతం), ఇరాన్‌‌‌(11.82 శాతం)లలోని 31 శాతం చమురు వనరులపై పట్టు సాధించాలని ఆ దేశం అనుకుంటోంది. ఇదే అమెరికా అతిపెద్ద వ్యూహం. దీనిపై ఎలాంటి సందేహమూ అక్కర్లేదు" అని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘయీ పేర్కొన్నారు.

దేశాన్ని కాపాడుకునేందుకు పోరాడుతూనే ఉంటాం
"మా దేశ భూభాగాన్ని, సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకునేందుకు మేం పోరాడుతూనే ఉంటాం. శత్రుదేశాలు చేస్తున్న క్రూరమైన దాడులను ఎదుర్కొని తీరుతాం. ఇజ్రాయెల్‌కు సాయం చేసేందుకే ఈ యుద్ధంలోకి దిగామని అమెరికా బహిరంగంగానే ఒప్పుకుంది. ఈవిషయాలన్నీ ప్రజలకు స్పష్టంగా అర్థమయ్యాయి. ఇరాన్ ప్రజలూ ఇవన్నీ గ్రహించారు" అని ఇస్మాయిల్ బఘయీ తెలిపారు.

కొత్త సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా వైఖరిపై సస్పెన్స్
ఇక ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ కుమారుడు ముజ్తబా ఖమేనీ (56) ఎంపికయ్యారు. ఇరాన్ షియా మతపెద్దల కమిటీ ఈమేరకు ఏకగ్రీవ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఇరాన్‌లో 1979లో ఇస్లామిక్ విప్లవం వచ్చింది. తొలి సుప్రీం లీడర్‌గా అయతుల్లా రూహుల్లా ఖమేనీ నియమితులు అయ్యారు. రెండో సుప్రీం లీడర్‌గా అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ పనిచేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఛాన్స్ ముజ్తబా ఖమేనీకి లభించింది. ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ చేసిన ఆకస్మిక వైమానిక దాడిలో అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ చనిపోయారు. తన తండ్రి అలీ ఖమేనీ హత్యకు కారణమైన అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లను ముజ్తబా ఖమేనీ ఎలా ఎదుర్కొంటారు? రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి సైనిక వ్యూహాలను అమలు చేస్తారా? తన పరిధిలోని కీలక సైనిక విభాగమైన ఐఆర్‌జీసీని ఎలా నడుపుతారు? అరబ్ దేశాల విషయంలో ఆయన వైఖరి ఎలా ఉంటుంది? అనే దానిపై సస్పెన్స్ నెలకొంది.

హార్ముజ్ ఎఫెక్ట్- చమురు ధరలు పైపైకి
ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇప్పటివరకు ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ మధ్య దాడులు, ప్రతిదాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇరాన్‌లో భారీగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఉద్రిక్తతల నడుమ ఇరాన్ పరిధిలోని హార్ముజ్ జలసంధి మీదుగా ఆయిల్ ట్యాంకర్లు, నౌకల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. దీంతో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రతికూల పరిణామం ప్రభావం సామాన్య ప్రజలపైనా పడనుంది. నిత్యావసరాల ధరలు, వంటగ్యాస్ ధరలు పెరిగేే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

