నాలుగో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఉషా వాన్స్- పేరు ఏంటో తెలుసా?
తల్లీబిడ్డలు ఇద్దరూ క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని ప్రకటించిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు- నాలుగో బిడ్డ పుట్టిన వేళ ఆనందం వ్యక్తం చేసిన జేడీ వాన్స్
JD and Usha Vance (Associated Press)
Published : July 20, 2026 at 9:30 AM IST
JD Vance Baby Born : అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సతీమణి, ఆ దేశ సెకండ్ లేడీ ఉషా వాన్స్ ఆదివారం నాలుగో బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డలు క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని జేడీ వాన్స్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు.
July 19, 2026
"మాకు ఈ రోజు ఉదయం బాబు జన్మించాడని ప్రకటించడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మా బాబుకు అలెక్ నీల్ వాన్స్ అని పేరు పెట్టాం. ఉష, బాబు ఇద్దరూ క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. మా మిగతా పిల్లలు తమ చిన్న తమ్ముడిని చూసి ఎంతో ఆనందపడుతున్నారు."
- జేడీ వాన్స్, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు