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నాలుగో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఉషా వాన్స్​- పేరు ఏంటో తెలుసా?

తల్లీబిడ్డలు ఇద్దరూ క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని ప్రకటించిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు- నాలుగో బిడ్డ పుట్టిన వేళ ఆనందం వ్యక్తం చేసిన జేడీ వాన్స్​

JD and Usha Vance
JD and Usha Vance (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 9:30 AM IST

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JD Vance Baby Born : అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్​ సతీమణి, ఆ దేశ సెకండ్​ లేడీ ఉషా వాన్స్​ ఆదివారం నాలుగో బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ప్రస్తుతం తల్లీబిడ్డలు క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని జేడీ వాన్స్​ ఎక్స్​ వేదికగా వెల్లడించారు.

"మాకు ఈ రోజు ఉదయం బాబు జన్మించాడని ప్రకటించడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మా బాబుకు అలెక్​ నీల్​ వాన్స్​ అని పేరు పెట్టాం. ఉష, బాబు ఇద్దరూ క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. మా మిగతా పిల్లలు తమ చిన్న తమ్ముడిని చూసి ఎంతో ఆనందపడుతున్నారు."
- జేడీ వాన్స్​, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు

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