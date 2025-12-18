Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / international

'ప్యాక్స్​ సిలికా'లో చేరకపోయినా భారత్​ కీలక భాగస్వామి : అమెరికా

భారత్‌ను అత్యంత వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా చూస్తున్న అమెరికా

US On India AI
US Undersecretary of State Jacob Helberg (AFP File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 7:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US On India AI : కృత్రిమ మేధ (AI) సెమీకండక్టర్లకు సంబంధించిన ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు భద్రతను బలోపేతం చేయడంలో భారత్ కీలక భాగస్వామిగా అమెరికా పరిగణిస్తుందని సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. ఇటీవల వాషింగ్టన్‌లో జరిగిన కీలక సమ్మిట్‌కు భారత్ హాజరుకాలేకపోవడం వెనుక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలే కారణమన్న వాదనలను ఆయన ఖండించారు. భారత్‌తో ఆర్థిక భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలపై సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు అమెరికా ప్రయత్నిస్తోందని అన్నారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో దిల్లీలో జరిగే ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్​కు హాజరు కానున్నట్లు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవహారాల అండర్ సెక్రటరీ జేకబ్ హెల్​బర్గ్ తెలిపారు. బుధవారం పాక్స్​ సిలికా సమ్మిట్​లో వర్చువల్​గా మాట్లాడుతూ, భారత్ ఆ సమావేశానికి ఎందుకు హాజరుకాలేదన్న ప్రశ్నకు ఈ మేరకు స్పందించారు.

'అమెరికా-భారత్ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందాలకు సంబంధించిన చర్చలు ఒక ప్రత్యేక మార్గంలో కొనసాగుతున్నాయి. సరఫరా గొలుసు భద్రతపై చర్చలు పూర్తిగా మరో సమాంతర మార్గంలో జరుగుతున్నాయి. ఈ రెండింటిని మేము కలిపి చూడటం లేదు. ఇక భారత్ ప్రస్తుతం బహుపాక్షిక వేదికల కంటే ద్వైపాక్షిక చర్చల ద్వారానే మాతో భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. సరఫరా గొలుసు భద్రత అంశాల్లో భారత్ అత్యంత వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా మారే అవకాశం ఉందని మేం భావిస్తున్నాం. అలాగే రెండు దేశాల అధికారుల మధ్య రోజూ సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయి. ఫిబ్రవరిలో జరిగే దిల్లీ సమ్మిట్ ద్వారా అమెరికా భారత్ సహకారానికి స్పష్టమైన మైలురాళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని అమెరికా భావిస్తోంది. మా సహకారాన్ని వేగంగా ఎలా లోతుగా తీసుకెళ్లాలన్న దానిపై చురుకుగా పనిచేస్తున్నాం. ఈ సమ్మిట్‌లో ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక భద్రతా ఒప్పందాల్లో కీలక పురోగతి కనిపిస్తుంది. ' అని జాకబ్ హెల్‌బర్గ్ తెలిపారు.

TAGGED:

US ON INDIA AI
US INDIA REALTIONS
US ON INDIA AI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.