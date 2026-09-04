'రహస్య ఆపరేషన్లు చేసే అప్షన్ కూడా ఉంది'- ఇరాన్కు అమెరికా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
ఇరాన్ను మరోసారి తీవ్రంగా హెచ్చరించిన అమెరికా- రహస్య ఆపరేషన్లు చేసే ఎంపిక కూడా మా వద్ద ఉందని ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ స్పష్టం
Published : September 4, 2026 at 7:35 AM IST
US Warning to Iran : ఇరాన్కు అమెరికా మరింత కఠిన హెచ్చరికలు చేసింది. టెహ్రాన్ను కట్టడి చేసేందుకు సైనిక, దౌత్య, ఆర్థిక చర్యలతో పాటు రహస్య ఆపరేషన్లు చేపట్టే అవకాశాలూ పరిశీలనలో ఉన్నాయని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ స్పష్టంచేశారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వద్ద అనేక వ్యూహాత్మక అస్త్రాలు ఉన్నాయని, వాటిని ఎప్పుడు, ఎలా ప్రయోగించాలనేది ముందుగానే బయటపెట్టలేమని తెలిపారు. ప్రపంచ ఇంధన రంగాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టేలా హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోందని దానిని అడ్డుకునేందుకే తాము చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల హర్మూజ్ సమీపంలో ఇరాన్ కొత్త రాడార్ వ్యవస్థలు, క్షిపణి కేంద్రాలపై అమెరికా భారీ గగనతల దాడులు చేసింది. ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపైకి క్షిపణులు ప్రయోగించింది. మరోవైపు ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ అవుట్కాస్ట్ పేరుతో చమురు, రవాణా, విమానయానం, డిజిటల్ ఆస్తుల ద్వారా ఇరాన్కు వచ్చే ఆదాయ మార్గాలను అమెరికా మూసివేసింది.