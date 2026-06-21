ETV Bharat / international

'నా జీవితంలో ఒక ఇండియన్, మరొకరు పాకిస్థానీ- ఇద్దరూ ముఖ్యమైన వ్యక్తులే'- జేడీ వాన్స్ కామెంట్స్ వైరల్

ఇరాన్‌తో చర్చల వేళ జేడీ వాన్స్ జోక్- ఒక ఇండియన్, మరో పాకిస్థానీ తన జీవితంలో ఇద్దరు ముఖ్యమైన వ్యక్తులని వ్యాఖ్యలు- 3 నెలలుగా పాక్ ఆర్మీ చీఫ్‌తోనే ఎక్కువ మాట్లాడానని కామెంట్స్

JD Vance
JD Vance (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 10:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US Vice President JD Vance Comments : అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ తాజాగా చేసిన ఒక సరదా కామెంట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అమెరికా ఇరాన్ యుద్ధం శాశ్వత ముగింపు కోసం స్విట్జర్లాండ్‌లో చర్చలు జరుగుతుండగా ఈ వేదికపైనే వాన్స్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక భారతీయురాలు, ఒక పాకిస్థానీయుడు అంటూ చేసిన కామెంట్స్ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాయి. స్విట్జర్లాండ్‌లోని బుర్గెన్‌స్టాక్ రిసార్ట్‌లో ఇరాన్‌తో జరిగిన చర్చల అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన వాన్స్- పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసీమ్ మునీర్‌తో తనకు 3 నెలలుగా జరిగిన సన్నిహిత సంభాషణ గురించి ప్రస్తావించారు. 'నా జీవితంలో ఇద్దరు చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒకరు భారతీయురాలు, మరొకరు పాకిస్థానీయుడు. భారతీయురాలు నా భార్య ఉషా వాన్స్ అయితే పాకిస్థానీయుడు ఫీల్డ్ మార్షల్ అసీమ్ మునీర్' అని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నప్పుడు పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీమ్ మునీర్ అక్కడే వాన్స్ పక్కనే ఉండటం విశేషం.

మునీర్‌తోనే ఎక్కువసార్లు మాట్లాడా!
ఇరాన్ అంశంపై జరిగిన దౌత్య చర్చల్లో భాగంగా గత 3 నెలల్లో తాను అత్యధికంగా మాట్లాడిన వ్యక్తి అసీమ్ మునీర్ అయి ఉండొచ్చని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. 'గత 3 నెలల్లో ఇతరులతో కంటే మునీర్‌తోనే ఎక్కువ సార్లు మాట్లాడి ఉంటాను. దౌత్యపరంగా ఆయన నాయకత్వం, సైనిక అనుభవం లేకుంటే మేం ఈ స్థాయికి చేరుకొని ఉండేవాళ్లం కాదు. ఆయన గొప్ప దౌత్యవేత్తగా నిరూపించుకున్నారు' అని ప్రశంసించారు.

వాన్స్- ఉషా గురించి మళ్లీ తెగ చర్చ
జేడీ వాన్స్ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో మరోసారి ఆయన భార్య ఉషా వాన్స్ గురించి పెద్ద చర్చ మొదలైంది. భారత్‌లోని ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన కుటుంబంలో జన్మించిన ఉషా వాన్స్ అమెరికాలో పెరిగారు. జేడీ వాన్స్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్ని తరచుగా బహిరంగంగా పంచుకుంటుంటారు. పలు మార్లు తమ బంధం గురించి మాట్లాడారు. 2010లో యేల్ లా స్కూల్‌లో చదువుతున్న సమయంలో జేడీ వాన్స్- ఉషా వాన్స్‌కు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారి 2014లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక్కడ హిందూ, క్రైస్తవ సంప్రదాయాలు కలిసిన మతాంతర వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. త్వరలో నాలుగో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారు.

ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడిన జేడీ వాన్స్, 'తాను ఉషను వివాహం చేసుకోబోతున్నాను. ఆమె ఒక ఇండియన్ అని నా తల్లికి చెబితే ఆమె ఏ తెగకు (ట్రైబ్) చెందినది?' అని అడిగిందని చెప్పి నవ్వులు పూయించారు. ఆమెకు సంప్రదాయాల పట్ల సరైన అవగాహన లేక అడిగిన ప్రశ్నే అని చెప్పుకొచ్చారు. అంతకుముందు ఒక సమయంలో తన భార్య ఉషా కూడా హిందూ మతం నుంచి కాథలిక్ క్రైస్తవ మతంలోకి మారాలని తాను ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. తర్వాత దీనిపై స్పందించిన జేడీ వాన్స్ 'ఉషా క్రిస్టియన్ కాదని, ఇంకా మతం మారే ఉద్దేశం కూడా లేదని' చెప్పారు. ఉషా వాన్స్ కూడా తర్పాత దీని గురించి మాట్లాడారు. 'ఆయన నన్ను ప్రతి రోజూ మతం మారాలని బలవంతం చేయరు. నేను కాథలిక్ కాదు. మారే ఉద్దేశం కూడా లేదు' అని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ఇరాన్‌కు ట్రంప్ వార్నింగ్
ఇటు ఇరాన్- అమెరికా చర్చలు సాగుతుండగానే మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. లెబనాన్‌లో తీవ్ర ఇబ్బందులు సృష్టిస్తున్న ప్రాక్సీలను వెంటనే నియంత్రించాలని హెచ్చరించారు. హెజ్‌బొల్లాను అదుపు చేయకపోతే ఇరాన్‌పై మళ్లీ దాడులు చేస్తామన్నారు. గత వారం చేసినట్లే ఈసారి ఇరాన్‌పై మరింత భీకర దాడులు చేస్తామని అన్నారు.

అమెరికా, ఇరాన్‌ శాంతి చర్చల్లో పురోగతి సాధించాం: జేడీ వాన్స్​

బ్రిటన్ ప్రధాని పదవికి సోమవారం స్టార్మర్ రాజీనామా చేయనున్నారా? ఏం జరుగుతోంది?

TAGGED:

JD VANCE IRAN TALKS
JD VANCE VIRAL COMMENT ON USHA
JD VANCE ASIM MUNIR
US IRAN DIPLOMATIC PEACE TALKS
US VICE PRESIDENT JD VANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.