అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నివాసంపై కాల్పులు
జేడీ వాన్స్ నివాసంపై కాల్పులు జరిపిన దుండగుడు- కాల్పుల్లో జేడీ వాన్స్ ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసం, నిందితుడు అరెస్టు
JD Vance House Attacked (AP News)
Published : January 5, 2026 at 5:44 PM IST
JD Vance House Attacked : అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నివాసంపై దాడి జరిగింది. ఓహియోలోని ఆయన ఇంటిపై ఓ దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాల్పులు జరిగిన సమయంలో జేడీ వాన్స్ కుటుంబం ఇంట్లో లేదని అమెరికా మీడియా తెలిపింది. నిందితుడు ఎందుకు కాల్పులు జరిపాడన్న దానిపై స్పష్టత లేదు.