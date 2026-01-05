ETV Bharat / international

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నివాసంపై కాల్పులు

జేడీ వాన్స్ నివాసంపై కాల్పులు జరిపిన దుండగుడు- కాల్పుల్లో జేడీ వాన్స్ ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసం, నిందితుడు అరెస్టు

JD Vance House Attacked
JD Vance House Attacked (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 5, 2026 at 5:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

JD Vance House Attacked : అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నివాసంపై దాడి జరిగింది. ఓహియోలోని ఆయన ఇంటిపై ఓ దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాల్పులు జరిగిన సమయంలో జేడీ వాన్స్ కుటుంబం ఇంట్లో లేదని అమెరికా మీడియా తెలిపింది. నిందితుడు ఎందుకు కాల్పులు జరిపాడన్న దానిపై స్పష్టత లేదు.

TAGGED:

JD VANCE HOUSE ATTACKED
JD VANCE HOUSE ATTACKED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.