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అమెరికా- ఇరాన్‌ చర్చలు వాయిదా- జేడీ వాన్స్‌ వెళ్లటం లేదని శ్వేతసౌధం ప్రకటన

త్వరలోనే చర్చల కొత్త తేదీని ఖరారు- గురువారం నుంచి మొదలైన తుది ఒప్పందం కోసం నిర్దేశించిన 60రోజుల సమయం

JD Vance Delays Switzerland Trip
JD Vance Delays Switzerland Trip (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 8:54 AM IST

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JD Vance Delays Switzerland Trip : ఇరాన్‌తో కుదిరిన శాంతి ఒప్పందంలోని సాంకేతిక అంశాలపై చర్చించేందుకు స్విట్జర్లాండ్ వెళ్లాల్సిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తన పర్యటనను వాయిదా వేశారు. ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన సమస్యల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు శ్వేతసౌధం వెల్లడించింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) అమలుకు సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలను ఖరారు చేయడమే లక్ష్యంగా శుక్రవారం స్విట్జర్లాండ్​లోని జెనీవాలో ఈ చర్చలు జరగాల్సి ఉంది. అయితే ప్రయాణంపై వాన్స్ సందేహాలు వ్యక్తం చేయడంతో సమావేశం తేదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదని ఇరాన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

శ్వేతసౌధం ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, "ఉపాధ్యక్షుడు ఇప్పటికే చెప్పినట్లుగా సాంకేతిక చర్చల ప్రణాళికలు ఇంకా తుది రూపం దాల్చలేదు. అది పూర్తి కాగానే వెంటనే అమెరికా ప్రతినిధి బృందం బయలుదేరేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే ఇలాంటి చర్చల ఏర్పాట్లు ఎప్పుడూ సంక్లిష్టంగానే ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఉపాధ్యక్షుడు ఈ రాత్రి స్విట్జర్లాండ్‌కు వెళ్లడం లేదు" అని తెలిపారు.

60 రోజుల ప్రక్రియ ప్రారంభం
గురువారం వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో జేడీ వాన్స్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్‌తో కుదిరిన శాంతి ఒప్పందంలోని తొలి దశ అమలుకు అమెరికా పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందన్నారు. అవగాహన ఒప్పందంలో పేర్కొన్న 60 రోజుల గడువు గురువారం నుంచే ప్రారంభమైందని చెప్పారు. ఈ కాలంలో ఇరుపక్షాలు అణు కార్యక్రమం, ఆంక్షల సడలింపు, భద్రతా ఏర్పాట్లు తదితర అంశాలపై సాంకేతిక స్థాయిలో చర్చలు జరపనున్నట్లు తెలిపారు.

ఇరాన్‌కు సంబంధించి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రూపొందించిన శాంతి ప్రణాళిక ఇప్పటికే అమెరికా ప్రజలకు ప్రయోజనాలు అందిస్తోందని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా ఒక్క రోజులోనే 1.25 కోట్ల బ్యారెళ్ల చమురు రవాణా జరిగిందని, ఇది ఘర్షణ ప్రారంభమైన తర్వాత అత్యధికమని చెప్పారు. చమురు ధరలు దాదాపు యుద్ధానికి ముందు స్థాయికి చేరుకున్నాయని, అమెరికాలో గ్యాసోలిన్ ధరలు కూడా గ్యాలన్‌కు 4 డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయాయని వివరించారు.

"అమెరికా నుంచి ఇరాన్‌కు ఒక్క పైసా కూడా వెళ్లదు. ఒప్పందం ద్వారా ఏవైనా ప్రయోజనాలు పొందాలంటే వారు పూర్తిగా నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలి. తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించిన తర్వాత మాత్రమే వారికి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి"
- జేడీ వాన్స్, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు

శాంతి ఒప్పందంతో మార్కెట్లలో ఉత్సాహం: ట్రంప్
ఇదే సమయంలో 'మెడల్ ఆఫ్ హానర్' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా శాంతి ఒప్పందంపై స్పందించారు. ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు చరిత్రాత్మక గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయని చెప్పారు. చమురు ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయని, ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది శుభసూచకమని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే అమెరికా సాయుధ దళాల కమాండర్-ఇన్-చీఫ్‌గా వ్యవహరించడం తనకు గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్‌తో కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. శాంతి స్థాపనకు అమెరికా పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని, జరుగుతున్న చర్చలు విజయవంతం కావాలంటే పశ్చిమాసియాలోని అన్ని పక్షాలు తమ నిబద్ధతను కొనసాగించాలని కోరారు. లెబనాన్, హిజ్బుల్లా, ఇజ్రాయెల్ సహా అన్ని రంగాల్లో సంపూర్ణ కాల్పుల విరమణ అమలవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసిన ట్రంప్, ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్ సోషల్'లో పోస్టు చేశారు.

60 రోజుల్లో కీలక అంశాలపై చర్చలు
కాగా, జూన్ 17న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ వర్చువల్ విధానంలో శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. పశ్చిమ ఆసియాలో నెలలుగా కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలకు ముగింపు పలకడమే ఈ ఒప్పందం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. కాల్పుల విరమణను కొనసాగిస్తూ, అణు కార్యక్రమం, ఆంక్షల ఎత్తివేత, భద్రతా హామీలు, ప్రాంతీయ స్థిరత్వం వంటి అంశాలపై తుది ఒప్పందానికి చేరుకునేందుకు 60 రోజుల గడువును ఇరుపక్షాలకు కల్పించారు. ఈ నేపథ్యంలో జరగనున్న సాంకేతిక చర్చలు భవిష్యత్ ఒప్పందానికి కీలకంగా మారనున్నాయి.

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