ETV Bharat / international

ఇరాన్ హర్ముజ్ జలసంధి మూసివేతను అమెరికా తక్కువ అంచనా వేసింది : CNN నివేదిక

పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న పోరు- హర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసే అవకాశాన్ని అమెరికా తక్కువ అంచనా వేసినట్లు సీఎన్ఎన్ నివేదికలో వెల్లడి

US On Hormoz Strait
US On Hormoz Strait (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US On Hormoz Strait : అమెరికా సైనిక దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ వ్యూహాత్మకంగా హర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసే అవకాశాన్ని యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరిపాలన యంత్రాంగం తక్కువగా అంచనా వేసినట్లు ప్రముఖ వార్తా సంస్థ సీఎన్ఎన్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. యుద్ధం కోసం అమెరికా సైన్యం అత్యవసర ప్రణాళికలను వేసిందని వెల్లడించింది. అయితే హర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తుందని పెంటగాన్, జాతీయ భద్రతా మండలి ఊహించలేదని తెలిపింది. ఇరాన్‌పై సైనిక ఆపరేషన్ ప్రారంభానికి ముందు యూఎస్ ఇంధన, ట్రెజరీ శాఖల అధికారులు కొన్ని ప్రణాళికా సమావేశాలలో పాల్గొన్నారని స్పష్టం చేసింది. కానీ ఆ సమావేశాలు వివరణాత్మక ఆర్థిక అంచనాలు, ఇంటర్ ఏజెన్సీ విశ్లేషణ చర్చలకు కేంద్రంగా లేవని పేర్కొంది.

'అందుకోసమే హర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత'
అయితే హర్ముజ్ జలసంధి తమకు ఎంత ముఖ్యమో ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ తన తొలి సందేశంలోనే వివరించారు. హర్మూజ్​ జలసంధి మూసివేత ఇకపై కూడా కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు. శత్రువులపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. అలాగే జలసంధిలో రవాణా అడ్డుకోవడం ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనాలను కచ్చితంగా ఉపయోగించుకోవాలని తమ దేశ సైనికులను సూచించారు. ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ నుంచి భవిష్యత్తులో దాడులకు గురయ్యే అవకాశం ఉన్న ప్రదేశాలను ఇరాన్ గుర్తించిందని అన్నారు. పొరుగున ఉన్న గల్ఫ్‌ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు కొనసాగుతాయని, వాటిని తక్షణమే మూసివేయాలని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

ఐరాసలో రాయబారి సైతం హర్ముజ్ గురించి వ్యాఖ్యలు
అలాగే హర్ముజ్ జలసంధి ప్రాముఖ్యం గురించి ఐక్యరాజ్యసమిలో ఇరాన్ రాయబారి అమీర్ సయీద్ ఇరావానీ సైతం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పశ్చిమాసియా వివాదం నేపథ్యంలో హర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయాలనే ఉద్దేశ్యం టెహ్రాన్‌కు లేదన్నారు. కానీ ఈ జలమార్గంలో శాంతి, భద్రతను కాపాడుకునే హక్కు ఇరాన్‌కు ఉందన్నారు.

"మేం హర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయబోవడం లేదు. కానీ ఈ జలమార్గంలో శాంతి, భద్రతలను కాపాడుకోవడం మా స్వాభావిక హక్కు. ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్, అంతర్జాతీయ చట్టం ప్రకారం ఇరాన్‌కు తన స్వాభావిక ఆత్మరక్షణ హక్కును వినియోగించుకోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. సముద్ర చట్టం ప్రకారం నావిగేషన్ స్వేచ్ఛ సూత్రాలను ఇరాన్ పూర్తిగా గౌరవిస్తుంది. వాటికి కట్టుబడి కూడా ఉంది. అయితే హర్ముజ్ జలసంధితో సహా ఈ ప్రాంతంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇరాన్ తన ఆత్మరక్షణ హక్కును చట్టబద్ధంగా వినియోగించుకోవడం వల్ల వచ్చింది కాదు" అని యూఎన్‌లో ఇరాన్ రాయబారి అమీర్ సయీద్ ఇరావానీ స్పష్టం చేశారు.

భారత్‌కు మాత్రం రిలీఫ్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడి చమురు, సహజ వాయువులో ఐదో వంతు హోర్ముజ్ జలసంధి గుండానే వెళ్తుంది. ఇటీవల అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన ఉమ్మడి దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మృతి చెందడంతో ఇరాన్ ఈ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తమ అనుమతి లేకుండా వచ్చే నౌకలపై దాడులు చేస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. చెప్పినట్లే పలు నౌకలపై ఇరాన్‌ దాడులు చేసింది. అటు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నౌకలకు నో ఎంట్రీ చెప్పిన ఇరాన్, భారత్‌కు మాత్రం మినహాయింపు ఇచ్చింది.

ఈ క్రమంలో భారత జెండాతో ప్రయాణించే ట్యాంకర్లు హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతిని ఇచ్చింది. ఈ జలమార్గం ద్వారా ముడిచమురు, సహజ వాయువు రవాణా సురక్షితంగా జరిగేలా చూడాలని మంగళవారం రాత్రి భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీని ఫోన్‌లో చర్చలు జరిపారు. అందుకు ఇరాన్ సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత జెండాతో ఉన్న పుష్పక్, పరిమల్ అనే ట్యాంకర్లు సురక్షితంగా హోర్ముజ్‌ జలసంధిని దాటాయి.

మా ఇంధన సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తే ఊరుకోం : అమెరికా - ఇజ్రాయెల్​కు ఇరాన్ వార్నింగ్

'ఉగ్ర సంస్థ నాయకుల జీవితాలకు భరోసా ఇవ్వలేను'- మొజ్తాబా ఖమేనీకి నెతన్యాహు హెచ్చరిక

TAGGED:

HORMUZ STRAIT CLOSED BY IRAN
MIDDLE EAST TENSIONS
IRAN SUPREME LEADER ON HORMUZ
HORMUZ STRAIT IMPORTANCE REPORT
US ON HORMOZ STRAIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.