'న్యూయార్క్‌ మేయర్‌కు భారతీయులంటే ద్వేషం'- మమ్​దానిపై ఎరిక్ ట్రంప్ విమర్శలు

న్యూయార్క్​ మేయర్​పై విమర్శలు గుప్పించిన ట్రంప్ కుమారుడు

Eric Trump on New York Mayor
New York City Mayor-elect Zohran Mamdani (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 9:47 AM IST

1 Min Read
Eric Trump on New York Mayor : న్యూయార్క్ మేయర్, భారత్​ మూలాలు ఉన్న జోహ్రాన్ మమ్​దానిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమారుడు ఎరిక్ ట్రంప్ విమర్శలు గుప్పించారు. కొత్త నాయుకుడు భారతీయలను ద్వేషిస్తున్నారని అని ఆరోపించారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహును అరెస్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారని అన్నారు. ఓ వార్త సంస్థతో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఎరిక్ ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'న్యూయార్క్ సిటీతో పోటీ పడగల ప్రాంతం ప్రపంచంలో లేదు. అయినప్పటికీ మీరు ఒక సోషలిస్ట్, కమ్యూనిస్ట్ ఏ పేరు పెట్టాలనుకుంటే పెట్టండి. నెతాన్యాహును అరెస్టు చేయాలని కోరుకునే వ్యక్తిని ఎన్నుకున్నారు. అతను యూదులను ద్వేషిస్తారు. భారతీయులను ద్వేషిస్తారు. చట్ట అమలు వ్యవస్థకు నిధులు తగ్గించాలని కోరుకుంటారు. అది నగరానికి ఎంత నష్టం చేస్తుందో తెలుసా? ఇది నిజంగా చాలా బాధాకరం. కొత్త మేయర్ చేయాల్సిందల్లా సురక్షితమైన, శుభ్రమైన వీధులు, తగిన పన్నుల దృష్టి పెట్టాలి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు నగరాలు ప్రభుత్వ జోక్యం లేకుండానే అభివృద్ధి చెందుతాయి' అని ఎరిక్ ట్రంప్ అన్నారు.

