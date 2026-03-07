ETV Bharat / international

'ఇండియన్స్ గుడ్ యాక్టర్స్' అన్న అమెరికా- కాంగ్రెస్ ఫుల్ ఫైర్- మోదీ స్పందించాలని డిమాండ్

రష్యా చమురు కొనుగోలుకు భారత్‌కు 30 రోజుల తాత్కాలిక మినహాయింపు- ప్రపంచ మార్కెట్‌లో చమురు సరఫరా నిలకడగా ఉండేందుకు అమెరికా నిర్ణయం- ఇండియన్స్ గుడ్ యాక్టర్స్ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు

Scott Bessent Comments Controversy : రష్యా నుంచి 30 రోజుల పాటు చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్​కు మినహాయింపు ఇచ్చిన వేళ, అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ చేసిన చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇండియన్స్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్ అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించడంతో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. దానిపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మౌనం వహించడాన్ని ప్రశ్నిస్తూ కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా విమర్శించింది. అసలేం జరిగిందంటే?

పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ చమురు సరఫరా వ్యవస్థలో తాత్కాలిక ఒత్తిడి ఏర్పడింది. ఆ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అమెరికా ప్రభుత్వం భారత్‌కు ఒక ప్రత్యేక మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు అమెరికా ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత ఫాక్స్ బిజినెస్‌కు ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ప్రపంచంలో చమురు సరఫరా మొత్తం చూస్తే సరిపడా నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం తాత్కాలిక అంతరాయం ఏర్పడిందని తెలిపారు.

ఇప్పటికే సముద్ర మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న రష్యా చమురును భారత్ కొనుగోలు చేసి మార్కెట్‌లోకి తీసుకురావడం ద్వారా సరఫరా ఒత్తిడి తగ్గుతుందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత 'ఇండియన్స్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్స్' అని వ్యాఖ్యానించిన ఆయన, గతంలో అమెరికా ఆంక్షలు విధించిన రష్యా చమురును కొనొద్దని కోరగా భారత్ ఆ అభ్యర్థనను గౌరవించిందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో భారత్ అమెరికా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు కూడా సిద్ధమైందని తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్‌లో తాత్కాలిక లోటు ఏర్పడటంతో భారత్‌కు మినహాయింపు ఇచ్చామని పేర్కొన్నారు.

ఇప్పటికే సముద్రంలో నిల్వగా ఉన్న కోట్ల బ్యారెళ్ల రష్యా చమురు ఉందని ఆయన వివరించారు. వాటిపై ఆంక్షలను తాత్కాలికంగా ఎత్తివేస్తే మార్కెట్‌లో సరఫరా పెరుగుతుందని అన్నారు. యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా మార్కెట్‌పై ఒత్తిడి తగ్గించేలా అవసరమైన చర్యలను అమెరికా ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు. అమెరికా ఇంధన శాఖ మంత్రి క్రిస్ వ్రైట్ కూడా ఇదే విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. దక్షిణ ఆసియా సముద్ర ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోయిన రష్యా చమురును భారత రిఫైనరీలు కొనుగోలు చేసి త్వరగా శుద్ధి చేసి మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయాలని అమెరికా సూచించినట్లు చెప్పారు. దీని వల్ల ప్రపంచ చమురు మార్కెట్‌లో సరఫరా కొనసాగుతుందని, ధరలపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

'ఇండియన్స్ ఎవరి స్క్రిప్ట్‌లో నటించే వాళ్లు కాదు'
ఇదిలా ఉండగా, స్కాట్ బెస్సెంట్ వ్యాఖ్యలపై దేశీయ రాజకీయాల్లో చర్చ మొదలైంది. అమెరికా భారత్‌కు అనుమతి ఇచ్చిందనే వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా తప్పుబడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. భారత్ వంటి పెద్ద దేశం విదేశీ దేశం అనుమతితో నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందా అని ప్రశ్నించింది. ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆ వ్యాఖ్యలపై స్పందించాలని కాంగ్రెస్ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. భారత్‌కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందంటే ఇతర దేశాలు షరతులు విధించడానికి కాదని వారు పేర్కొన్నారు. 'ఇండియన్స్ ఎవరి స్క్రిప్ట్‌లో నటించే వాళ్లు కాదు' అని కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియాలో విమర్శించింది.

"ఏ విదేశీ శక్తి కూడా మనకు నిబంధనలను నిర్దేశించకుండా భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడింది. అయినప్పటికీ, నేడు, బలహీనమైన ప్రధానమంత్రి పాలనలో, అమెరికా భారతదేశానికి 'అనుమతి' ఇవ్వడం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడుతోంది. ఇది దౌత్యం కాదు. ఇది అవమానం. భారతీయులు వేరొకరి స్క్రిప్ట్‌లో నటులు కాదు. ప్రధాని మోదీ, ఈ ప్రకటనపై మీ మౌనంగా ఉంది. భారత ప్రజలు వివరణకు అర్హులు" అని చెప్పింది.

