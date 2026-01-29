భారత్, ఈయూ ట్రేడ్ డీల్పై అమెరికా అక్కసు- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో లింక్ చేస్తూ వ్యాఖ్యలు
భారత్, ఐరోపా సమాఖ్యల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం- అమెరికా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు
US On India EU Deal : భారత్- ఐరోపా సమాఖ్యల మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై అమెరికా అక్కసు వెల్లగక్కింది. ఉక్రెయిన్లో యుద్ధం కొనసాగుతున్నప్పటికీ వాణిజ్య ప్రయోజనాలకే EU ప్రాధాన్యం ఇచ్చిందని అమెరికా వాణిజ్య శాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ మండిపడ్డారు. గతేడాది భారత్ దిగుమతులపై తమ మాదిరిగా అదనపు సుంకాలు విధించేందుకు EU విముఖత చూపిందన్నారు. వాణిజ్య ఒప్పందానికి ముందుకు వెళ్తున్నందునే ఆ పని చేయలేదని స్కాట్ బెసెంట్ అన్నారు. ఉక్రెయిన్ కంటే వాణిజ్య ప్రయోజనాలకే EU ప్రాధాన్యం ఇచ్చిందన్నారు. రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న క్రూడాయిల్ను భారత్ శుద్ధి చేసి చమురు ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తోందన్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయటం ద్వారా రష్యా యుద్ధానికి EU కూడా పరోక్షంగా నిధులు సమకూరుస్తోందని బెసెంట్ ఆరోపించారు.