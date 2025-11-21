ETV Bharat / international

రష్యాపై ట్రంప్ ఆంక్షల ఎఫెక్ట్- భారత్‌, చైనా దూరమవ్వడంతో!: అమెరికా

రష్యా చమురు దిగుమతులు- అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ కీలక వ్యాఖ్యలు

Russian Oil Imports
Russian Oil Imports (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 9:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Russian Oil Imports : ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాన్ని నిలిపేందుకు రష్యాపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తున్నట్టు అమెరికా మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో రష్యా చమురు రంగంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన తాజా ఆంక్షలు మాస్కోను గణనీయంగా దెబ్బతీస్తున్నాయని అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ వెల్లడించింది. రష్యా ముఖ్య ఆదాయ వనరైన చమురు ఎగుమతులపై నేరుగా దాడి చేసిన ఈ చర్యలు ఇప్పటికే మార్కెట్లలో ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి.

రష్యాలో అతిపెద్ద చమురు సంస్థలైన రోస్‌నెఫ్ట్ (Rosneft), లుక్‌ఆయిల్ (Lukoil)లను అమెరికా ఆంక్షల జాబితాలో చేర్చింది. ఈ రెండు సంస్థలు రష్యా మొత్తం చమురు ఎగుమతుల్లో దాదాపు సగం వాటా కలిగి ఉన్నాయి. వీటిపై ఆంక్షలు అమలులోకి రావడంతో భారత్‌, చైనా వంటి ప్రధాన దిగుమతిదారులు వెనకడుగు వేస్తున్నారని ట్రెజరీ శాఖ సీనియర్ అధికారి వెల్లడించారు.

మార్కెట్‌లో ఈ ప్రభావం వెంటనే కనిపించడం ప్రారంభమైందని అధికారులు తెలిపారు. ఆంక్షల నేపథ్యంలో రష్యా చమురు ధరలు క్షీణించినట్టు తెలిపారు. భారత, చైనా కంపెనీలు ఇప్పటికే తమ ముందస్తు కొనుగోలు ఒప్పందాలను రద్దు చేయడం లేదా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం ప్రారంభించాయని సమాచారం. రోస్‌నెఫ్ట్‌, లుక్‌ఆయిల్ సంస్థలతో ఉన్న సంబంధాలను తగ్గించుకోవాలని వ్యాపారులు, దిగుమతిదారులు తమను సంప్రదిస్తున్నారని ట్రెజరీ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అక్టోబర్ 22న రష్యా చమురు రంగంపై ఈ ఆంక్షలను ప్రకటించారు. ప్రధాన సంస్థలకే కాకుండా, వాటి అనుబంధ సంస్థలతో లావాదేవీలు చేసే కంపెనీలపైనా చర్యలు తప్పవన్న హెచ్చరిక అమెరికా జారీ చేసింది. దీనితో అంతర్జాతీయ చమురు వ్యాపార సంస్థలు మరింత అప్రమత్తంగా మారాయి. భవిష్యత్‌లో శిక్షల భయం ఉండటంతో రష్యా చమురు కొనుగోలులో అనేక సంస్థలు వెనుకంజ వేస్తున్నాయి.

రష్యా ప్రభుత్వ ఆదాయంలో చమురు, సహజ వాయువు ఎగుమతులకు కీలక స్థానం ఉంది. ఉక్రెయిన్‌పై జరుగుతున్న యుద్ధానికి నిధులు కూడా ప్రధానంగా ఈ వనరుల నుంచే వస్తున్నాయని అమెరికా పేర్కొంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మాస్కో ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని తగ్గించడం ద్వారా యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు ఒత్తిడి పెంచాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఇదిలాఉండగా, ఉక్రెయిన్‌–రష్యా ఘర్షణకు ముగింపు పలకడం కోసం అమెరికా సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తున్న 28 కీలక సూత్రాలతో కూడిన శాంతి ప్రణాళికపై అంతర్జాతీయ వేదికల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ప్రతిపాదనలో ఉక్రెయిన్ కొంత భూభాగాన్ని వదులుకోవాల్సి రావడం, సైనిక దళాల‌ను తగ్గించుకోవడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయని విదేశీ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పాయింట్లు రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం.

ఈ శాంతి ప్రణాళిక ప్రతిని ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోదిమిర్ జెలెన్‌స్కీకి అందించినట్లు కథనాలు చెబుతున్నప్పటికీ, ఇప్పటి వరకు అమెరికా, రష్యా లేదా ఉక్రెయిన్, ఏ పక్షం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. యుద్ధం నిలిచే అవకాశాలపై ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో ఈ ప్రణాళిక చర్చకు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఉక్రెయిన్- రష్యా శాంతి ప్రణాళికకు ట్రంప్ ఆమోదం- జెలెన్​స్కీకి షాకిచ్చిన అమెరికా

భారత్​కు పుతిన్- ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తున్న రష్యా

TAGGED:

RUSSIAN OIL IMPORTS INDIA
RUSSIAN OIL IMPORTS CHINA
RUSSIAN OIL IMPORTS UPDATE
TRUMP ON RUSSIAN OIL IMPORTS
RUSSIAN OIL IMPORTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.