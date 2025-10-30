అణ్వాయుధ పరీక్షలు మళ్లీ ప్రారంభం- ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం!
ట్రూత్ సోషల్లో ప్రకటించిన ట్రంప్
Published : October 30, 2025 at 8:27 AM IST
US Nuclear Testing : అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ సంచలన ప్రకటన చేశారు. రష్యా, చైనా వంటి దేశాలు తమ అణు సామర్థ్యాలను వేగంగా పెంచుకుంటున్న నేపథ్యంలో, అమెరికా కూడా అణ్వాయుధ పరీక్షలు తిరిగి ప్రారంభించాలని తాను ఆదేశించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో అంతర్జాతీయ వేదికలపై చర్చలు మళ్లీ వేడెక్కాయి. ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో ఆ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
"ప్రపంచంలో అత్యధిక అణ్వాయుధాలు అమెరికాకే ఉన్నాయి. నా మొదటి పదవీ కాలంలోనే దీన్ని సాధించాం. ఈ ఆయుధాలకు ఉన్న విధ్వంసకర శక్తి కారణంగా అప్పట్లో పరీక్షలు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నా. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి. ఇతర దేశాలు వేగంగా తమ అణు సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటున్నాయి. రష్యా రెండో స్థానంలో ఉంది, చైనా మూడో స్థానంలో ఉంది. ఐదేళ్లలోపు ఈ మూడు దేశాలు సమాన స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అందుకే మన దేశం మళ్లీ అణ్వాయుధ పరీక్షలు ప్రారంభించాల్సిన సమయం వచ్చింది. దీనికి సంబంధించి నేను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వార్కు ఆదేశాలు జారీ చేశాను. ఈ ప్రక్రియ వెంటనే ప్రారంభమవుతుంది" అని ట్రంప్ తెలిపారు.
ఈ వ్యాఖ్యలతో అమెరికా–రష్యా–చైనా మధ్య అణు ఆయుధపోటీ మళ్లీ కొత్త దశలోకి వెళ్లినట్లు అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవల రష్యా తన అణు సామర్థ్యాలను పెంపొందించడంలో విస్తృతంగా చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా పాత ఆయుధ నియంత్రణ ఒప్పందాల నుంచి వైదొలిగి, అధునాతన అణు సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తోంది.
కొద్ది రోజుల క్రితం రష్యా విజయవంతంగా పరీక్షించిన పోసిడాన్ అణు డ్రోన్ సబ్మెర్సిబుల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్వయంగా వెల్లడించారు. అదే సమయంలో చైనా కూడా తన అణు శస్త్రాగారాన్ని విస్తరిస్తోంది. యూఎస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీలు ఇటీవల చేసిన అంచనాల ప్రకారం, మరో ఐదేళ్లలోపు చైనా అణు సామర్థ్యాలు అమెరికా, రష్యా స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
షీ జిన్పింగ్తో భేటీకి ముందు ప్రకటన
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ట్రంప్ ఈ ప్రకటనను దక్షిణ కొరియా బుసాన్లో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్తో జరగబోయే సమావేశానికి కొన్ని గంటల ముందు చేశారు. దీంతో ఈ ప్రకటన వెనుక రాజకీయ సందేశం ఉందా అన్న చర్చలు మొదలయ్యాయి. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ట్రంప్ చైనాపై ఒత్తిడి తెచ్చే వ్యూహంలో భాగంగానే ఈ ప్రకటన చేసినట్టు కనిపిస్తోంది.
పెంటగాన్ నుంచి స్పందన రాలేదు
ట్రంప్ ప్రకటించిన ఈ నిర్ణయంపై అమెరికా రక్షణ శాఖ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే అమెరికా అంతర్గత వర్గాల్లో ఈ నిర్ణయం తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. అనేకమంది రక్షణ నిపుణులు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ప్రపంచ శాంతికి ముప్పుగా అభివర్ణిస్తున్నారు. అణు పరీక్షలు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయనే ఆలోచన ప్రపంచ దేశాల్లో ఆందోళన రేపుతోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి సహా అనేక అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇప్పటికే అణు ఆయుధాల విస్తరణపై ఆంక్షలు విధించాయి.
అలాంటి పరిస్థితిలో అమెరికా మళ్లీ పరీక్షలు చేయడం, ఇతర దేశాలకూ అదే మార్గం చూపించే ప్రమాదముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ట్రంప్ తాజా నిర్ణయం అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో కొత్త మలుపు తిప్పనుంది. రష్యా, చైనా అణు పరీక్షలు కొనసాగిస్తే, అమెరికా కూడా వాటికి ప్రతిస్పందనగా కొత్త అణు ఆయుధ పోటీ మొదలుపెట్టే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచ శాంతి భద్రతలపై ఇది ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతుందో, రాబోయే రోజుల్లో తేలనుంది.