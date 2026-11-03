ఉక్రెయిన్-రష్యా మధ్య శాంతి చర్చలకు అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం- అబుదాబిలో కీలక భేటీ!
Russia Ukraine US Talks : అబుదాబి వేదికగా ఉక్రెయిన్-రష్యా మధ్య కార్యాచరణ స్థాయి చర్చలు జరగనున్నట్లు అమెరికా రాయబారి తెలిపారు.
Published : November 3, 2026 at 10:42 AM IST
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు అమెరికా మరో కీలక దౌత్య ప్రయత్నానికి సిద్ధమైంది. ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి దిశగా చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నెల 10, 11 తేదీల్లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) రాజధాని అబుదాబిలో ఉక్రెయిన్, రష్యా ప్రతినిధుల మధ్య కార్యాచరణ స్థాయి చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు.
అబుదాబిలో జరగనున్న సమావేశాల్లో యుద్ధానంతర భద్రతా ఏర్పాట్లు, ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే చర్యలు, మానవతా సహాయం, శాంతి ఒప్పందం దిశగా తీసుకోవాల్సిన తదుపరి నిర్ణయాలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు విట్కాఫ్ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య కార్యాచరణ స్థాయి చర్చలకు అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తుందని పేర్కొన్నారు. యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు ట్రంప్ చేపట్టిన ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే ఈ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇప్పటికే ఇరు దేశాల మధ్య వివిధ స్థాయుల్లో దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులు జరుగుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు మాత్రం పూర్తిగా చక్కబడలేదు. దాడులు, ప్రతిదాడులు కొనసాగుతున్నాయి.
The United States will mediate working-level negotiations between Ukraine and Russia on November 10–11 in Abu Dhabi, advancing President Trump’s mission to end the war. Discussions will focus on post-war security arrangements, de-escalation, humanitarian efforts, and next steps toward peace. Additionally, American negotiators will meet this week in Brussels with representatives from France, Germany, the United Kingdom, the EU, and NATO to discuss security guarantees for Ukraine, Europe’s post-war security architecture, and economic opportunities to support Ukraine’s reconstruction. We look forward to building on the progress made in Kyiv, Oslo, and St. Petersburg toward a comprehensive, durable peace agreement that delivers lasting security for generations to come.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 2, 2026
ఐరోపా దేశాలతోనూ అమెరికా చర్చలు
ఉక్రెయిన్కు భద్రతా హామీలు కల్పించే అంశంపై అమెరికా మరో కీలక సమావేశానికి కూడా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ వారం బ్రస్సెల్స్లో ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, బ్రిటన్, ఈయూ, నాటో ప్రతినిధులతో అమెరికా చర్చలు జరపనున్నట్లు విట్కాఫ్ వెల్లడించారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఉక్రెయిన్కు ఎలాంటి భద్రతా ఏర్పాట్లు అవసరం? భవిష్యత్తులో రష్యా నుంచి ముప్పు ఎదురుకాకుండా ఎలాంటి హామీలు కల్పించాలి? ఐరోపా దేశాల భద్రతా వ్యవస్థలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలి? వంటి అంశాలు ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా యుద్ధం కారణంగా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న ఉక్రెయిన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి పునరుద్ధరించేందుకు అవసరమైన పెట్టుబడులు, ఆర్థిక అవకాశాలపైనా కూడా చర్చించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
గత చర్చల్లో సాధించిన పురోగతిపై ఆశలు
కీవ్, ఓస్లో, సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో గతంలో జరిగిన సంప్రదింపుల ద్వారా కొంత పురోగతి సాధించినట్లు అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి పేర్కొన్నారు. ఆ చర్చల్లో వచ్చిన అంశాలను ఆధారంగా చేసుకుని సమగ్రమైన, దీర్ఘకాలిక శాంతి ఒప్పందం దిశగా ముందుకు సాగాలని వాషింగ్టన్ భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్తు తరాలకు భద్రత కల్పించే స్థిరమైన ఒప్పందం కుదరాలన్నదే తమ ఆకాంక్షగా పేర్కొన్నారు.
ఒకవైపు శాంతి చర్చలకు అమెరికా ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా, మరోవైపు రష్యా నుంచి భారీ దాడులు జరిగే ప్రమాదం ఉందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ హెచ్చరించారు. రష్యా మరోసారి తమ దేశంపై పెద్ద ఎత్తున దాడులకు సిద్ధమవుతోందని నిఘా వర్గాల ద్వారా సమాచారం అందినట్లు సోమవారం వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఇంధన, రవాణా మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశముందని తెలిపారు. అమెరికాలో జరగనున్న మధ్యంతర ఎన్నికలపై అంతర్జాతీయ దృష్టి కేంద్రీకృతమయ్యే అవకాశాన్ని రష్యా తనకు అనుకూలంగా మలచుకోవచ్చని జెలెన్స్కీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆ సమయంలో ఉక్రెయిన్పై దాడుల తీవ్రతను పెంచే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా విద్యుత్ వ్యవస్థలు, ఇంధన కేంద్రాలు, రవాణా మార్గాలపై దాడులు జరిగితే సాధారణ ప్రజల జీవనంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
ఇరు దేశాల అత్యవసర యాప్లపై సైబర్ దాడులు
ఇదిలా ఉండగా, రష్యా, ఉక్రెయిన్లో ప్రజలకు అత్యవసర సమాచారం అందించే మొబైల్ అప్లికేషన్లపై సైబర్ దాడులు జరిగినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఉక్రెయిన్లో వైమానిక దాడుల హెచ్చరికలు జారీ చేసే యాప్ సైబర్ దాడికి గురైంది. దీంతో రసాయన, రేడియేషన్ ముప్పు పొంచి ఉందంటూ తప్పుడు హెచ్చరికలు ప్రజల మొబైల్ ఫోన్లకు చేరినట్లు సమాచారం. మరోవైపు రష్యా అత్యవసర పరిస్థితుల మంత్రిత్వ శాఖ కూడా తమ మొబైల్ అప్లికేషన్పై సైబర్ దాడి జరిగినట్లు వెల్లడించింది. ఈ దాడి ద్వారా ప్రజలకు తప్పుడు భద్రతా సమాచారాన్ని పంపినట్లు తెలిపింది.
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