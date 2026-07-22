ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- రెండేళ్ల పాటు జనరిక్ మెడిసన్పై నో టారిఫ్
జనరిక్ ఔషధాల దిగుమతులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- ఆగస్టు ఒకటి నుంచి జనరిక్ ఔషదాలపై సుంకాలు ఉండవని ట్రంప్ ప్రకటన
Published : July 22, 2026 at 6:54 AM IST
Trump Tariffs On Generic Drugs : జనరిక్ ఔషధాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆగస్టు ఒకటి నుంచి రెండేళ్ల పాటు జనరిక్ ఔషధాలపై సుంకాలు ఉండబోవని ప్రకటించారు. కానీ రెండేళ్ల గడువు ముగిసిన తర్వాత ఏడాది పాటు వందశాతం సుంకాలు విధిస్తామని తెలిపారు. జనరిక్ ఔషధాల ఉత్పత్తిని తిరిగి అమెరికాకు తీసుకురావాలన్నదే ఈ నిర్ణయం వెనక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఈ జనరిక్ ఔషధాలపై మూడో ఏడాదిలో 100 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. నాలుగో ఏడాది నుంచి 200 శాతం సుంకాలు విధించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇచ్చిన గడువులోగా అమెరికాలో తయారీ ప్లాంట్లు, పరికరాలను ఏర్పాటు చేయని సంస్థలకు జరిమానా విధించేలా కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటానని తెలిపారు. అమెరికా ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడటమే ఈ విధానం లక్ష్యమన్నారు. విజయవంతంగా అమలవుతున్న పేటెంటెడ్, బ్రాండెడ్ లేదా వినూత్న ఔషధాల విధానంలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండబోదని, అది యథాతథంగా కొనసాగుతుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
On Truth Social, US President Donald Trump posted, "Effective August 1st, 2026, all Generic Drugs being brought into the United States will continue to have a tariff of zero per cent for a two year period of time, after which the tariff will be raised to 100% for a one year… pic.twitter.com/WMF3D7SpKg— ANI (@ANI) July 21, 2026
లెబనాన్కు అమెరికా నుంచి నేరుగా విమానాలు
లెబనాన్కు అమెరికా నుంచి నేరుగా విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. లెబనాన్ అధ్యక్షుడితో వైట్హౌస్లో జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశం అనంతరం ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. లెబనాన్ను అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లేందుకు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు విశేష కృషి చేస్తున్నారని ట్రంప్ ప్రశంసించారు. అమెరికన్ విమానయాన సంస్థలు లెబనాన్కు నేరుగా విమానాలు నడిపేందుకు తన ప్రభుత్వం అనుమతిస్తుందని, దీంతో అమెరికన్లు ఆ అందమైన దేశాన్ని సులభంగా సందర్శించగలరని పేర్కొన్నారు. ఇతర దేశాలు కూడా ఇదే తరహా నిర్ణయం తీసుకుంటాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. లెబనాన్ చాలా కాలంగా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని, ఆ దేశ ప్రజలు ఎంతో ప్రతిభావంతులని ట్రంప్ అన్నారు. లెబనాన్కు అన్ని విధాలా సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే పశ్చిమాసియాలో శాంతి కోసం కుదిరిన అబ్రహాం ఒప్పందాల్లో త్వరలో మరిన్ని దేశాలు చేరే అవకాశముందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
'భవిష్యత్ సైనిక సవాళ్లకు 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్లు అవసరం'
అమెరికా భవిష్యత్ సైనిక సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలంటే 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్ల రక్షణ బడ్జెట్ అవసరమని జాయింట్ చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ చైర్మన్ జనరల్ డాన్ కేన్ అమెరికా సెనేట్ను కోరారు. రక్షణ శాఖ అదనపు నిధులపై సెనేట్ అప్రోప్రియేషన్స్ కమిటీ ముందు హాజరైన కేన్, సైనిక సిబ్బంది నిర్వహణ, ఆయుధాల ఆధునీకరణ, కృత్రిమ మేధ, స్వయంచాలక సాంకేతికతల్లో పెట్టుబడులకు ఈ నిధులు అత్యవసరమని చెప్పారు. పశ్చిమాసియా, యూరప్, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతాల్లో అమెరికా ఒకేసారి అనేక భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యర్థి దేశాలు పరస్పరం సాంకేతికత, నిఘా సమాచారాన్ని పంచుకుంటున్నాయని, యుద్ధ స్వరూపం వేగంగా మారుతోందని హెచ్చరించారు.
ఇరాన్పై హెగ్సెత్ వ్యాఖ్యలు
ఇరాన్పై అమెరికా మళ్లీ దాదాపు ఛేదించలేని దిగ్బంధాన్ని అమలు చేసిందని, ప్రస్తుతం ఇరాన్ దశాబ్దాల కనిష్ఠ సైనిక సామర్థ్య స్థితిలో ఉందని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ పేర్కొన్నారు. హర్మూజ్లో అమెరికా, సెంట్కామ్ చేపట్టిన చర్యలతో ఇరాన్ సామర్థ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతిందన్నారు. వేలాది బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ధ్వంసం చేశామని, మిగిలిన వాటిని ఇరాన్ భూగర్భ స్థావరాల్లో దాచిందని ఆరోపించారు. అయితే ఇరాన్కు ఇంకా కొంత సైనిక సామర్థ్యం ఉందని అంగీకరించిన హెగ్సెత్, గత కొద్ది ఆపరేషన్లతో ఆ దేశానికి భారీ నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. అమెరికా లక్ష్యం ఇరాన్లో పాలన మార్చడం కాదని, ఆ దేశం ఎప్పటికీ అణుబాంబు తయారు చేసే స్థితికి చేరకుండా చూడడమేనని స్పష్టం చేశారు.