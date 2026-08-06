అమెరికా వీసా, గ్రీన్కార్డ్ నిబంధనలు మరింత కఠినం- చిన్న పొరపాటుకే దరఖాస్తు తిరస్కరణ
వీసా, గ్రీన్కార్డ్ సహా అన్ని ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రయోజనాల దరఖాస్తుల కోసం కొత్త మార్గదర్శకాలు- అవసరమైన పత్రాలు లేకపోతే మరో అవకాశం ఇవ్వకుండానే తిరస్కరణ - తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చిన యూఎస్సీఐఎస్ కొత్త విధానం
Published : August 6, 2026 at 12:22 PM IST
US Immigration New Rules : అమెరికాలో వీసా, గ్రీన్కార్డ్ వంటి ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రయోజనాల కోసం దరఖాస్తుల విషయంలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. అమెరికా పౌరసత్వ, ఇమ్మిగ్రేషన్ సేవల సంస్థ (యూఎస్సీఐఎస్) దరఖాస్తుల పరిశీలనకు సంబంధించిన నిబంధనలను మరింత కఠినతరం చేసింది. ఇకపై అసంపూర్ణంగా లేదా అవసరమైన ఆధార పత్రాలు లేకుండా ధాఖలు చేసిన దరఖాస్తులను అదనపు వివరాలు కోరకుండా నేరుగా తిరస్కరించే అధికారం అధికారులకు కల్పించింది. ఈ కొత్త విధానం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని యూఎస్సీఐఎస్ తెలిపింది.
దరఖాస్తు సమయంలోనే పూర్తి ఆధారాలు తప్పనిసరి
గతంలో దరఖాస్తులో అవసరమైన పత్రాలు లేకపోయినా లేదా అర్హతను పూర్తిగా నిరూపించలేకపోయినా, చాలా సందర్భాల్లో యూఎస్సీఐఎస్ అధికారులు రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ (ఆర్ఎఫ్ఈ) లేదా నోటీస్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ టు డినై (NOID) జారీ చేసి మరో అవకాశం కల్పించేవారు. కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం దరఖాస్తుదారులు తాను ఇమ్మిగ్రేషన్కు అర్హుడినని దరఖాస్తు సమర్పించే సమయంలోనే నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు సమర్పించిన సమయంలోనే అన్ని ఆధారాలు పూర్తి స్థాయిలో లేకపోతే అధికారులు నేరుగా దరఖాస్తును తిరస్కరించవచ్చు. అదనపు అవకాశం ఇవ్వడం పూర్తిగా వారి విచక్షణాధికారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
RFE అంటే?
రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ (ఆర్ఎఫ్ఈ) అనేది దరఖాస్తుదారుకు లభించే రెండో అవకాశం. దరఖాస్తును వెంటనే తిరస్కరించకుండా, ఏ పత్రాలు లేవో తెలియజేసి వాటిని నిర్ణీత గడువులోగా సమర్పించే అవకాశం కల్పించే ప్రక్రియ. ఇకపై ఈ అవకాశం చాలా పరిమిత సందర్భాల్లో మాత్రమే లభించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
'ప్లేస్హోల్డర్' దరఖాస్తులకు చెక్
కొంతమంది పూర్తిస్థాయి పత్రాలు సమర్పించకుండా దరఖాస్తులు చేసి, అసలు కేసు పెండింగ్లో ఉండగానే ఉద్యోగ అనుమతి వంటి ఇతర ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారని యూఎస్సీఐఎస్ గుర్తించింది. అంతేకాకుండా ఆ విధానం వల్ల అసంపూర్ణ దరఖాస్తులు కూడా పెండింగ్లో ఉండి ఇతర కేసుల పరిశీలన ఆలస్యమయ్యేదని తెలిపింది. ఇలాంటి దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడం, కేసుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేయడం, వనరులను సమర్థంగా వినియోగించడమే కొత్త విధానం లక్ష్యమని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంతో మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ హయాంలో అమల్లోకి వచ్చిన విధానాన్ని యూఎస్సీఐఎస్ వెనక్కి తీసుకుంది. అప్పట్లో దరఖాస్తు అసంపూర్ణంగా ఉన్నా, సాధ్యమైనంత వరకు అదనపు ఆధారాలు కోరాలని అధికారులకు సూచనలు ఉండేవి.
తక్షణమే అమల్లోకి
ఈ కొత్త విధానం వెంటనే అమల్లోకి వచ్చినట్లు యూఎస్సీఐఎస్ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం పెండింగ్లో ఉన్న దరఖాస్తులతో పాటు ఇకపై దాఖలయ్యే అన్ని ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రయోజనాల దరఖాస్తులకు కూడా ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. దీంతో అమెరికాకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, గ్రీన్కార్డ్ దరఖాస్తుదారులు దరఖాస్తు చేసే సమయంలో అవసరమైన అన్ని పత్రాలు పూర్తిగా సమర్పించాల్సిందే.
అమెరికాకు ఉద్యోగ, విద్య, గ్రీన్కార్డ్ కోసం అత్యధికంగా దరఖాస్తు చేసే దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. కొత్త విధానంతో భారతీయ దరఖాస్తుదారులు దరఖాస్తు సమర్పించే సమయంలోనే అవసరమైన ప్రతి పత్రం, ప్రతి ఆధారాన్ని కచ్చితంగా జత చేయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే గతంలా తరువాత సరిదిద్దుకునే అవకాశం లేకుండానే దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల దరఖాస్తు సమర్పించే ముందు అన్ని పత్రాలను ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించుకోవాలని ఇమ్మిగ్రేషన్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇక ఇటీవల అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు ఎంతో వెసులుబాటు కల్పించిన 'డ్యురేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' వీసా విధానాన్ని అమెరికా పూర్తిగా రద్దు చేసింది. దీంతో F-1 స్టూడెంట్ వీసా, J-1 ఎక్స్చేంజ్ విజిటర్లు, అలాగే విదేశీ జర్నలిస్టులకు (అమెరికాకు వెళ్లే విదేశీ మీడియా ప్రతినిధులు) ఇచ్చే ఐ (I) వీసాల కాల పరిమితిపై గరిష్ఠంగా నాలుగేళ్ల పరిమితి విధించారు.
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