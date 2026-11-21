ఇతర దేశాల్లో ఏఐ డేటా సెంటర్లు కడితే భారీ పన్ను విధిస్తాం: ట్రంప్ వార్నింగ్
Trump On Data Centers : అమెరికా కంపెనీలు దేశం వెలుపల డేటా సెంటర్లు నిర్మించేందుకు అనుమతించబోమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఏఐ రంగంలో చైనాపై ఆధిపత్యం కొనసాగించడమే లక్ష్యమన్నారు.
Published : November 21, 2026 at 8:07 AM IST
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రంగంలో చైనాకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడంతో పాటు, కీలక సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాలపై ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాకు చెందిన కంపెనీలు దేశ సరిహద్దుల వెలుపల డేటా సెంటర్లను నిర్మించేందుకు తమ ప్రభుత్వం అనుమతించబోదని స్పష్టం చేశారు. ఏఐ అభివృద్ధికి అవసరమైన డేటా సెంటర్లు, ఇతర సాంకేతిక పెట్టుబడులు అమెరికాలోనే ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఇతర దేశాల్లో ఏఐ డేటా కేంద్రాలను నిర్మించే అమెరికా టెక్ కంపెనీలపై భారీగా పన్ను విధిస్తానని హెచ్చరించారు. చైనాలో తన పర్యటన ముగించుకుని తిరిగొచ్చిన అనంతరం శుక్రవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.