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భారత్‌పై 10% సంకాలు విధించిన అమెరికా- 2.5% తగ్గించిన యూఎస్

వెట్టిచాకిరీ నిరోధక చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయని దేశాలపై ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- 60 దేశాలపై 'సెక్షన్ 301' కింద 10శాతం నుంచి 12.5శాతం వరకు కొత్త దిగుమతి సుంకాల విధింపు

India US
India US (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 8:09 AM IST

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India US Trade Relations : ప్రపంచ దేశాలపై విధించే సుంకాల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వస్తువుల తయారీలో వెట్టిచాకిరీ చేసే కార్మికులను ఉపయోగిస్తున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో భారత్ సహా 17 దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై యూఎస్ 10 శాతం సుంకాలను విధించింది. ఈ విషయాన్ని అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జెమీసన్‌ గ్రీర్‌ వెల్లడించారు. మొదట ప్రతిపాదించిన 12.5 శాతం సుంకం నుంచి 10 శాతానికి తగ్గించడంతో భారత్‌కు కాస్త ఊరట లభించింది.

భారత్, కెనడా, యూకే, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ సహా మొత్తం 17 దేశాలకు 10 శాతం కొత్త సుంకాలు వర్తించనున్నాయి. వెట్టిచాకిరీ నిర్మూలనలో విఫలమైనందుకు గానూ జూన్‌4న ట్రేడ్ యాక్ట్ సెక్షన్ 301 కింద 60 దేశాలపై అదనపు సుంకాలను అమెరికా ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా భారత్‌ సహా 54 దేశాలపై 12.5 శాతం, మరో 6 దేశాలపై 10 శాతం సుంకాలను విధించాలని నిర్ణయించింది. "గత శతాబ్ద కాలంగా అమెరికా వెట్టిచాకిరీ ఉత్పత్తులపై కఠిన నిషేధం అమలు చేస్తోంది. మా వాణిజ్య భాగస్వాములు కూడా దీనిని కచ్చితంగా అమలు చేయాలి" అని యూఎస్ వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమిసన్ గ్రీర్ తెలిపారు.

ఆ తర్వాత భారత్ తీసుకున్న చర్యలను అమెరికా ఫెడరల్ నోట్ గుర్తించింది. జూన్ 14న బలవంతపు కార్మికులను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల దిగుమతిని నిషేధించేలా భారత్ తన విదేశీ వాణిజ్య విధానాన్ని సవరించింది. దీంతో సుంకాన్ని 10 శాతానికి పరిమితం చేస్తూ అమెరికా ప్రకటించింది. మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు, వక్రీకృత వాణిజ్య విధానాలను సరిదిద్దడంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కార్మికుల సంక్షేమాన్ని మెరుగుపరిచేందుకే ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు అమెరికా వెల్లడించింది.

కొత్తగా విధించిన సుంకాలు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని యుఎస్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ జేమిసన్ గ్రీర్ వెల్లడించారు. 60దేశాలను రెండు స్లాబులుగా వర్గీకరించినట్లు గ్రీర్ చెప్పారు. 10 శాతం సుంకం పరిధిలోని 17 దేశాలు వస్తాయని వివరించారు. బలవంతపు శ్రమతో తయారయ్యే వస్తువులపై రద్దు లేదా పాక్షిక నిషేధం విధించిన 17 దేశాలను ఈ కేటగిరీలో ఉంచారు. భారత్‌తో పాటు బ్రిటన్, కెనడా, బాంగ్లాదేశ్, ఇండోనేషియా, మెక్సికో, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, కంబోడియా, జొర్డాన్, మలేషియా, సెంట్రల్ అమెరికా దేశాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. మిగిలిన దేశాలను 12.5 శాతం సుంకం పరిధిలోకి తెచ్చారు. అమెరికా నిబంధనలను పాటించని రెండో కేటగిరి దేశాల జాబితాలో ఐరోపా యూనియన్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, తైవాన్, స్విట్జర్లాండ్ వంటివి ఉన్నాయి.

గతంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన ఎమర్జెన్సీ అధికారాలను ఉపయోగించి పలు దేశాలపై రెసిప్రోకల్ ట్యాక్స్ విధించారు. అయితే, ఆ నిర్ణయం చట్టవిరుద్ధమని అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. దీంతో ట్రంప్ ప్రత్యామ్నాయంగా 1974 వాణిజ్య చట్టంలోని 'సెక్షన్ 301' నిబంధనను ఆయుధంగా మలుచుకుంది. ఈ చట్టం కింద యూఎస్‌టీఆర్ మార్చిలో 60 దేశాల వాణిజ్య విధానాలపై విచారణ ప్రారంభించింది. 45కి పైగా ప్రభుత్వాలతో చర్చలు జరిపి, 1,600కి పైగా లిఖితపూర్వక అభ్యంతరాలను పరిశీలించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలిపింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ 2.76 కోట్ల మంది వెట్టిచాకిరి బారిన పడుతున్నారని అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ (ఐఎల్ఓ) 2021 నాటి గణాంకాలు చెబుతున్నయి. 'ది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ లీగల్ సెంటర్' వ్యవస్థాపకురాలు మార్టినా వాండెన్‌బర్గ్ ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. ఈ పన్ను వెనుక రాజకీయ లేదా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా వ్యవస్థల్లో మానవ హక్కులు, వెట్టిచాకిరీపై అవగాహన పెరగడానికి, దేశాలు కొత్త నిషేధ చట్టాలు తీసుకురావడానికి ఇది దోహదపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

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