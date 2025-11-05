ETV Bharat / international

ట్రంప్ టారిఫ్‌ల దెబ్బ: అమెరికన్ల జేబులకు చిల్లు, భారీగా పెరిగిన ఇంటి ఖర్చులు

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ విధించిన అధిక టారిఫ్‌లు అమెరికన్ వినియోగదారులపై తీవ్రమైన ఆర్థిక భారం మోపుతున్నాయని తాజా సర్వేలో వెల్లడైంది.

Trump Tariffs Effect On Americans
Trump Tariffs Effect On Americans (AP)
ETV Bharat Telugu Team

November 5, 2025

Trump Tariffs Effect On Americans: అమెరికాకు ఆదాయాన్ని తెచ్చేేందుకు ట్రంప్ విధించిన టారీఫ్‌లు ఇప్పుడు ఆ దేశ ప్రజలకు శాపంగా మారాయి. టారిఫ్‌ల దెబ్బకు తమ జేబులకు చిల్లులు పడి, జీవన వ్యయం పెరిగిందని ఆ దేశ ప్రజలు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

సుంకాల ప్రభావం తమ కుటుంబ బడ్జెట్‌పై తీవ్రంగా పడిందని ఎక్కువ మంది అమెరికన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ట్రంప్ విధించిన టారీఫ్‌ల ప్రభావం అమెరికన్ల జీవితాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించిందన్న అంశాలపై ఏబీసీ న్యూస్, వాషింగ్టన్ పోస్ట్, ఇప్సోస్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సర్వేలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

ట్రంప్ టారిఫ్ వల్ల అమెరికన్ల ఇంటి ఖర్చులు భారీగా పెరిగినట్లు ఈ సర్వే నివేదించింది. అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేయడంలో ఈ టారిఫ్‌లు విఫలమైనట్లు ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. ట్రంప్ సర్కారు భారత్‌తో సహా పలు దేశాలపై అధిక టారిఫ్‌లను విధించింది. ఈ సుంకాల విధానం ధరల పెరుగుదలకు దారితీసి, ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసిందని 65 శాతం మంది అమెరికన్లు అభిప్రాయపడ్డారు.

ఈ సర్వేలో రాజకీయ పార్టీలు కూడా పాల్గొన్నాయి. ఈ అధిక టారిఫ్‌ల ప్రభావం అమెరికా అంతటా కనిపిస్తోందని అన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు చెప్పడం గమనార్హం. డెమొక్రాట్లలో 89% మంది, స్వతంత్రుల్లో 73% శాతం మంది, రిపబ్లికన్లు 52% మంది సుంకాల వల్ల ప్రజలపై ఆర్థిక భారం పడిందని అభిప్రాయపడ్డారు. అశ్చర్యకరంగా ప్రజల కిరాణా బిల్లులు పెరిగాయని చెప్పిన పార్టీలో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు చెందిన రిపబ్లికన్‌లు కూడా ఉండటం గమనార్హం.

సర్వేలో వెల్లడైన కీలక అంశాలు

  • సగటున పది మందిలో ఏడుగురు (సుమారు 70 శాతం) అమెరికన్లు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం కిరాణా సామాగ్రిపై ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నామని చెప్పారు.
  • సుమారు 60 శాతం మంది విద్యుత్, గ్యాస్ వంటి యుటిలిటీ బిల్లులు పెరిగాయని తెలిపారు.
  • దాదాపు 40 శాతం మంది ఆరోగ్యం, ఇంటి అద్దె, ఇంధనం వంటి ఖర్చులు కూడా పెరిగాయని వెల్లడించారు.
  • పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలు చాలా విభాగాల్లో ఎక్కువ ఖర్చు భారాన్ని ఎదుర్కొంటున్నట్లు సర్వే నివేదిక చెబుతోంది.

భారత్ నుంచి భారీగా తగ్గిన ఎగుమతులు
అమెరికా తన అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి అయిన భారత్‌పై 50 శాతం వరకు టారిఫ్‌లు విధించిన విషయం తెలిసిందే. అమెరికాలో ప్రజల ఇంటి ఖర్చుల పెరగడానికి భారత్‌పై విధించిన అధిక సుంకాలు కూడా ప్రధానం కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి.

అధిక సుంకాల వల్ల భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతులు మే 2025 నుంచి సెప్టెంబర్ 2025 మధ్యకాలంలో 37.5 శాతం పడిపోయాయినట్లు గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనిషియేటివ్ (జీటీఆర్ఐ) పేర్కొంది. ఎగుమతులు తగ్గడం వల్లే అమెరికాలో ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి.

ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే, ట్రంప్ అధిక టారిఫ్‌ల వల్ల సుంకాలు విధించని ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు తగ్గినట్లు జీటీఆర్ఐ పేర్కొంది. అమెరికాకు భారత్ నుంచి వెళ్లే ఎగుమతుల్లో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు ఉండే ఈ ఉత్పత్తులు కూడా మే నుంచి సెప్టెంబర్‌ నాటికి 47 శాతం తగ్గినట్లు చెప్పింది.

