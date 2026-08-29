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ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా ఏకాకిని చేసేందుకు అమెరికా కొత్త ఎత్తుగడ- UAEలోని ఈజిప్ట్ బ్యాంకు శాఖలపై ఆంక్షలు

గత ఆరు నెలలుగా కొనసాగుతున్న అమెరికా, ఇరాన్ యుద్దం- ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా దెబ్బకొట్టేందుకు యూఎస్ ప్రయత్నాలు- యూఏఈలోని ఈజిప్ట్ బ్యాంకు శాఖలపై ఆంక్షలకు యూఎస్ సిద్ధం

US on Iran Economic Sanctions
అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ (AP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2026 at 2:33 PM IST

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US on Iran Economic Sanctions : తమతో యుద్ధం చేస్తున్న ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా ఏకాకిని చేసేందుకు అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూఏఈలో ఉన్న ఈజిప్ట్ దేశానికి చెందిన రెండో అతిపెద్ద బ్యాంకైన 'బాంక్ మిసర్' శాఖలపై ఆంక్షలను ప్రతిపాదించింది. యూఏఈలో ఈ బ్యాంకు కార్యకలాపాలను పరిమితం చేయడానికి ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఈ చర్యలు తీసుకుంది. ఇరాన్‌కు ఆర్థిక సాయం అందిస్తోందన్న ఆరోపణలతో ఈజిప్ట్‌కు చెందిన బాంక్ మిసర్‌పై ఈ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. కాగా, గత ఆర్నెలుగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలని ఇటీవలే యూఎస్ నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో యూఏఈలోని ఈజిప్ట్ బ్యాంకు శాఖలపై ఆంక్షల కొరడా ఝళిపించింది.

ఆర్థిక ఆంక్షలు షురూ
ఈజిప్ట్ రెండో అతిపెద్ద బ్యాంకైన 'బాంక్ మిసర్' యూఏఈ శాఖలకు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థతో లావాదేవీలు జరిపే అవకాశాన్ని నిలిపివేస్తామని యూఎస్ ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ శుక్రవారం తెలిపింది. ఈ నిబంధన అమల్లోకి వచ్చే ముందు 30 రోజుల పాటు ప్రజల అభిప్రాయాలను స్వీకరించే ప్రక్రియ ఉంటుందని పేర్కొంది. మరోవైపు, ఇరాన్‌కు సహకరించే వారు అమెరికా డాలర్, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇకపై వినియోగించుకోలేరని యూఎస్ ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇరాన్ పాలనకు బాంక్ మిసర్ అందిస్తున్న నిరంతర, దారుణమైన మద్దతుకు దానిని జవాబుదారీగా నిలబెట్టే దిశగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు.

కాగా, ఇటీవలే ఇరాన్‌పై వ్యాపార సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్న దేశాలను అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ హెచ్చరించారు. కఠిన ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న ఇరాన్‌తో వ్యాపార సంబంధాలను తెంచుకోవాలని ప్రపంచ దేశాలను కోరారు. లేకపోతే అమెరికా నుంచి ప్రతీకార చర్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు, మరీ ఆలస్యం కాకముందే ఇరాన్‌తో వ్యాపార సంబంధాల నుంచి వైదొలిగేందుకు ప్రపంచ దేశాలకు ఒక అవకాశం కల్పిస్తామని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే యూఏఈలోని ఈజిప్ట్ బ్యాంకు శాఖలపై అమెరికా ఆంక్షలకు సిద్ధమైంది. కాగా, ఈజిప్ట్ బ్యాంకుపై నేరుగా ఆంక్షలు విధించకపోవడంతో ఇరాన్‌తో వ్యాపారం చేసే భారత్, చైనా వంటి ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వాములను శిక్షించడానికి యూఎస్ ప్రభుత్వం సుముఖంగా లేదనే సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి.

అమెరికా చర్యలను ధ్రువీకరించిన ఈజిప్ట్
అమెరికా కొత్త నిబంధనల గురించి తమకు తెలుసని ఈజిప్ట్ విదేశాంగ శాఖ, ఈజిప్ట్ సెంట్రల్ బ్యాంకు తెలిపాయి. ఈ విషయంపై అమెరికా అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని పేర్కొన్నాయి. ఈ చర్య యూఏఈలోని బాంక్ మిసర్ బ్యాంక్ శాఖలకు, కేవలం దాని డాలర్ బదిలీలకు మాత్రమే పరిమితమని ఈజిప్ట్ సెంట్రల్ బ్యాంకు శుక్రవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. "ఈ చర్య కేవలం యూఏఈలోని బాంక్ మిసర్ శాఖలకు, దాని డాలర్ బదిలీలకు మాత్రమే పరిమితం. ఈ చర్య ఇతర ఏ ఈజిప్ట్ బ్యాంకును ప్రభావితం చేయదు. అలాగే ఈజిప్ట్‌లోని బాంక్ మిసర్ కార్యకలాపాలకు గానీ, దాని విదేశీ శాఖలకు గానీ వర్తించదు. ఈజిప్ట్‌లో పనిచేస్తున్న అన్ని బ్యాంకుల కార్యకలాపాలను ఈజిప్ట్ సెంట్రల్ బ్యాంకు నిర్దేశిస్తుంది" అని ఈజిప్ట్ సెంట్రల్ బ్యాంకు వెల్లడించింది.

ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా దెబ్బతీసేందుకు యత్నం
మరికొద్ది రోజుల్లో జీ20 ఆర్థిక మంత్రుల సమావేశం జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి అమెరికాకు స్కాట్ బెసెంట్ ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. ఈ సమావేశాల్లో ఇరాన్‌ను ఆర్థికంగా ఏకాకిని చేసేందుకు బెసెంట్ సిద్ధమవుతున్నారు. తమ దేశానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి, ఇతర దేశాలతో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, ప్రపంచంలోని ప్రధాన, అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలకు చెందిన మంత్రులతో ఆయన వ్యక్తిగతంగా సమావేశమవుతారు.

ట్రంప్, బెసెంట్‌పై నెతన్యాహు ప్రశంసలు
ఇదిలా ఉండగా, ఆగస్టు 24న ఇరాన్‌పై విధించిన ఆర్థిక ఆంక్షల విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్‌లపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ ఆంక్షలు టెహ్రాన్, దాని చర్యలకు మద్దతు ఇచ్చేవారి నుంచి న్యాయబద్ధంగా భారీ మూల్యం వసూలు చేస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

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TAGGED:

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