ఇరాన్ను మరో దెబ్బకొట్టిన ట్రంప్ సర్కార్- మరో 36 సంస్థలపై ఆంక్షలు- ఇజ్రాయెల్కు బ్రిటన్ షాక్!
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు- ఇరాన్ విమానయాన రంగంలోని 36 సంస్థలు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్లపై అమెరికా కొత్త ఆంక్షలు- మరోవైపు వెస్ట్ బ్యాంక్లోని ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలపై యూకే ఆంక్షలు!
Published : September 8, 2026 at 10:48 PM IST
US Sanctions Iran Airlines : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తరచుగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య దాడులు జరుగుతున్నాయి. అయితే, ఇరాన్ను మరింత బలహీనపర్చే దిశగా, అంతర్జాతీయంగా ఒంటరి చేసే దిశగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరాన్ విమానయాన రంగంలో కొత్త ఆంక్షలను విధించి దెబ్బకొట్టింది. తాజా చర్యల్లో భాగంగా 36 సంస్థలు, పదులకొద్దీ కమర్షియల్, ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్స్ సహా విదేశీ కార్గో సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు లక్ష్యంగా ఉన్నాయి. మిగిలి ఉన్న ఇతర వాణిజ్య భాగస్వాములతో ఇరాన్ సంబంధాల్ని దెబ్బతీయడం, ఇప్పటికే కఠిన ఆంక్షలతో సతమతం అవుతున్న ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి ఆర్థికంగా మరింత దెబ్బతీయడం ఈ చర్యల ప్రధాన లక్ష్యం అని అమెరికా పేర్కొంది.
ఇరాన్ను ఆర్థికంగా దెబ్బతీసేందుకు అమెరికా 'ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ అవుట్కాస్ట్' ను గతంలో ప్రకటించింది. ఆ వ్యూహంలో భాగంగానే తాజా ఆంక్షలు కూడా విధించినట్లు యూఎస్ ట్రెజరీ శాఖ తెలిపింది. ఇరాన్కు చెందినటువంటి మిగతా విమానయాన సంస్థలతో వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వర్తించే వారికి ఇదొక హెచ్చరిక అని అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ అన్నారు. ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న ఇరాన్ విమానయాన సంస్థలతో వ్యాపారం కొనసాగిస్తే, ఆయా దేశాలు, సంస్థలు కూడా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి తమను తాము వేరుచేసుకునే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఇరాన్ తమ విమానయాన రంగాన్ని ఆయుధాలు, సిబ్బంది సహా ఇతర అక్రమ సరుకులను తరలించేందుకు ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ కొత్త ఆంక్షలు విధించిన 36 సంస్థలు సహకరిస్తున్నాయని అమెరికా ఆరోపించింది. ఇక్కడ ఇరాన్కు చెందిన మహాన్ ఎయిర్కు విమాన విడిభాగాలు, ఇతర లాజిస్టిక్స్ సేవలు అందించడంలో తుర్కియే, యూఏఈ, కజికిస్థాన్, మలేషియాకు చెందిన కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థల పాత్ర ఉందని కూడా అమెరికా పేర్కొంది.
వెస్ట్ బ్యాంక్ ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలపై బ్రిటన్ ఆంక్షలు!
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్- పాలస్తీనా వివాదంలో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (బ్రిటన్) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వెస్ట్ బ్యాంక్లోని ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలపై (నివాస ప్రాంతాలు లేదా సెటిల్మెంట్లు) బ్రిటన్ ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమిత పాలస్తీనా భూభాగాలను చట్టవిరుద్ధంగా ప్రకటించిన బ్రిటన్- ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వస్తువుల దిగుమతిపైనా పూర్తి నిషేధం విధించింది. అంతర్జాతీయ చట్టం ప్రకారం ఈ ఇజ్రాయెల్ సెటిల్మెంట్లు చట్టవిరుద్ధం అని బ్రిటన్ పేర్కొంది. బ్రిటన్ విదేశాంగ మంత్రి మిలిబాండ్- హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో ఈ నిర్ణయం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా వెస్ట్బ్యాంక్లో పాలస్తీనియన్లపై జరుగుతున్న చర్యల్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.
ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమిత భూభాగంలో అక్రమ నివాసాల విస్తరణకు నిధులు సమకూర్చే సంస్థలు, నిర్మాణ, మౌలిక వసతులు, రియల్ ఎస్టేట్ సేవలు అందించే కంపెనీలు, వ్యక్తులపైనా ఈ ఆంక్షలు వర్తిస్తాయని బ్రిటన్ మంత్రి స్పష్టం చేశారు. బ్రిటన్ ప్రకటనకు మరో 11 దేశాలు కూడా మద్దతు ఇచ్చాయి. వీటిలో ఫిన్లాండ్, కెనడా, ఐర్లాండ్, డెన్మార్క్, పోర్చుగల్, నార్వే, పోలాండ్, ఐస్లాండ్, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, స్వీడన్ ఉన్నాయి. ఇక బ్రిటన్ ప్రభుత్వంపై ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం కూడా తీవ్రంగా స్పందించింది. బ్రిటన్ ప్రభుత్వంపై తాము కూడా ప్రతీకార చర్యలు తీసుకుంటామని ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగ మంత్రి గిడియన్ సార్ హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే జెరూసలేం బ్రిటిష్ కాన్సులేట్ను ఇజ్రాయెల్ మూసివేసింది.
మిడిల్ ఈస్ట్లో జోర్డాన్ నదికి పశ్చిమ ఒడ్డున ఉన్న భూభాగాన్నే వెస్ట్ బ్యాంక్గా పిలుస్తుంటారు. 1967లో జరిగిన యుద్ధంలో ఈ ప్రాంతాన్ని ఇజ్రాయెల్ తన అధీనంలోకి తీసుకుంది. ఇక్కడ ప్రధానంగా పాలస్తీనియన్లు నివసిస్తుంటారు. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక నివాసాల్లో (ఇజ్రాయెల్ సెటిల్మెంట్లు) యూదులు కూడా ఉంటున్నారు. అయితే ఇజ్రాయెల్ అక్రమంగా నివాస ప్రాంతాల్ని విస్తరిస్తోందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
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