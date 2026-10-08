మైక్రోసాఫ్ట్ సహా 8 టెక్ కంపెనీలకు అమెరికా షాక్- ఇకపై గ్రీన్ కార్డు అప్లై చేసుకోవడానికి నో ఛాన్స్!
అంతర్జాతీయంగా పేరొందిన ఎనిమిది ఐటీ కంపెనీల శాశ్వత కార్మిక సర్టిఫికేషన్ను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది అమెరికా.
Published : October 8, 2026 at 10:35 PM IST
US IT Companies : ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజ సంస్థలకు అమెరికా భారీ షాక్ ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయంగా పేరొందిన ఎనిమిది ఐటీ కంపెనీల శాశ్వత కార్మిక సర్టిఫికేషన్ను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇందులో మైక్రోసాఫ్ట్, ఇన్ఫోసిస్, టాటా, విప్రో, క్యాప్జెమినీ, హెచ్సీఎల్, కాగ్నిజెంట్, అడోబ్ సంస్థలు ఉన్నాయి. దీంతో ఆయా సంస్థల తరఫున హెచ్-1బీ వీసాపై అమెరికా వచ్చే ఉద్యోగులు గ్రీన్ కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడం కుదరదు. హెచ్-1బీ వీసా కార్యక్రమం దుర్వినియోగం నేపథ్యంలోనే ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ వెల్లడించారు. ఈ కంపెనీలకు సంబంధించి కొత్త వాటితో పాటు, పెండింగ్లో ఉన్న లేబర్ సర్టిఫికేషన్లను పరిశీలించబోమని కార్మికశాఖ మంత్రి కీత్ సాండర్లింగ్ ఆదేశించారు. 2009 నుంచి ఈ కంపెనీలు భారీగా శాశ్వత లేబర్ సర్టిఫికేషన్లను పొందాయని.. అమెరికాకు చెందాల్సిన లక్షలాది ఉద్యోగాలను లాక్కున్నాయని ఆరోపించారు.