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ట్రంప్​నకు భారీ షాక్​- జన్మతః పౌరసత్వాన్ని సమర్థించిన సుప్రీంకోర్టు

జన్మతః పౌరసత్వాన్ని పరిమితం చేయాలన్న ట్రంప్‌- ట్రంప్​ కార్యనిర్వాహక ఆదేశాలను రద్దు చేసిన యూఎస్ సుప్రీంకోర్టు

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 8:59 PM IST

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US SC On Birthright Citizenship : అమెరికా అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. జన్మతః పౌరసత్వాన్ని పరిమితం చేయాలన్న ట్రంప్‌ ప్రతిపాదనలను అమెరికా సుప్రీం కోర్టు తిరస్కరించింది. జన్మతః పౌరసత్వాన్ని సమర్థించింది. అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ట్రంప్‌, జన్మతః పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విదేశాలకు చెందిన దంపతులకు అమెరికాలో పిల్లలు పుట్టినప్పటికీ వారికి ఆ దేశ పౌరసత్వం వర్తించబోదని ఆయన కార్యనిర్వాహక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

TAGGED:

US CITIZENSHIP RULES
TRUMP ON BIRTHRIGHT CITIZENSHIP
US SC ON BIRTHRIGHT CITIZENSHIP

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