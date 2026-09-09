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ఇరాన్‌ చమురు ట్యాంకర్లపై అమెరికా దాడులు- స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన టెహ్రాన్​

దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలు విడుదల చేసిన యూఎస్‌ సెంట్రల్ కమాండ్- తమ క్షిపణులపై దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ప్రతిదాడులు చేసిన ఇరాన్‌- హర్మూజ్‌లో అమెరికా అండర్ వాటర్ డ్రోన్‌ను సీజ్ చేసిన ఇరాన్

US Attacks Iranian Oil Tankers
అమెరికా దాడులు (@CENTCOM)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2026 at 7:15 AM IST

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US Attacks Iranian Oil Tankers : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా ఇరాన్‌కు చెందిన ఐదు చమురు ట్యాంకర్లపై అమెరికా దాడి చేసింది. ఈ మేరకు US సెంట్రల్ కమాండ్ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టింది. దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలను కూడా విడుదల చేసింది. తమ యుద్ధనౌకపై క్షిపణి దాడులు చేసేందుకు ఇరాన్ ప్రయత్నించిడంతో ప్రతిదాడులు చేసినట్లు అమెరికా ఉన్నతాధికారి ఒకరు వెల్లడించారు. అమెరికా దాడులపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. కువైట్, బహ్రెయిన్ ఓడరేవుల సమీపంలోని చమురు ట్యాంకులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించింది. పోర్టులో నౌకలు లంగరు వేసి ఉన్నా వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని తేల్చిచెప్పింది. నౌకలో సిబ్బంది వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాలని సూచించింది. కువైట్, బహ్రెయిన్‌లు అమెరికా బలగాలకు ఆశ్రయం ఇస్తూ, తమపై దాడులకు సహకరిస్తున్నాయని ఇరాన్ ఆరోపించింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో అమెరికా అండర్ వాటర్ డ్రోన్‌ను సీజ్ చేసినట్లు ఇరాన్ తెలిపింది.

TAGGED:

US IRAN WAR
US ATTACKS IRANIAN OIL TANKERS

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