ఇరాన్పై అమెరికా మళ్లీ దాడులు- ఆత్మరక్షణ కోసమేనంటూ వెల్లడి
US Strikes Iran : ఇరాన్పై అమెరికా మళ్లీ దాడులు చేసింది.
Published : November 3, 2026 at 7:26 AM IST
పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఘర్షణలు నెలకొన్నాయి. కొన్ని వారాల విరామం తర్వాత ఇరాన్పై అమెరికా విరుచుకుపడింది. ఇరాన్కు అత్యంత కీలకమైన ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలన్న హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలోని ఖేష్మ్ దీవిపై అమెరికా సైన్యం దాడులు చేసింది. బందర్ లెంగెహ్ ప్రాంతంలోనూ భారీ పేలుళ్లు సంభవించినట్లు ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది. ఈ దాడులను అమెరికా అధికారులు ధ్రువీకరించారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు ఇరాన్ ముప్పుగా మారకుండా నిరోధించేందుకు, ఆత్మరక్షణ కోసమే ఈ దాడులు చేసినట్లు వివరించారు. ఇరాన్తో పూర్తిస్థాయి యుద్ధం చేస్తున్నామనే సంకేతాలు వెళ్లకుండా ఉండేందుకే ఈ ఆపరేషన్ను చాలా పరిమిత స్థాయిలో, రహస్యంగా ఉంచినట్లు సమాచారం. మరోవైపు హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు అమెరికా నిఘా డ్రోన్లను ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ సిస్టమ్ ద్వారా కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ ప్రకటించింది.