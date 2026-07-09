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చాబహార్‌ పోర్టుపై అమెరికా దాడి- పౌరమౌలిక సదుపాయాలే టార్గెట్​

ఇరాన్‌పై వరుసగా రెండోరోజూ అమెరికా సైన్యం దాడులు- కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోయిన విద్యుత్ సరఫరా- కువైట్, బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్‌ దాడులు- బహ్రెయిన్‌లోని జుఫైర్, షేక్ ఇసా స్థావరాలు లక్ష్యంగా ఇరాన్‌ దాడులు

Chabahar Port
Chabahar Port (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 7:58 PM IST

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US Strikes Chabahar Port : అగ్రరాజ్యం అమెరికా రెండో రోజు ఇరాన్​పై దాడుల తీవ్రతను మరింతగా పెంచింది. బుషెహర్‌లోని అణుకేంద్రం లక్ష్యంగా వైమానిక దాడులు చేసింది. తీర ప్రాంత నగరాలు, కీలక మౌలిక సదుపాయాలుసహా మొత్తం 90 లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సైన్యం ప్రకటించింది. భారత్‌కు ఎంతో కీలకమైన చాబహార్‌ పోర్టుపైనా బాంబులు వేసింది. ఇరాన్‌ కూడా అమెరికాకు దీటుగా బదులిచ్చింది. కువైట్, బహ్రెయిన్‌, ఖతార్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఆత్మాహుతి డ్రోన్లతో దాడులు చేసింది. పేట్రియాట్‌ క్షిపణీ వ్యవస్థలను టార్గెట్‌ చేసింది.

దీనితో పశ్చిమాసియా మళ్లీ బాంబుదాడులతో దద్దరిల్లుతోంది. ఇరాన్‌పై రెండో రోజు మరింత తీవ్రంగా దాడులు ఉంటాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటించినట్లుగానే అగ్రరాజ్యం సైన్యం భీకరదాడులు చేసింది. బుషెహర్‌ అణు విద్యుత్‌ కేంద్రం టార్గెట్‌గా వైమానిక దాడులు జరిపింది. ఈ దాడులను ఇరాన్‌ కూడా ధ్రువీకరించింది. బుషెహర్‌ అణు విద్యుత్‌ కేంద్రం సమీపంలో అమెరికా దాడులు చేసినట్లు ఇరాన్‌ ఆరోపించింది. అయితే నష్టం వాటిల్లిందా? లేదా అనే విషయాన్ని వెల్లడించలేదు. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌లో బుషెహర్‌ విద్యుత్‌ ప్లాంట్‌ మాత్రమే పనిచేస్తోంది. రష్యా సాంకేతిక నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ఉన్న ఈ ప్లాంట్ పరిసర ప్రాంతాలపై యుద్ధం ఆరంభమైనప్పటి నుంచి పలుసార్లు దాడులు జరిగాయి. ఇటీవల జరిగిన దాడిలో క్షిపణి శకలం తగిలి ప్లాంటు సిబ్బందిలో ఒకరు చనిపోయారని ఇరాన్‌ వెల్లడించింది. సమీపంలోని భవనం కూడా దెబ్బతిన్నట్లు తెలిపింది. అయితే, అణుకేంద్రం లక్ష్యంగా జరిగిన దాడులపై ఆందోళనలు వ్యక్తమైనప్పటికీ, రేడియేషన్‌ విడుదల కాలేదని అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ తెలిపింది.

ఇరాన్‌లోని 90 సైనిక లక్ష్యాలపై దాడులు జరిపినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. దాడులు జరిగిన వాటిలో ఇరాన్ తీరప్రాంతంలోని వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు, తీర ప్రాంత నిఘాఆస్తులు, క్షిపణి, డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. బందర్ అబ్బాస్, కొనార్క్, చాబహార్ ఓడరేవు నగరాల్లో పేలుళ్లు జరిగినట్లు ఇరాన్‌ మీడియా తెలిపింది. భారత్‌కు ఎంతో కీలకమైన చాబహార్‌ పోర్టుపై కూడా అమెరికా దాడి చేసింది. కలంతారి పోర్టు, మారిటైమ్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌ టవర్‌ దెబ్బతిన్నట్లు ఇరాన్‌ మీడియా తెలిపింది. అమెరికా దాడులతో చాబహార్‌ నగరంతోసహా కొన్నిప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. గోలెస్తాన్ ప్రావిన్స్‌లోని అక్వాలా నగర శివార్లలో ఉన్న ఒక రైల్వే వంతెనపై అమెరికా బలగాలు దాడి చేశాయని ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా తెలిపింది. అక్ టెకే ఖాన్‌ వంతెన లక్ష్యంగా 7శత్రు క్షిపణులు దూసుకొచ్చాయని పేర్కొంది. వాటిలో రెండు రైల్వే పట్టాలపై పడినట్లు వెల్లడించింది. అహ్వాజ్‌ నగర శివార్లో జరిగినదాడిలో ముగ్గురు పౌరులు మృతి చెందినట్లు ఇరాన్‌ ప్రభుత్వ మీడియా పేర్కొంది. ఇరాన్‌ షహర్‌లో జరిగిన దాడిలో మరొకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పవిత్రనగరం మషద్‌కు వెళ్లే రెండు వంతెనలను అమెరికా పేల్చేసినట్లు ఐఆర్​జీసీ ఆరోపించింది. అమెరికా దాడులతో టెహ్రాన్‌ నుంచి మషద్‌కు వెళ్లే రైలు సర్వీసులను నిలిపివేశారు. రెండ్రోజుల్లో అమెరికా జరిపిన దాడుల్లో 14మంది మృతి చెందగా మరో 78మంది గాయపడినట్లు ఇరాన్‌ ప్రకటించింది.

అమెరికా దాడులకు దీటుగా ఇరాన్‌ కూడా ప్రతిచర్యలకు దిగింది. కువైట్, బహ్రెయిన్‌, ఖతార్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు చేసినట్లు ఐఆర్​జీసీ ప్రకటించింది. అమెరికా స్థావరాలు, వ్యూహాత్మక కేంద్రాలుసహా ముఖ్యమైన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేసినట్లు తెలిపింది. అమెరికా దాడులు జరిగిన కొన్ని గంటల తర్వాత నౌక, వైమానిక దళాలు క్షిపణులు, ఆత్మాహుతి డ్రోన్లతో విరుచుకుపడినట్లు ఐఆర్​జీసీ వెల్లడించింది. కువైట్‌లో పేట్రియాట్ క్షిపణి వ్యవస్థ, ఖతార్‌లో ముందస్తు హెచ్చరిక ఉపగ్రహ యాంటెన్నా కేంద్రం, బహ్రెయిన్‌లో అమెరికా సైన్యానికి చెందిన ఇంధన ట్యాంకులపై దాడులు చేసినట్లు ఐఆర్​జీసీ ప్రకటించింది. కువైట్‌లో కామో అరిఫ్జాన్, అలీ అల్ సలేం, బహ్రెయిన్‌లో జుఫైర్, షేక్ ఇసా స్థావరాలను టార్గెట్‌ చేసినట్లు తెలిపింది. ఇరాన్‌ దాడులతో గల్ఫ్‌ దేశాల్లో సైరన్లు మోగాయి. తమవైపు వచ్చిన రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 13 డ్రోన్లను అడ్డుకున్నట్లు కువైట్‌ తెలిపింది. తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు ఇరాన్‌ క్షిపణులు, డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు బహ్రెయిన్‌ ప్రకటించింది.

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