ఇరాన్పై అమెరికా మరోసారి వైమానిక దాడులు- ఈసారి పని ముగిస్తాంటూ ట్రంప్ వార్నింగ్
ఇరాన్పై మరోసారి వైమానిక దాడులు ప్రారంభించిన అమెరికా- హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకాయానానికి ముప్పును తగ్గించేందుకేనని సెంట్కామ్ వెల్లడి
Published : July 9, 2026 at 7:02 AM IST
US Iran War : అమెరికా- ఇరాన్ పరస్పర దాడులతో పశ్చమాసియా మరోసారి రణరంగంగా మారింది. ఇరాన్పై అమెరికా మరోసారి వైమానిక దాడులు ప్రారంభించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడి ఆదేశాల మేరకు ఈ తాజా సైనిక చర్యలు చేపట్టినట్లు సెంట్కామ్ వెల్లడించింది. మరోవైపు ఇరాన్తో ఇకపై ఎలాంటి దౌత్య చర్చలు ఉండవని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ హిట్ లిస్ట్లో తానే నెంబర్ వన్ అన్న ట్రంప్ ఈసారి కథ ముగిస్తామని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా దాడుల్లో 8మంది మృతి
హర్మూజ్లో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు చేసిందంటూ ఇరాన్పై అమెరికా సైన్యం క్షిపణులతో విరుచుకుపడుతోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ దళాలు దక్షిణ ఇరాన్ అంతటా భీకర దాడులు జరుపుతున్నాయి. ఇరాన్కు కీలకమైన బుషెహర్ అణు విద్యుత్ ప్లాంట్, చాబహార్ నగరాలు భారీ పేలుళ్లతో దద్దరిల్లాయి. హర్మూజ్లో వాణిజ్య నౌకలు, పౌర సిబ్బందిపై ఇరాన్ జరిపిన దాడులకు ప్రతీకారంగానే ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు అమెరికా తెలిపింది. ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు, రాడార్లు, ఐఆర్జీసీ బోట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో 20కి పైగా అమెరికా యుద్ధనౌకలు గస్తీ కాస్తున్నాయి. అమెరికా దాడుల్లో ఇప్పటివరకు 8 మంది ఇరాన్ సైనికులు మరణించినట్లు సమాచారం.
At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026
10 రెట్ల బలంగా సమాధానమిస్తాం : ట్రంప్
ఇరాన్ పాలకులను పిచ్చివాళ్లు, దుర్మార్గులుగా అభివర్ణించారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఇకపై ఎలాంటి దౌత్యపరమైన చర్చలు లేదా ఒప్పందాలు చేసుకునే ఉద్దేశం తనకు లేదన్నారు. చర్చల పేరుతో సమయం వృథా చేయదలుచుకోలేదని, ఈసారి ఆ దేశానికి చెక్ పెట్టి, పని ముగిస్తామని హెచ్చరించారు. అవసరమైతే ఇరాన్ పౌర మౌలిక సదుపాయాలైన పవర్ గ్రిడ్లు, వాటర్ ప్లాంట్లతో పాటు ఖర్గ్ ఐలాండ్ను స్వాధీనం చేసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ ఒకటి రెండు నౌకలపై దాడి చేస్తే తాము 10 రెట్లు బలంగా బుద్ధి చెప్పామన్నారు. ఈ ఘర్షణలు చాలా వేగంగా ముగిసిపోతాయని, భవిష్యత్తులో చమురు రవాణా స్వేచ్ఛగా, సురక్షితంగా సాగుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇదే సమయంలో ఇరాన్ హిట్ లిస్ట్లో తానే నంబర్ వన్ టార్గెట్గా ఉన్నానని ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఇరాన్ బెదిరింపులను తాను అసలు పట్టించుకోనని తేల్చిచెప్పారు. ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ముగిసినప్పటికీ, ఈ ఉద్రిక్తతలు పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి దారితీయవని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
#WATCH | On the US launching additional strikes on Iran, US President Donald Trump says, " ... we hit them 20 to one. every time they hit us, we're going to hit them 20... it was retribution for last night. they actually hit three boats, not two. when they hit, we hit back much… pic.twitter.com/a5NfIgtVKz— ANI (@ANI) July 9, 2026
చాబహార్లో పేలుళ్లు- విద్యుత్ అంతరాయం
అమెరికా దాడుల ప్రకటన అనంతరం ఇరాన్ దక్షిణ తీర నగరం చాబహార్లో పలు పేలుళ్లు సంభవించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా వెల్లడించింది. చాబహార్తో పాటు సమీపంలోని కొనారక్ ప్రాంతంలో దాదాపు పది పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించినట్లు తెలిపింది. ఘటన అనంతరం చాబహార్లోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిందని పేర్కొంది. అమెరికా దాడులపై ఇరాన్ జాతీయ భద్రతా మండలి తీవ్రంగా స్పందించింది. తాము అత్యంత ఘోరమైన రీతిలో ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని, ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా అమెరికన్లకు రక్షణ లేకుండా చేస్తామని హెచ్చరించింది.