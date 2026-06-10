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హర్మూజ్‌లో హైటెన్షన్‌- అపాచీ ఘటన ఎఫెక్ట్- ఇరాన్‌పై అమెరికా ప్రతీకార దాడులు

హర్మూజ్‌ జలసంధి సమీపంలో కూలిన అమెరికా అపాచీ హెలికాప్టర్‌- ఇరాన్‌ డ్రోన్‌ దాడి వల్లే ఘటన జరిగిందన్న ట్రంప్‌- ప్రతీకారంగా ఇరాన్‌పై అమెరికా వైమానిక దాడులు

Middle East Tensions
Middle East Tensions (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 7:12 AM IST

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Middle East Tensions : పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. హర్మూజ్‌ జలసంధి సమీపంలో అమెరికా ఆర్మీకి చెందిన ఏహెచ్‌-64 అపాచీ హెలికాప్టర్‌ కూలిపోయిన ఘటన తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తీసింది. ఈ ఘటనకు ఇరాన్‌నే బాధ్యురాలిగా పేర్కొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, ప్రతీకార చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఆయన ప్రకటన చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే అమెరికా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ ఇరాన్‌పై వైమానిక దాడులు ప్రారంభించింది. మరోవైపు అమెరికా చర్యలకు తాము కూడా తగిన సమాధానం ఇస్తామని ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాఘ్చీ స్పష్టం చేశారు.

ఒమన్‌ తీరం వెంబడి హర్మూజ్‌ జలసంధి ప్రాంతంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున అమెరికా సైన్యానికి చెందిన అపాచీ హెలికాప్టర్‌ గస్తీ నిర్వహిస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆ హెలికాప్టర్‌ కూలిపోయింది. హెలికాప్టర్‌లో ఉన్న ఇద్దరు పైలెట్లను అమెరికా సైన్యం సురక్షితంగా రక్షించింది. ఈ ఘటనలో వారికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. అయితే ఈ ప్రమాదానికి కారణం ఇరాన్‌ దాడేనని అమెరికా ఆరోపించింది. అమెరికా దర్యాప్తు వివరాల ప్రకారం, అపాచీ హెలికాప్టర్‌ ఒక ఇరాన్‌ డ్రోన్‌తో ఢీకొనడం వల్ల కూలిపోయినట్లు ఓ అమెరికా అధికారి వెల్లడించారు. ఆ ఢీకొనడం ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందా? లేక ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిందా? అన్న అంశంపై ఇంకా విచారణ కొనసాగుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదిక 'ట్రూత్‌ సోషల్‌'లో స్పందించారు. "హర్మూజ్‌ జలసంధి వద్ద గస్తీ నిర్వహిస్తున్న మా అత్యాధునిక అపాచీ హెలికాప్టర్‌ను ఇరానియన్లు కూల్చివేశారు. అందులోని ఇద్దరు పైలెట్లు క్షేమంగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ అమెరికా ఈ దాడికి తప్పనిసరిగా ప్రతిస్పందించాల్సిందే" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ట్రంప్‌ ప్రకటన అనంతరం అమెరికా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ (సెంట్‌కామ్‌) ఇరాన్‌పై దాడులు చేపట్టింది. "ఇరాన్‌ అన్యాయమైన దాడికి ప్రతిస్పందనగా, కమాండర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌ ఆదేశాల మేరకు ఆత్మరక్షణ చర్యల్లో భాగంగా ఈ దాడులు నిర్వహిస్తున్నాం. ఇవి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చేపట్టిన సముచిత ప్రతిస్పందన" అని సెంట్‌కామ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వెల్లడించింది.

సమాధానం లేకుండా వదిలిపెట్టవు!
ఇరాన్‌ ప్రభుత్వ మీడియా కథనాల ప్రకారం, హర్మూజ్‌ జలసంధిలోని వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం కలిగిన ఖేష్మ్‌ ద్వీపం పరిసరాల్లో భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. అనంతరం దక్షిణ ప్రాంతాలపై జరిగిన అమెరికా దాడుల తీవ్రత తగ్గినట్లు ప్రభుత్వ మీడియా పేర్కొంది. అయితే దాడుల వల్ల జరిగిన నష్టం వివరాలను అధికారులు వెల్లడించలేదు. అమెరికా చర్యలపై ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్‌ అరాఘ్చీ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఎక్స్‌ వేదికగా ఆయన చేసిన పోస్టులో "మా సాయుధ దళాలు ఎలాంటి దాడినైనా, బెదిరింపునైనా సమాధానం లేకుండా వదిలిపెట్టవు. సురక్షితంగా ఉండాలనుకుంటే మా ప్రాంతాన్ని విడిచి వెళ్లండి. పెర్షియన్‌ గల్ఫ్‌ చరిత్రలో చొరబాటుదారులు ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొన్నారో ఎన్నో అధ్యాయాలు చెబుతున్నాయి" అని హెచ్చరించారు.

అంతకుముందు కూడా విదేశీ సైనిక బలగాలు తమ భూభాగానికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల ప్రమాదాలు తలెత్తే అవకాశముందని అరాఘ్చీ వ్యాఖ్యానించారు. "విదేశీ బలగాలు మా సరిహద్దులకు సమీపంలో ఉండటం వల్ల మానవ తప్పిదాలు, ప్రమాదాలు లేదా కాల్పుల మధ్య చిక్కుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ప్రమాదాలను తగ్గించాలంటే వారు ఈ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టడం ఉత్తమ మార్గం" అని పేర్కొన్నారు.

సైనిక చరిత్రలో తొలిసారిగా!
ఇదిలా ఉండగా, అపాచీ హెలికాప్టర్‌లోని ఇద్దరు పైలెట్లను రక్షించిన విధానం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. అమెరికా సైనిక చరిత్రలో తొలిసారిగా డ్రోన్‌ బోట్‌ ద్వారా సముద్రంలో చిక్కుకున్న సైనికులను రక్షించినట్లు సెంట్‌కామ్‌ తెలిపింది. ప్రమాదం జరిగిన సుమారు రెండు గంటల తర్వాత 'కోర్సైర్‌' అనే 24 అడుగుల పొడవున్న మానవరహిత నౌక పైలెట్లను గుర్తించి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించింది. అనంతరం మరో హెలికాప్టర్‌ వారిని తీసుకెళ్లింది.

హర్మూజ్‌ జలసంధి ప్రపంచ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకమైన మార్గంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో గణనీయమైన భాగం ఈ మార్గం ద్వారానే సాగుతుంది. ఇప్పటికే ఇరాన్‌-ఇజ్రాయెల్‌ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ అమెరికా నేరుగా ఇరాన్‌పై దాడులకు దిగడం పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది. కొన్ని నెలల క్రితం కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం పూర్తిస్థాయి శాంతి ఒప్పందంగా మారకముందే తాజా పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

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US STRIKES IRAN
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MIDDLE EAST TENSIONS

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