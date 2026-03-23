ఇరాన్‌లోని ఖోమ్ టర్బైన్ ఇంజిన్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ధ్వంసం చేశాం: అమెరికా

ఇరాన్​లోని ఖోమ్​ టర్బైన్ ఇంజిన్ ఉత్పత్తి కర్మాగారంపై దాడి- కేంద్రాన్ని ధ్వంసం చేసినట్లు ప్రకటించిన అమెరికా

Israeli security forces and rescue teams inspect the crater left by an Iranian missile in Arad, southern Israel, Sunday, March 22, 2026. ((AP))
Published : March 23, 2026 at 10:07 AM IST

US Attack On Iran Engine Plant : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం రోజురోజుకూ మరింత తీవ్రస్థాయికి చేరుతోంది. ఓ వైపు అమెరికా- ఇజ్రాయెల్‌ విరుచుకుపడుతుంటే, ఇరాన్‌ అంతే స్థాయిలో ప్రతిఘటిస్తోంది. అయితే ఇరాన్​లోని ఖోమ్​ టర్బైన్ ఇంజిన్ ఉత్పత్తి కర్మాగారంపై భీకర దాడి చేసి ధ్వంసం చేసింది అమెరికా. ఈ మేరకు ఐఆర్​జీసీకు డ్రోన్​, విమాన విభాగాల కోసం గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజిన్లు ఉత్పత్తి చేసే ఆ కర్మాగారం తమ దాడిలో ధ్వంసమైందని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (సెంట్‌కామ్) తెలిపింది. దాడి వల్ల జరిగిన నష్టం తీవ్రతను చూపిస్తూ, ప్లాంట్ ఫోటోలు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పంచుకుంది.

"ఖోమ్ టర్బైన్ ఇంజిన్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్, ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ ఉపయోగించే దాడి డ్రోన్‌లు, విమాన భాగాల కోసం గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజిన్‌లను ఉత్పత్తి చేసింది. మార్చి 6, 2026 నాటి ఫోటో, యూఎస్ వైమానిక దాడులకు ముందు ప్లాంట్‌ను చూపిస్తుంది. రెండో ఫోటో యూఎస్ దళాల విధ్వంసకర దాడి జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత ప్లాంట్‌ను చూపిస్తుంది" అని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పోస్ట్ చేసింది.

ఇరాన్​పై ఇజ్రాయెల్ మళ్లీ దాడులు
మరోవైపు, ఇరాన్‌లోని లక్ష్యాలపై మళ్లీ దాడులను ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు ప్రారంభించాయి. ఈ మేరకు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ వెల్లడించింది. అదే సమయంలో ఐడీఎఫ్ కూడా ప్రకటన జారీ చేసింది. "టెహ్రాన్‌లోని ఇరాన్ ఉగ్రవాద పాలనకు సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడుల పరంపరను ప్రారంభించాం" అని తెలిపింది. ఇరాన్ తాజా బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడి అనంతరం, ఇజ్రాయెల్‌లోని పలు ప్రాంతాలపై క్లస్టర్ ఆయుధాలు పడటంతో నష్టం వాటిల్లినప్పటికీ, ఎటువంటి గాయాలు సంభవించలేదని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ పేర్కొంది.

అంతకుముందు, ఇరాన్‌లోని పలు భద్రతా సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఐడీఎఫ్​ తెలిపింది. వాటిలో సైనికులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి, విమానాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే క్షిపణి వ్యవస్థలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక సైనిక స్థావరం, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఆయుధాల ఉత్పత్తి- నిల్వ కేంద్రం, IRGC వైమానిక దళానికి చెందిన ఆయుధాల ఉత్పత్తి కేంద్రం, ఇరాన్ నిఘా మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయం, అంతర్గత భద్రతా దళాల అత్యవసర ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్నాయి.

ఇజ్రాయెల్‌పైకి ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ఆదివారం నాడు ప్రయోగించడంతో పదిహేను మంది గాయపడ్డారని కూడా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ తెలిపింది. దాని వల్ల వల్ల అనేక ఇళ్లకు, రోడ్లకు నష్టం వాటిల్లింది. జాఫాలో ఒక క్షిపణి నివాస భవనాన్ని ఢీకొనగా, పెటా టిక్వాలో ఒక నివాస ప్రాంతంలో మంటలు చెలరేగాయి, కానీ ఎవరికీ తీవ్ర గాయాలు కాలేదు. పశ్చిమాసియా, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఘర్షణలు ఇప్పుడు నాలుగో వారంలోకి ప్రవేశించడంతో, ఆ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం పొరుగు దేశాలపై పడింది.

భారతీయుడికి గాయాలు
రియాద్ వైపు రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ప్రయోగాన్ని గుర్తించినట్లు, వాటిలో ఒకదాన్ని అడ్డుకోగా, మరొకటి జనావాసాలు లేని ప్రాంతంలో పడిందని సౌదీ అరేబియా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ సోమవారం తెలిపింది. తూర్పు ప్రాంతంలో ఒక డ్రోన్‌ను అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు కూడా తెలిపింది. యూఏఈలో బాలిస్టిక్ క్షిపణిని రక్షణ వ్యవస్థలు విజయవంతంగా అడ్డుకున్న తర్వాత, శిథిలాలు పడటంతో ఒక భారతీయుడికి స్వల్ప గాయాలైనట్లు అబుదాబి మీడియా కార్యాలయం సోమవారం తెలిపింది. ఈ ఘటన అబుదాబిలోని అల్ షవామెఖ్ ప్రాంతంలో జరిగిందని అది పేర్కొంది.

ఇరాన్ రాజధానిని కుదిపేసిన దాడులు
ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్​పై జరిగిన వైమానిక దాడుల ఫలితంగా గణనీయమైన నష్టం వాటిల్లిందని, భారీ పేలుళ్లు కుదిపేశాయని ఆ దేశ మీడియా తెలిపింది. ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగాయని, పెద్ద పేలుడు శబ్దాలు వినిపించినట్లు చెప్పింది. ఖొర్రమాబాద్‌లో ఒక బాలుడు మరణించినట్లు అది పేర్కొంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్‌లోని ఉర్మియాపై వైమానిక దాడి జరగడంతో ప్రాణనష్టం, భారీ నష్టం వాటిల్లినట్లు మరో మీడియా వెల్లడించింది.

